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Stadthäuser in Thailand

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Provinz Phuket
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Chon Buri
48
Choeng Thale
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Si Sunthon
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2 Storey Corner Townhome zum Verkauf In East PattayaIn East Pattaya gelegen, bietet dieses z…
$86,407
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf East Pattaya Voll möbliert Townhouse zum Verkauf In East Pattaya bietet ein…
$72,636
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse 4 Schlafzimmer zum Verkauf In East PattayaDieses geräumige Stadthaus in East Patta…
$85,168
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Reihenhaus 3 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten für den Kauf eines Stadthauses im renommierten Resort-Bereich von Bang Tao / Lagu…
$513,809
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Reihenhaus in Khao Chi Chan, Thailand
Reihenhaus
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit Pool in der Anlage Palm Grove befindet sich in der Gegend von Na J…
$399,826
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 173 m²
Stockwerk 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf East Pattaya Neu renovierte Bewegung In Ready Moderne renovierte Stadthaus …
$71,421
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Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$341,077
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Stockwerk 5/5
Stadthaus Pratumnak soi 5
$756,066
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Reihenhaus 2 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 2 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Ist ein neues Villa- und Stadthaus-Projekt in der prestigeträchtigen Bang Tao Bereich, biete…
$274,000
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Das LAKE ist ein modernes Ferienhausdorf, das auf einem riesigen Grundstück von 185.000 Quad…
$164,556
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
Reihenhaus
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2-stöckiges Stadthaus zum Verkauf in Siam Country ClubEntdecken Sie ein charmantes 2-stöckig…
$89,504
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Reihenhaus 6 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 6 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 4
Moderne Multi-Level Pool Villen in Layan, PhuketEine einzigartige Sammlung von zeitgenössisc…
$1,10M
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf in Thung Klom Der MannEntdecken Sie Komfort und Komfort mit diesem 2-stöcki…
$77,116
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Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 541 m²
Etagenzahl 5
Mit nur 8 ultra-luxus-wohnungen am strand befindet sich diese prestigeträchtige entwicklung …
$3,97M
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Reihenhaus 4 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Neues Projekt! Pre-sale!Stilvolles zweistöckiges Stadthaus im Stadtteil Bang Tao. Dies ist e…
$277,705
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Reihenhaus zum Verkauf East PattayaDieses 2-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in E…
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Reihenhaus in Nong Pla Lai, Thailand
Reihenhaus
Nong Pla Lai, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Storey Townhouse 2 Schlafzimmer East PattayaDieses 2-stöckige Stadthaus befindet sich in E…
$111,493
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Townhome for Sale East Pattaya Fully Furnished Ready to Move In Townhome zum Verkauf In East…
$78,715
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
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Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf East Pattaya Voll möbliert Voll renoviertes Stadthaus mit komplettem Möbelp…
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
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Anzahl der Badezimmer 3
3 Storey Townhouse for Sale South Pattaya City Center Prime Location Near Pattaya Beach Dies…
$127,342
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Reihenhaus in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Stockwerk 2/2
Neues zweistöckiges Haus mit Pool im modernen Stil - Typ C mit einem komfortablen und ergono…
$253,505
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Haus zum Verkauf Nong Prue East Pattaya | 2-Schlafzimmer Voll Möbliert Home Near Motorway Di…
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Reihenhaus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Etagenzahl 2
Сontemporary Wohnentwicklung in Phuket renommierten Laguna Bereich, bietet moderne private V…
$363,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Sakhu, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Stadthaus im Norden von Phuket, in einer ruhigen grünen Gegend in der Nähe …
$190,000
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Townhouse 3 Schlafzimmer zu verkaufen in Huay YaiDieses dreistöckige Stadthaus bietet ein pr…
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Townhouse 4 Schlafzimmer zum Verkauf In East PattayaDieses 4-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Stad…
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Reihenhaus 3 zimmer in Rawai, Thailand
Reihenhaus 3 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Das Projekt liegt im Süden der Insel Phuket, in der ruhigen Nachbarschaft von Rawai, umgeben…
$274,000
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Reihenhaus in Nong Prue, Thailand
Reihenhaus
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Townhouse Style Einzelhaus in East PattayaDieses Stadthaus ist in einem einzigen Haus Stil e…
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