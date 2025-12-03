  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Na Chom Thian
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Na Chom Thian, Thailand

Pattaya
29
Phuket
45
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Alle anzeigen Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
von
$63,339
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Seven Seas Cote d Azur ist ein Großprojekt im Stil der weltberühmten französischen Riviera. Die 180 m vom Strand entfernte Seven Seas Cote d Azur erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 24,8 Hektar. Ausrüstung für die Wohnung: - Saubere Innenausstattung, - Deckenbeleuchtung, - Kombini…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Alle anzeigen Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya, Thailand
von
$66,511
Etagenzahl 43
Moderne Apartments mit Aussicht im Zentrum des Jomtien-Strands mit herrlichem Blick auf das Meer und die Natur! Investieren Sie in Luxusapartments Riviera Jomtien vom Entwickler Riviera Group und bieten Sie eine Mietrendite von 5 %! Strand auf 550m! Die Wohnungen sind komplett ausgesta…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Alle anzeigen Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thailand
von
$87,970
Etagenzahl 22
Wohnung in einem hochwertigen Beverly Mountain Bay-Komplex, umgeben von den Touristenattraktionen von Pattaya und 1,5 Autostunden von Bangkok entfernt! Investitionsimmobilie! Rendite aus der Investition in Immobilien beträgt ca. 10 % pro Jahr! Es ist möglich, Immobilien in Raten zu …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$44,993
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–40 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Komplex befindet sich in der Gegend von Pratumnak auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier und die berühmte Walking Street sind leicht zu erreichen, aber mit all dem ist Pratumnak ein Wohngebiet und hier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Studio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$235,116
Wohnungen in der größten und beliebtesten unter den Touristen abgeschlossen Komplex von Jomtien Beach. Das Gebäude verfügt über 59 Etagen mit 1644 Einheiten unterschiedlicher Layouts. Es gibt Apartments mit einem privaten Pool. Der Komplex verfügt über alles, was Sie für einen komfortablen A…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Alle anzeigen Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$112,033
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 60
Unglaubliche Investitionsmöglichkeiten in Immobilien an der Küste des Golfs von Thailand.Einkommen ab 7 %! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen oder Mieten!Frische Meeresluft und endlose Strandlage machen diese Immobilie einzigartig.Ratenzahlung möglich!Entfernung zum Strand: 200 Meter!Jede…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,438
Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, einen Jacuzzi, eine Sauna und ein Dampfbad, Fitnesscenter, ein Café und ein Restaurant, einen Tiefgaragenplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete europäische Küchen, Kleiderschränke un…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Alle anzeigen Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Na Chom Thian, Thailand
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 40
Riviera Monaco ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Na Chom Thian im Süden von Pattaya, in einer beliebten Gegend an der ersten Linie des Meeres, direkt am Jomtien Beach! Die Gegend ist grün, ruhig, gut entwickelt. Der 40-stöckige Wolkenkratzer umfasst 412 Apartments mit einer Fläche …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Alle anzeigen Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thailand
von
$52,975
Etagenzahl 8
Investieren Sie in ein einzigartiges Apartment, nur 5 Gehminuten vom Jomtien Beach entfernt!Die Mietrendite beträgt 5 %.Ratenzahlung möglich: 60 % bei Vertragsunterzeichnung verbleibende 40 % für 4 Jahre.Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind möbliert! Einzugsbereit!Jada Beach Condo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$73,824
Die komplexe Infrastruktur:SportplatzSpaGolfsimulatorTagungsraumTiefgaragenLobbyLädenWasserfälleKinderbecken mit RutschenJogging-TrackWohnbereichGartenRestaurantFitnessstudio2-=meterlanges Schwimmbad mit WhirlpoolKinderspielplatzBaubeginn - November 2025.Abschluss - Dezember,2027.Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$54,824
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 8 %! Perfekt geeignet für Dauerwohnsitz und Vermietung! Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Mindestanzahlung möglich! Luxus Apartment im prestigeträchtigen DREAM-Komplex in malerischer Lage auf dem Pratumnak-Hügel (Pattaya). …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ban Na Chom Thian, Thailand
von
$62,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 24–102 m²
32 Immobilienobjekte 32
Ein Luxusapartmentkomplex in der prestigeträchtigen, gepflegten Gegend Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil der französischen Provence gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Wohnung 2 zimmer
52.1
128,197
Wohnung 3 zimmer
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Studio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$100,953
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 32–69 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der luxuriöse Premium-Komplex besteht aus 24 Etagen und befindet sich in der Gegend von Jomtien, 800 m vom besten Strand der Stadt entfernt - Jomtien Beach, Auf diese Weise können Sie einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen. Eine entwickelte Infrastruktur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
112,201
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$374,004
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Gärten und einen Park, Lounge-Bereiche, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, Swimmingpools und ein Spa, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Linie von Jomtie…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Alle anzeigen Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya, Thailand
von
$138,216
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 45
Das Arom Jomtien Pattaya ist eine hochwertige Boutique-Residenz im Kurort Pattaya in einer der beliebtesten Gegenden. Der Komplex liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt und verfügt über einen Privatstrand! Die Residenzen bieten einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Siam. Jede Residen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,494
Neuer Luxus-Hochhauskomplex auf der ersten Linie - nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt. Diese Lage bietet einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort. Das Hauptkonzept ist eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Stadtleben in einem der besten Gegenden von Pattaya.Mehr als 30% der E…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$232,554
Business-Class-Wohnungen in Jomtien nur 10 Minuten zu Fuß zum Strand. Das Meer zu deinen Füßen. Das Gebäude verfügt über 55 Etagen mit 1800 Einheiten, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmer in verschiedenen Modifik…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Alle anzeigen Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
von
$62,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Alle anzeigen Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thailand
von
$83,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 34
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Alle anzeigen Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Wohngebäude WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Thailand
von
$63,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
! @ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ )! ⁇ infar ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ )! Wal-Marina-Kondominium — ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ). ! ! ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ! ⁇ ⁇ ← ⁇ ⁇ ⁇ Auch ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ , ⁇ ⁇ ). . ⁇ infarn ⁇ ⁇ , ⁇ infarn. ⁇ …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Alle anzeigen Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$97,726
Etagenzahl 45
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 7 %! Ideal sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Der Komplex hat eine gute Lage und ist bei Mietern sehr gefragt! Die Wohnungen sind möbliert, verfügen über Sanitär- und Haushaltsgeräte! Ratenzahlung! Objekt mit Blick auf d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Alle anzeigen Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thailand
von
$109,689
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
Eine Investitionsmöglichkeit in der Wohnanlage Copacabana Coral Reef Jomtien bietet einen einzigartigen Stil von Meer, Riff und Korallen. Ausbeuten von 7 %!Installation! Die Wohnung ist möbliert!Das Gebäude ist so konzipiert, dass viele Wohnungen Meerblick bieten, so dass Sie atemberaubende …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$137,718
Das Projekt umfasst:ErdgeschossDesigner-Hotel-Stil Lobby mit einem großen überdachten Drop-off-BereichIn den Warenkorbgroßes Restaurant mit Showküche und BarDesigner Clubhausseparater Hundeparkgroßer PoolPoolbarseparater LiegeplatzWLAN in allen GemeinschaftsbereichenSicherheit und Videoüberw…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$126,542
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 29
Fläche 34–70 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der City Tower ist der erste Luxus-Wolkenkratzer im Herzen von Pattaya und hat die Stadtlandschaft dieses boomenden Resorts verändert. Der Bau des Projekts bietet einen Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Der Komplex befindet sich auf einem 4800 m² großen Grundstück. in…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Wohnung 2 zimmer
70.0
281,206
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,348
großer PoolKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraum und ein Fitnessstudio im Freienüppiger tropischer GartenPavillons und LoungesWasserrutschen und StrandbäderLobbySicherheit rund um die UhrInfinity PoolEs gibt mehrere ausländische Quotenein…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$143,534
Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stell…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$57,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 24–51 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Harmonia Complex ist ein idealer Ort für ein ruhiges und ruhiges Leben im Zentrum von Pattaya. Der Komplex befindet sich in der Gegend von Central Pattaya, in der Nähe der Strände. Es gibt eine Bushaltestelle 100 Meter vom Komplex entfernt, Einkaufszentren, Supermärkte, Unterhaltungsmögl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Wohnung 2 zimmer
50.5
117,768
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Alle anzeigen Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Растояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерамиPRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$46,017
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 22–43 m²
29 Immobilienobjekte 29
Ein Wohnkomplex eines europäischen Entwicklers mit den notwendigsten Annehmlichkeiten in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak Hill. Dies ist das elitärste Gebiet der Stadt Pattaya, ein idealer Ort für ein gemessenes Leben und einen gemütlichen Urlaub. Der Komplex liegt eine 5-minüt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Wohnung 2 zimmer
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Studio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Alle anzeigen Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Pattaya, Thailand
von
$68,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Apartments in einem prestigeträchtigen Komplex auf dem Pratumnak-Hügel. Tolle Investitionsmöglichkeit! Geeignet sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %!Das Haus ist in Betrieb genommen! Die Wohnungen sind möbliert und bezugsfertig!Aurora Pratumnak – Dieses Ap…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Alle anzeigen Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$107,455
Etagenzahl 46
Luxusapartment im Herzen von Jomtien, Pattaya mit einzigartigem Design und erstklassigen Annehmlichkeiten! Investieren Sie in Luxusapartments in Riviera Jomtien vom Entwickler Riviera Group und bieten Sie Mietrenditen ab 5 %! Strand 500 m entfernt! Die Wohnungen sind komplett möblie…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Alle anzeigen Wohnanlage Nam Talay Condo
Wohnanlage Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Thailand
von
$64,087
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Wohnanlage Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,362
Fühlen Sie Ihre Geister soar, wie die schillernden Farben des Jomtien Himmels Sie in einer sanften, erfrischenden Meeresbrise an einem der 3 Außenpools, die für Ihre Entspannung zur Verfügung stehen, umarmt. Tauchen Sie ein in die Packung um Salzwasser. Aussichtspunkt Pool auf der 6. Etage o…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Alle anzeigen Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Wohnanlage GARDENIA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$163,854
Etagenzahl 7
Investitionswohnungen in Süd-Pattaya!Ein vorteilhaftes Angebot für Investoren, die Immobilien in einer Touristenregion suchen.Tolle Option zum Wohnen oder Mieten! Einkommen ab 7 %!Jomtien Beach, 800 m!Ratenzahlung möglich!Wohnungen sind möbliert!Gardenia Pattaya ist eine Oase der Ruhe inmitt…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Alle anzeigen Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 40
Eine einzigartige Gelegenheit zur Investition in russische Wohnungen! Mehr als 7 %! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!Zum Stadtzentrum - 15 Minuten Zeit!Pervajah liniya morja, pruemo y prue ьен!Mehr erfahren !Riviera Monaco – diese Elite-Eigentumswohnung, verteilt …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Cote d Azur
Wohnanlage Cote d Azur
Wohnanlage Cote d Azur
Wohnanlage Cote d Azur
Wohnanlage Cote d Azur
Alle anzeigen Wohnanlage Cote d Azur
Wohnanlage Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
ein wunderbarer Komplex im Stil des französischen Essens. Landfläche: 24.800 m² Anzahl der Gebäude: 6 Clubhaus: 1 Gesamtzahl der Wohnungen: 1.300 Komplexe Infrastruktur: - 3 Poolbereiche  - Kinderbecken - Wasserrutschen - Pavillons zum Entspannen und Grillen  - offener Park…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya ist ein hochwertiger Wohnkomplex in Jomtien, Pattaya. Der Komplex besteht aus zwei Hochhäusern (44 und 47 Etagen) die miteinander verbunden sind. Insgesamt gibt es 606 Einheiten, von denen die meisten einen Blick auf den Golf von Thailand haben, und 5 Gewerberäume. E…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Alle anzeigen Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Pattaya, Thailand
von
$137,365
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Eine ideale Immobilieninvestition für dauerhaftes Einkommen und Kapitalwachstum! EDGE Apartments im Zentrum von Pattaya. Rendite ab 7 %!Ratenzahlung! Das Haus ist vermietet!Alle Wohnungen werden komplett möbliert, mit Einbaugeräten und Sanitäranlagen verkauft. Der Strand ist zu Fuß erreichba…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$59,528
Ein modernes Projekt mit einer reichen Infrastruktur und einer ausgezeichneten Lage nur wenige Gehminuten vom Strand Jomtien entfernt. Dies ist ein Lagunenkomplex, der es zu einem idealen Ort für persönliche Residenz und langfristige Miete macht. Alle notwendigen Infrastruktur- und Verkehrsv…
Immobilienagentur
TRANIO
