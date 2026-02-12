  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Choeng Thale
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Choeng Thale, Thailand

häuser
144
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thailand
von
$159,526
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage VEGA Condominium
Wohnanlage VEGA Condominium
Wohnanlage VEGA Condominium
Wohnanlage VEGA Condominium
Wohnanlage VEGA Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage VEGA Condominium
Wohnanlage VEGA Condominium
Choeng Thale, Thailand
von
$95,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 34–52 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neues Kondominium-Projekt im malerischen Stadtteil Bang TaoDas Projekt besteht aus zwei Gebäuden mit 146 Wohnungen auf sieben Etagen.Das neue Kondominium befindet sich im nördlichen Teil von Cherngtalai, nur 3,5 km vom ruhigen Strand von Layan entfernt. Diese Lage eignet sich vor allem für B…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.0 – 52.0
103,979 – 159,026
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$131,458
Dieser Wohnkomplex ist ein Kunstraum für komfortables Wohnen, in dem jedes Detail zum kleinsten Detail gedacht wird, um eine Atmosphäre des Luxus in den Tropen zu schaffen.Gönnen Sie sich ein einzigartiges lebendiges Erlebnis, das vom friedlichen Charme einer Kunstgalerie inspiriert ist, in …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,23M
Das Projekt bietet komfortables Wohnen in den Villen mit modernem und funktionalem Raum. Der Komplex besteht aus 19 Villen von 522-702 m2, mit hohen Decken, großen Balkonen, Außenpools, Parkplätzen. Es gibt auch ein Sicherheitssystem für den ruhigen Alltag.Eigenschaften:Privater Pool für jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$143,361
Der Komplex liegt im Herzen des ruhigen Paradieses von Phuket, wo die Sonne, der Sand und das Meer in einer atemberaubenden ruhigen Umgebung zusammenweben. Entdecken Sie Räume, um jeden Stil zu lieben und zu passen, mit privaten und gemeinschaftlichen Bereichen, die durch ein Gefühl der lebe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,70M
Der erstklassige Wohnkomplex besteht aus 2 Gebäuden mit 24 Geschäften und einem großen Swimmingpool, die alle von tropischem Grün umgeben sind. Der Komplex wird auch ein Spa, Lobby, Fitnessraum, Kino und Spielzimmer. Die Sicherheit steht 24 Stunden am Tag zur Verfügung.Lage und Infrastruktur…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Alle anzeigen Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Aparthotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Choeng Thale, Thailand
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fertige Apartments mit Möbeln und Geräten im Hotelkomplex Laya Resort & Radisson Blu.Das Laya Resort & Radisson Das Blu Hotelkomplex befindet sich an der Grenze des Nationalparks Sirinat, 350 Meter vom Strand Layan entfernt.Geschäfte, Cafés, Restaurants, die Einkaufszentren Porto de Phuket u…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Alle anzeigen Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thailand
von
$171,271
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
Das neue luxuriöse Projekt unter der Kontrolle von Radisson unter dem Gehweite des Bang Tao Beach Das neue Projekt befindet sich auf dem Bang Tao neben dem malerischen Gebiet von Laguna. Hier sind luxuriöse 5-Sterne-Hotels von üppigen grünen Feldern für Golf- und stilvolle Yachtclubs umgeb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Alle anzeigen Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Thailand
von
$169,867
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eine außergewöhnliche Entwicklung in Bang Tao Bereich — ein neues hochwertiges Apartmentprojekt in der Nähe von Layan Beach in einem der Elite-Insel-Viertel.Inspiriert von den Tropen und dem lebendigen lokalen Geschmack, konnten wir ein Projekt erstellen, das eine Symbiose von Mensch, Archit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Wohnanlage Kiara Reserve Residence
Choeng Thale, Thailand
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Elite Wohnanlage am Strand LayanDas in der Gegend von Phuket Bang Tao gelegene Projekt ist ein einzigartiger Komplex von luxuriösen Eigentumswohnungen und Premium-Villen.Insgesamt werden hier 17 Luxusvillen und 25 stilvolle Apartments auf fünf Etagen gebaut und eine Fläche von 251 bis 829 Qu…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laguna Bayside
Wohnanlage Laguna Bayside
Wohnanlage Laguna Bayside
Wohnanlage Laguna Bayside
Wohnanlage Laguna Bayside
Alle anzeigen Wohnanlage Laguna Bayside
Wohnanlage Laguna Bayside
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
BEGRIFFSBESTIMMUNGENFühlen Sie die tropische Meeresbrise, wie es durch diese eleganten neuen Bayside-Residenz nur wenige Minuten von Phuket; der berühmteste und magische Strand, auf der Insel’;s atemberaubende zentrale Westküste. Die Laguna Beach Residences Bayside ist eine Sammlung von gerä…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Wir bieten funktionelle Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen.Es ist möglich, voll möbliert zu kaufen.Abschluss - 3. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Cherng Talay Beach - 4.7 km (8 Minuten)International School - 5.8 km (10 Minuten)Phuket International Airport - 12,8 km (20 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$134,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Diese moderne Anlage befindet sich nur 500 Meter vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, so dass es eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für komfortables Wohnen.Der Komplex besteht aus sieben 7-stöckigen Gebäuden, die im zeitgenössischen Stil mit natürlichen Materialien gestaltet sind…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Siamese Bangtao
Wohnanlage Siamese Bangtao
Wohnanlage Siamese Bangtao
Wohnanlage Siamese Bangtao
Wohnanlage Siamese Bangtao
Alle anzeigen Wohnanlage Siamese Bangtao
Wohnanlage Siamese Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$86,038
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Wir präsentieren Sie siamesischen Stein - Vereinigung von vier renommierten Immobilienentwicklern: Siamese Asset, Ritta, Cornerstone Management und Dynasty Development. Diese führenden Unternehmen in ihren Bereichen und Märkten haben die Bemühungen zur Schaffung von siamesischen Stein zusamm…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus vier Gebäuden, umfasst 614 Wohnungen, von 40 m2 bis 140 m2, einschlie…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$246,696
Eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Gegend von Phuket, nur wenige Gehminuten von berühmten Stränden entfernt. Es besteht aus 3 siebengeschossigen Gebäuden, insgesamt 234 Einheiten (Studios, 1 und 2 Schlafzimmer Einheiten und Duplexs). Eigenschaften:5 Pools, darunter ein Dachpool und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,22M
Die einstöckigen Poolvillen haben weitläufige Räume, die frei vom Innenhof zu den geräumigen Schlafzimmern fließen und sich auf die Poolterrasse mit atemberaubendem Seeblick öffnen. Die schrägen Dächer sind kunstvoll gestaltet, um natürliches Licht einzufluten und das anspruchsvolle Interieu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Surf House Residences
Wohnanlage Surf House Residences
Wohnanlage Surf House Residences
Wohnanlage Surf House Residences
Wohnanlage Surf House Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Surf House Residences
Wohnanlage Surf House Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$224,520
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 60–139 m²
3 Immobilienobjekte 3
Boutique condominium in Bang TaoDieses Projekt befindet sich in einer der beliebtesten Orte in Phuket - Bang Tao bietet Zugang zu allen reichen Infrastruktur des Bezirks. Einkaufszentren, Spas, beste Strände, medizinische Zentren und internationale Schulen befinden sich in einer bequemen Ent…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
244,656
Wohnung 2 zimmer
77.0
312,258
Wohnung 3 zimmer
139.0
560,133
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Alle anzeigen Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$184,415
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 37–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Layan Green Park wurde speziell für Familien mit Kindern entwickelt. Und um die Natur von Phuket zu kümmern, in der Konstruktion von   Vom Layan Beach, dem nördlichen Teil des Bang Tao Beach. Lyan — Dies ist ein malerischer Strand mit weißem Sand und Casuarin   Ein solcher Prozentsatz wird a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.8
419,259
Studio
36.7
215,844
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Wohnanlage Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$177,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Bamboo Forest ist ein neuer Premium-Wohnungskomplex in der renommierten Gegend Bang Tao, in der Nähe von Layan Beach und Bang Tao (1,5 km).Dieser mediterrane Komplex besteht aus drei 7-stöckigen Gebäuden, die 135 Einheiten enthalten – Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen, von 41 m2…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,16M
Private Villen am See, umgeben von Bergen und tropischen Wäldern, sind die perfekte Wahl für diejenigen, die Harmonie mit der Natur schätzen und sind nicht bereit, die Stadt Annehmlichkeiten aufzugeben. In der Anlage können Sie eine breite Palette von erstklassigen Dienstleistungen und Anneh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,48M
Wir bieten exklusive Villen mit einem malerischen Blick auf die Küste, Innenhöfe, große Pools und Jacuzzi.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfü…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Alle anzeigen Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Choeng Thale, Thailand
von
$131,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
ERGEBNISSEDas Herz der Gegend, bietet eine lange Strecke des Strandes mit Strandclubs, lokalen Restaurants und Wassersport.Ein ruhiger Strand zur Entspannung, nördlich von Bangtao.UWC Thailand Studenten profitieren von unserer Programmierung, geerdet in Achtsamkeit, Outdoor-Experiential-Bild…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$350,925
Die zweite Phase der Luxus-Wohnungen, befindet sich 50 Meter von den Stränden von Bang Tao und Layan, Phuket. Das Konzept des gesamten Projekts besteht darin, einen Wohnraum zwischen malerischen Parks, Gärten und Seen zu schaffen, so dass nur 30 % der gesamten Landfläche aufgebaut werden, un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Alle anzeigen Wohnanlage Bellevue Lagoon
Wohnanlage Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Thailand
von
$144,589
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
Bellevue Lagune Die neue Luxus-Eigentumswohnungsanlage wird ganz in der Nähe der berühmtesten und beim anspruchsvollen Publikum beliebtesten Gegend der Insel – Laguna – gebaut, was das Projekt in Bezug auf Preis und Lage wirklich einzigartig macht. Der Entwickler bietet wirklich schöne Preis…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Alle anzeigen Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Choeng Thale, Thailand
von
$209,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
MAGICAL PLACE FÜR DAS LUXURIOUS LIFEHeute ist Phuket ein beliebtes Inselziel, das natürliche Schönheit und entwickelte Infrastruktur kombiniert. Layan Verde liegt an der Westküste der Insel, nur 2 Minuten von einem unberührten Strand entfernt.Layan Verde ist die neue Attraktion und Symbol vo…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,06M
Wir bieten Luxusvillen mit Salz-Wasser-Pools, Pavillons, Parkplätze.Abschluss - 4. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschränkeEinbaukücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Stränden, Einkaufszentren, Schulen.Bang Tao …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$271,446
Die Residenz verfügt über ein Hotel, einen großen Pool und eine Bar, ein Restaurant, ein Spa-Center, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, einen Konferenzraum, einen Strand.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile 6% garantiertes jährliches Mieteinkommen für 5 Jahre.Lage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$971,786
Auf Hochland in Pasak 8 mit 270 Grad Bergblick gelegen, bietet Komplex 4 zeitgenössische balinesische Arten von Villen von 329 m2 bis 711 m2 Wohnfläche. Alle privaten Villen sind mit Schwimmbad, Klimaanlage, Einbauschrank, Küche und Landschaftsgestaltung ausgestattet.Premium-Villen werden so…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$409,516
Die Residenz verfügt über Dach-Lounge-Bereich, Infinity-Pool und Jacuzzi, malerische Aussicht auf den Golfplatz, die Lagune und das Meer, einen Grillplatz, einen Yoga-Bereich, einen Rasen. Es ist ein Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$3,05M
Wir bieten viergeschossige Stadthäuser mit überdachten Pools und Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über Geschäfte, Restaurants, Spa-Center, rund um die Uhr Concierge-Service.Abschluss - 3. Quartal 2027.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: ein geräumiges Wohnzi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$1,15M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 173–209 m²
2 Immobilienobjekte 2
Waterfront Residences besteht aus 3 niedrigen Gebäuden mit Meerblick und 33 Apartments im Herzen von Laguna Phuket, dem schönsten Resortkomplex Asiens. Jedes Apartment in den Waterfront Residences verfügt über geräumige Wohnbereiche und komfortable Schlafzimmer mit eigenem Bad, einer Außente…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$117,181
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investieren Sie in schicke Wohnungen! Doch von 7 %! Es gibt einen Ratenzahlungsplan! Vega -Eigentumswohnung befindet sich im Gebiet von Bang Tao. Dies ist ein prestigeträchtiger Ort mit einem acht Kilometer langen Strand und einer riesigen Infrastruktur Bequemlichkeit: Fitnesscenter 90…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$606,317
Der Apartmentkomplex umfasst 263 Apartments von 38 m2 bis 138 m2. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich:professioneller Sportkomplex Dynamic mit Reebok Vereinzweite Filiale des berühmten Phuket Restaurant - MirageKinderspielclub - ein Gebiet für Spiele und Entwicklung des Kindesmultifun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Canvas
Wohnanlage Canvas
Wohnanlage Canvas
Wohnanlage Canvas
Wohnanlage Canvas
Alle anzeigen Wohnanlage Canvas
Wohnanlage Canvas
Choeng Thale, Thailand
von
$215,657
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Canvas Cherng Talay ist ein Low-Risiko-Kondominium im Herzen von Bangtao-Cherngtalay, Phuket, mit umfangreichen Gemeinschaftsräumen und einzigartigen Wohnräumen, einschließlich Pool-Zugang Eigentumswohnungen und Penthouses mit Dachterrassen von Sansiri. Das Canvas Cherng Talay-Kondominium um…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$894,261
Der innovative Komplex besteht aus Luxusvillen, kombiniert modernes Design und hoher Qualität. Hier finden Sie Sportanlagen, Spa- und Wellnesszentren. Jedes Haus verfügt über einen privaten Pool und einen Wellnessbereich mit einem Whirlpool und einem Fitnessraum.EinrichtungenClubSpaWellnessc…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$228,954
Das Zero Bangtao Condominium lebt in Phuket mit einem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit. Jeder Aspekt unseres Designs konzentriert sich auf die Bereitstellung eines umweltfreundlichen Lebensstils ohne Kompromisse bei Komfort und Eleganz. Entdecken Sie die exklusiven Vorteile v…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Wir bieten eine luxuriöse Vill mit Panoramablick, einen Pool, einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten, einen Kinderclub und einen Spielplatz, einen Wellnessbereich und ein Fitnesscenter, ein Café, einen Yogabereich, einen Jogging-Track, einen Co-Working-Bereich, einen mu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,32M
Der Wohnkomplex umfasst 16 Häuser von 4 verschiedenen Arten. Vom Eingang zur Villa finden Sie sich sofort in einem Wohnbereich mit einem Pool, dessen Design von thailändischen Tempelkomplexen inspiriert ist. Palmen, die traditionell im Design der Inselarchitektur von Phuket vorhanden sind, w…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Momentum
Wohnanlage The Momentum
Wohnanlage The Momentum
Wohnanlage The Momentum
Wohnanlage The Momentum
Alle anzeigen Wohnanlage The Momentum
Wohnanlage The Momentum
Choeng Thale, Thailand
von
$141,471
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 51–108 m²
3 Immobilienobjekte 3
Innovativer Wohnkomplex am Lyan Beach Dieses unglaubliche Projekt ist ein völlig innovatives Wohnumfeld, das Luxusunterkünfte, moderne Infrastruktur und einzigartige Service vereint Auf den beeindruckenden 29.000 m² Komplexe eleganter Wohnungen und luxuriösen Villen werden sowie kommerz…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
232,938
Wohnung 2 zimmer
72.0
329,127
Wohnung 3 zimmer
108.0
633,916
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$2,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 285–491 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Banyan Tree Group, weltweit bekannt für ihre exklusiven Resorts mit unvergleichlichem Service und Annehmlichkeiten auf der ganzen Welt, bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, dieses charakteristische Erlebnis zu einem organischen Bestandteil Ihres täglichen Lebens zu machen.           …
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,35M
Wir bieten Apartments mit Terrassen und privaten Pools.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes, befindet sich am Ufer der Lagune und hat einen privaten Pier.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 AutominutenPhuket …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,48M
Der Komplex besteht aus 18 modernen Luxusvillen. Das Projekt umfasst zweigeschossige Häuser mit 3-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseSchwimmbadParkplatzAufzugAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 7 MinutenRobinson Lifestyle Thalang - 15 MinutenPhuket Inter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Thailand
von
$126,615
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Standard Residences
Wohnanlage The Standard Residences
Wohnanlage The Standard Residences
Wohnanlage The Standard Residences
Wohnanlage The Standard Residences
Alle anzeigen Wohnanlage The Standard Residences
Wohnanlage The Standard Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$337,489
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 75–301 m²
4 Immobilienobjekte 4
Neues Projekt von einem zuverlässigen ausländischen EntwicklerEin einzigartiges Immobilienprojekt ist ein Kondominium bestehend aus sechs Gebäuden. Die Gesamtzahl der Apartments beträgt 188, auf 7 Etagen. Die Gesamtfläche des Projekts erreicht 20,086 Quadratmeter.Ein attraktiver Standort ist…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
367,757
Wohnung 2 zimmer
100.0
539,338
Wohnung 3 zimmer
167.0
942,601
Doppelhaus
301.0
1,97M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
luxuriöse Wohnungen mit Blick auf die Lagune und persönliche Pools Das Projekt befindet sich im Küstenstreifen im Zentrum des Elite -Distrikts Laguna, nur wenige Minuten zu Fuß vom berühmten Bang Tao Der Wohnkomplex zeichnet sich durch erstaunliche Aussicht auf das Meer und die Seen des D…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Alle anzeigen Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Ban Bang Thao, Thailand
von
$653,847
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$172,775
Eine exklusive Kondominium Mischung aus Indochine Eleganz, Resort-Stil Komfort und intelligente Investment-Wert.Die Residenz renoviert Luxus in einem der begehrtesten Gegenden von Phuket.Einrichtungen:45 Meter SchwimmbadFitnessstudioSauna und DampfbadDachgartenCoworking SpaceSpeisesaalTagung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Alle anzeigen Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$136,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Diese moderne Anlage befindet sich nur 500 Meter vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, so dass es eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit für komfortables Wohnen.Der Komplex besteht aus sieben 7-stöckigen Gebäuden, die im zeitgenössischen Stil mit natürlichen Materialien gestaltet sind…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$693,833
Die erste Phase der Luxus-Wohnungen befindet sich 50 Meter von den Stränden von Bang Tao und Layan, Phuket. Das Konzept des gesamten Projekts besteht darin, einen Wohnraum zwischen malerischen Parks, Gärten und Seen zu schaffen, so dass nur 30 % der gesamten Landfläche aufgebaut werden, und …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,97M
Die moderne Wohnanlage umfasst 17 Villen, Fußgängerwege, ein Fitnesscenter, ein Café und einen Veranstaltungsraum. Die hochwertigsten Materialien werden im Bau verwendet. Ein wichtiger Vorteil ist die Fähigkeit, das Layout des Hauses den Vorlieben des Eigentümers anzupassen.Zusätzliche Mögli…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,00M
Das Projekt befindet sich zwischen der viel begehrten Lage des Strandes Bangtao und bietet exquisite Villen in Fußnähe zu den Stränden Ihrer Träume.Ein luxuriöses einzigartiges Design, verbunden mit außergewöhnlichen Einrichtungen und umgeben von natürlichen Schönheiten, sind die Villen, um …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Alle anzeigen Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Aparthotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Choeng Thale, Thailand
von
$128,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Lay…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$144,163
Ideal für Familien: Sun Hills condominium wird unter Berücksichtigung der Anforderungen von Paaren und Kindern entworfen. Alle Bedingungen für komfortables Wohnen, Entspannung und Unterhaltung für alle Altersgruppen sind hier geschaffen.Ökologie Bewusstsein: Sun Hills ist eine Wahl für dieje…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,32M
Wir bieten luxuriöse geräumige Villen mit Terrassen, Pools von 136 m2, Parkplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe einer Vielzahl von Annehmlichkeiten wie renommierte Restaurants, renommierte Golfplätze, internationale Schulen, atemberaubende Stränd…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Alle anzeigen Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$92,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
In harmony with nature on the Paradise island the condominium The Zero Bangtao offers a new view of construction: remaining true principles of environmental friendliness, in each design element we embodied the environment without sacrificing comfort and elegance. Evaluate the advantages of…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$518,726
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
4 Immobilienobjekte 4
Ein neues Elite -Projekt in der ersten Zeile von Bangtao Dieses Projekt bietet 141 Residenzen 50 Meter vom Bang Tao Beach entfernt Jedes zeichnet sich durch einen erstaunlichen Blick auf den Meer oder den inneren Garten, den Zugang zur entwickelten Infrastruktur des Komplexes und eines Ho…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$261,615
Spezielles Angebot vor Beginn des Verkaufs: eine neue Premium Wohnanlage im Herzen eines der beliebtesten Gegenden der Insel - Bang Tao.Eine erstklassige Wohnanlage besteht aus einem Clubhaus, 7 Wohnhäusern, 2 Parkplätzen. Die Räume zwischen den Gebäuden sind von Grün und Schwimmbecken beset…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Alle anzeigen Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Wohnanlage Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Ban Bang Thao, Thailand
von
$150,831
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Apartments in Capri Residence is a premium housing in the condominium under construction on the island of Phuket. The building is built near the prestigious beach of Bang Tao. The 8-story complex offers 231 apartments with 1-2 bedrooms. Apartments in the complex have an area of ​​35 m² to 75…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$860,964
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschränkeKücheLage und Infrastruktur in der Nähe Layan Beach - 15 MinutenBang Tao Beach - 15 MinutenSurin Beach - 20 MinutenNai Thon Beach - 22 MinutenWasserpark - 7 Minuten…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$113,172
Das Luxus-Boutique-Kondominium besteht aus 82 gemütlichen Wohnungen, erstellt, um Ihnen maximalen Komfort zu bieten. Wir bieten hochwertige Erholung und tropische Ruhe in der Oase von Surin Bereich.Eigenschaften:Empfang rund um die Uhrüberdachter Parkplatzvideo intercomDachpool mit Meerblick…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Title Heritage
Wohnanlage Title Heritage
Wohnanlage Title Heritage
Wohnanlage Title Heritage
Wohnanlage Title Heritage
Alle anzeigen Wohnanlage Title Heritage
Wohnanlage Title Heritage
Choeng Thale, Thailand
von
$158,464
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 32–175 m²
12 Immobilienobjekte 12
Die Wohnanlage Title Heritage von Rhom Bho Property ist ein neues, exklusives Projekt im renommierten Stadtteil Bang Tao, nur 2,5 km vom malerischen Strand entfernt. Seine ideale Lage bietet direkten Zugang zu beliebten Freizeitbereichen wie Porto de Phuket und Boat Avenue, wo die besten Res…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 60.0
172,676
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 125.0
337,818
Wohnung 3 zimmer
125.0 – 175.0
640,162
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Alle anzeigen Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Choeng Thale, Thailand
von
$127,031
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Ein tropisches Paradies in Thailand, berühmt für seine lebhaften Strände wie Patong, Kata, Rawai und Bang-Tao, sowie seine reiche Kultur und bequemen Zugang.Im alten Phuket Stadt, die Besucher können pulsierende Sino-Portugiesische Architektur, Street Art und lokale Küche genießen. Die Insel…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Wohnanlage Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Thailand
von
$134,894
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fertige Apartments mit Möbeln und Geräten im Hotelkomplex Laya Resort & Radisson Blu.Das Laya Resort & Radisson Das Blu Hotelkomplex befindet sich an der Grenze des Nationalparks Sirinat, 350 Meter vom Strand Layan entfernt.Geschäfte, Cafés, Restaurants, die Einkaufszentren Porto de Phuket u…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Alle anzeigen Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Ban Bang Thao, Thailand
von
$89,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 30–78 m²
7 Immobilienobjekte 7
moderne Wohnung zwischen Surin und Bang Tao Das neue Projekt befindet sich zwischen den beiden beliebtesten Stränden des zentralen Teils der Insel - Surin und Bang Tao im Schatten der tropischen Vegetation von Phuket Der Entwickler bietet eine umfassende Auswahl an Planungslösungen mit e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 51.0
96,937 – 180,718
Wohnung 2 zimmer
78.0
251,283
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$151,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 29–60 m²
4 Immobilienobjekte 4
Skytech ist ein neuer Wohnkomplex in Asiens bestintegriertem Resort und nur wenige Gehminuten vom Strand von Bangtao entfernt. Der Entwickler bietet eine breite Palette an Oberflächen und Einrichtungsoptionen, einschließlich Grundausstattung, Einbaumöbeln und -geräten sowie umfassender Ausst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0
185,000
Wohnung 2 zimmer
46.0 – 60.0
230,000 – 278,700
Studio
29.0
151,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$7,80M
Diese 16 atemberaubenden Residenzen bilden ihre eigene exklusive Enklave innerhalb eines der seltensten und gefragtesten Grundgrundstücke in Laguna Phuket.Jede der geräumigen zeitgenössischen Residenzen wurde sorgfältig entworfen, ohne dass Kosten erspart wurden, um außergewöhnliche Qualität…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,00M
Das Kondominium zeichnet sich durch seine Privatsphäre aus, es gibt nur 27 Wohnungen im Komplex, gruppiert in 3 Gebäude. Das Kondominium ist umgeben von üppigem tropischem Grün, und der Komplex verfügt auch über einen großen Gemeinschaftspool 26 Meter lang mit einer geräumigen Terrasse zum S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$193,475
Wohnbereichdrei -25-Meter-lonmg-PoolsKinderseiteJacuzziFitnessstudioYoga und Pilates StudiosFitnessbereich im FreienTennisplatz auf dem DachGrillplatzCoworking-Bereich mit großem TagungsraumBibliothekKinderspielplatzAbschluss - 2. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Phu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ban Bang Thao, Thailand
von
$135,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein neues Kondominium am Bang Tao Beach von einem der größten Entwickler Thailands.Der Komplex besteht aus drei achtgeschossigen Gebäuden mit insgesamt 545 Wohnungen.Das ausgezeichnete Standort- und Projektkonzept macht es zu einer ausgezeichneten Möglichkeit zum Wohnen oder Mieten.Die Apart…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Modeva
Wohnanlage The Title Modeva
Wohnanlage The Title Modeva
Wohnanlage The Title Modeva
Wohnanlage The Title Modeva
Alle anzeigen Wohnanlage The Title Modeva
Wohnanlage The Title Modeva
Ban Bang Thao, Thailand
von
$133,412
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Warum Modeva?Beste Lage: Die perfekte Balance zwischen Strand und urbanem CharmeElegantes Design: Pride und Genuss im Alltag Entwickelte Infrastruktur jeden Tag als UrlaubVielfalt der Wohnungstypen: 11 einzigartige Arten von Wohnungen erstellt, um alle Bedürfnisse zu erfüllenHaustiere erlaub…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$143,256
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz ist in Form eines großen Kreuzfahrtschiffes modelliert und verfügt über Yoga- und Pilates-Bereiche, ein Spa-Center, einen großen Dachterrassenpool mit einer Bar, ein medizinisches Zentrum, einen Parkplatz, einen Grünbereich, einen Kinderclub, run…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$138,613
Verkauf von Wohnungen von einem Top-Entwickler in Phuket. Der moderne Wohnkomplex besteht aus sieben Gebäuden aus sieben Etagen mit einzigartiger Architektur. Das Projekt umfasst 859 Apartments mit verschiedenen Layouts und 330 Parkplätze. Ideal für Investoren, die maximale Erträge aus Wachs…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sun Hills
Wohnanlage Sun Hills
Wohnanlage Sun Hills
Wohnanlage Sun Hills
Wohnanlage Sun Hills
Alle anzeigen Wohnanlage Sun Hills
Wohnanlage Sun Hills
Choeng Thale, Thailand
von
$99,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$179,620
Die Residenz verfügt über einen 50 Meter langen Pool, einen Jacuzzi, einen Parkplatz, einen tropischen Park, einen Kinderpool und einen Spielraum, eine Bar, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Restaurant, einen Konferenzraum, eine rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Alle anzeigen Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Choeng Thale, Thailand
von
$168,258
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Der einzigartig gestaltete Apartmentkomplex Above Element verkörpert einen freien Lebensstil, Wohlstand, Stabilität und Frieden. Ein solches Leben ähnelt einem Urlaub in einem tropischen Resort mit allen Vorteilen des Strandes in der Nähe. Ein luxuriöser, privater Lebensstil in einem wachsen…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Wohnanlage Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$256,441
Komfortable Wohnanlage umgeben von tropischen Wäldern und geschützten Naturgebieten, die sowohl für persönliche Wohn- als auch Mietprogramme geeignet sind.Die Philosophie des Projekts besteht darin, nachhaltige Materialien zu verwenden, Raum zu optimieren und natürliche Ressourcen zu erhalte…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,42M
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten, Parkplätze, Terrassen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend, 15 Minuten vom Strand Layan entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$817,181
Dieser neue Komplex besteht nur 6 Häuser, jedes mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, 2 Parkplätze, Dachgeschossterrasse, Garten, Naturstein-Pool.Traditionell Thai House Architektur hat eine sehr lange solide Geschichte und Kulturerbe. Das Design wurde durch die Weisheit der antiken thailändischen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$618,838
Ein einzigartiges, risikoarmes Boutique-Kondominium in der prestigeträchtigen Region Layan, in der Nähe des renommierten Laguna Phuket-Komplexes und des malerischen Bangtao Beach. Das Projekt verkörpert das Beste von Küstenleben und bietet seinen Bewohnern einen ruhigen Rückzugsort, wo zeitg…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Alle anzeigen Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,36M
Ein einzigartiger Wohnkomplex, in dem jeder Tag mit Gelassenheit und Komfort gefüllt ist. Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Gegend von Phuket und bietet seinen Bewohnern einen exklusiven Lebensstandard, der Naturnähe, entwickelte Infrastruktur und den höchsten Service verbindet. Hat …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$1,60M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 260–336 m²
2 Immobilienobjekte 2
Angsana Beachfront Residences ist eine einzigartige Strandentwicklung umgeben von tropischem Grün, malerischen Lagunen und Premium-Resorts. Angsana Apartments sind moderne Residenzen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, einem privaten Pool und MeerblickDer Komplex besteht aus kleinen 3-stöckigen Gebä…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
260.0
1,60M
Wohnung 3 zimmer
336.0
2,70M
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Alle anzeigen Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Choeng Thale, Thailand
von
$262,925
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Balance mit NaturFrisches und relevantes Projekt im weltberühmten Resort Laguna PhuketDas Projekt befindet sich auf einem Quadratkilometer grünen Hügeln, Wäldern und Seen mit einem privaten Strandclub.Laguna Lakelands ist mehr als ein Ort zum Leben.Die Themengebiete Hillside, Orchard, Forest…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Wohnanlage CAPRI RESIDENCE
Ban Bang Thao, Thailand
von
$151,875
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Investition ist ein attraktives Objekt!Moderne Wohnung mit garantiertem Mieteinkommen bis zu 11,5%!Installation!Strand, 850m!CAPRI RESIDENCE Wohnanlage im Herzen des Insellebens, in einer der gefragtesten Orte auf der Insel.Ausstattung: Lobby, Schwimmbad, Poolbar, Freizeitbereiche, Fitness, …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Andamaya Surin
Wohnanlage Andamaya Surin
Wohnanlage Andamaya Surin
Wohnanlage Andamaya Surin
Wohnanlage Andamaya Surin
Alle anzeigen Wohnanlage Andamaya Surin
Wohnanlage Andamaya Surin
Ban Bang Thao, Thailand
von
$774,582
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Hochschulklasse luxuriöses Projekt mit dem besten Verhältnis von Preis und Qualität Diese exquisite Eigentumswohnung besteht aus nur 27 Wohnungen in 3 Gebäuden und liegt nur 700 Meter vom Meer entfernt am Hang des Hügels, von dem die aufregende Aussicht auf Bang Tao und Surin die sauberst…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Der Entwickler nennt das Design “moderne tropische”, kombiniert Holz mit felsigen Texturen, und die Villen sind ein Symbol der Ruhe, Öko-Freundschaft und Reichtum. Jede Villa verfügt über natürliche Belüftung, weiße Güter, Parkplatz, Schwimmbad und Garten. Der Komplex verfügt über 3 Arten vo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,00M
Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants. Es gibt auch einen Laden und eine Klinik auf dem Territorium.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteEinbauschränkeLage und Infrastruktur in der Nähe Die Un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,99M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools und Gärten.Jedes Haus wird nach dem Geschmack des Käufers gebaut. Sie können die Farbpalette, alle Innenausstattungen und individuelle Möbel selbst wählen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 1. Quartal 2026.Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$167,033
Die Residenz verfügt über Dach-Lounge-Bereich, Infinity-Pool und Jacuzzi, malerische Aussicht auf den Golfplatz, die Seen und das Meer, einen Grillplatz, einen Yoga-Bereich, einen Rasen. Es ist ein Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Lage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand