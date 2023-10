Samut Prakan, Thailand

von €99,535

Kapitulation vor: 2025

FLO von Sansiri ist eine Eigentumswohnung mit 22 Etagen, die vom SANSIRI-Entwickler entwickelt wurde. Die Wohnanlage befindet sich in Klong-San in Bangkok. Klong San ist eines der ältesten Gebiete Bangkoks mit jahrhundertealter Geschichte. Dieses Gebiet ist ideal für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Investition, da es eine der sichersten Gegenden von Bangkok ist. LCD-PLUS: - Balkon; - Parken; - Grillplatz; - Fitnessstudio; - Aufzug; - Dachterrasse; - Sicherheit rund um die Uhr; - Pool. Ort: Vom Wohnkomplex aus ist es sehr einfach, ins Zentrum des Geschäftsviertels zu gelangen, und es wird auch leicht sein, die Stadt zu verlassen. In der Nähe finden Sie die gesamte notwendige Infrastruktur für lebenslange Cafés, Restaurants, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten (. Rufen Sie uns an und wir wählen für Sie die besten Immobilien in Thailand aus! Nur zuverlässige Entwickler!