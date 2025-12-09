  1. Realting.com
  Thailand
  Chalong
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Chalong, Thailand

Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$116,41M
Wir bieten Villen mit Pools, Parkplätzen, Panoramablick auf das Meer und den Garten.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Elektrische BlindsKlimaanlageDeckenventilatoren"Smart Home" SystemSolarmoduleLage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$364,288
Das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort aufeinandertreffen. Stunning condos bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse, und alle Schlafzimmer sind mit eigenem Bad für ein wahrlich geniales Erlebnis. Die perfekte Mischung aus hochwertigem Wo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$147,288
Neues Kondominium im Süden von Phuket, wo tropischer Charme nahtlos mit modernen Annehmlichkeiten kombiniert wird. Nur wenige Schritte von Robinson Lifestyle Chalong und eine kurze Fahrt von den bezaubernden südlichen Stränden entfernt, verspricht diese exklusive Entwicklung ein unvergleichl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,54M
Die Anlage umfasst 28 Villen mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern.Eigenschaften:2 ParkplätzePool mit SalzwasserTerrasseAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschrankKücheLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 9 MinutenRobinson Lifestyle Chalong - 14 MinutenChalo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Chalong, Thailand
von
$195,209
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage NOON Tower
Wohnanlage NOON Tower
Wohnanlage NOON Tower
Wohnanlage NOON Tower
Wohnanlage NOON Tower
Alle anzeigen Wohnanlage NOON Tower
Wohnanlage NOON Tower
Chalong, Thailand
von
$86,338
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Etagenzahl 8
Fläche 28–53 m²
11 Immobilienobjekte 11
Einzugsbereit, Komplett möbliert, garantiertes Einkommen Über die Anlage: Wir bieten modern eingerichtete Appartements: Studios, 1-2 und 3 Schlafzimmer, von 24 bis 85 qm. Der Komplex umfasst bezugsfertige Apartments mit atemberaubendem Blick auf die Stadt, die Berge und das Meer. Ausgezeichn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0 – 53.0
95,390 – 155,515
Wohnung 2 zimmer
47.0 – 50.0
162,222 – 198,703
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Wohnanlage Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Chalong, Thailand
von
$78,750
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
A new residential complex managed by the world-renowned hotel brand Wyndham offers premium living in the Chalong area of ​​Phuket. The complex comprises 398 apartments located on a 7,420 m² plot, with a total built-up area of ​​25,000 m². Property details: Distance to sea: 8,900 …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Chalong
Chalong, Thailand
von
$72,792
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 28–92 m²
3 Immobilienobjekte 3
Stilvolle Apartments im Herzen von ChalongDer neue Komplex der exklusiven Apartments befindet sich im Stadtteil Chalong wenige Schritte vom Einkaufszentrum Robinson Lifestyle Chalong und eine kurze Fahrt von den südlichen Stränden von Phuket entfernt.Tauchen Sie ein in den Lebensstil Wyndham…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0
77,193
Wohnung 2 zimmer
56.0
154,386
Wohnung 3 zimmer
92.0
256,516
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Alle anzeigen Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Wohnanlage FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Thailand
von
$67,085
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Investieren Sie in einzigartige Wohnungen, die jedes Jahr hohe Renditen und Preiserhöhungen bieten. Ratenplan! Komplett eingerichtete Wohnungen! FANTASEA CONDO CHALONG befindet sich im Herzen von Chalong, gegenüber dem Robinson Lifestyle Shopping Centre. Dieses Projekt bietet die perfekte…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,25M
Eine gated Gemeinschaft von Premium-Villen besteht aus 37 Villen von 4 Arten, von 3 bis 5 + Schlafzimmer. Alle Villen verfügen über einen Pool mit Jacuzzi, private tropische Gärten, Terrassen und überdachte Parkplätze für 2-3 Autos. Das Projektkonzept ist ein Wohndorf mit 5-Sterne-Resortserv…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$399,340
Eine moderne Wohnanlage in Chalong, geschaffen für komfortables Leben. Durchdachte Architektur, hohe Bauqualität und komfortable Lage machen das Projekt attraktiv für Wohnen und Investitionen.Die komplexen Merkmale:Clubhaus mit Restaurantmodernes FitnesscenterSpaJoggen und WanderwegeKindersp…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Wohnanlage Wyndham Fantasea Condo Chalong
Chalong, Thailand
von
$67,490
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 28–92 m²
9 Immobilienobjekte 9
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!Für wen es ist: Perfekt für alle, die eine Mischung aus Stadtleben und tropischem Paradies suchen. Ideal für Familien, Paare und alle, die Wert auf Komfort und Bequemlichkeit legen.Über die Lage: Der Komplex befindet sich im Süden von Phuket,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0
74,566 – 80,351
Wohnung 2 zimmer
55.0 – 56.0
149,132 – 162,501
Wohnung 3 zimmer
92.0
247,787 – 266,946
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school,
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,23M
Komplex kommt mit 13 zweistöckigen Luxus-Pool-Villen mit funktionalen Designs, Luxus-Finishs und modernster Technologie. Jede Villa mit voll funktionsfähigen, viel nutzbaren Platz für Lagerung, Wohnen und Flexibilität, verfügt über 3-5 Schlafzimmer mit großen begehbaren Schränken, en-suite B…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thailand
von
$549,515
Ein einzigartiges Projekt, das sich unter den malerischen Landschaften der Insel Phuket befindet, besteht aus 35 Villen mit Blick auf die Berge, den See und den Golfplatz. Das Innendesign des Projekts wird in einem modernen Stil mit neutralen Farben hergestellt.Der Komplex befindet sich 5 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
