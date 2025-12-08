  1. Realting.com
  Thailand
  Nong Pla Lai
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Nong Pla Lai, Thailand

Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$133,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Alle anzeigen Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Naklua, Thailand
von
$77,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxuriöses 5-Sterne-Leben am Strand von Wongamat im tropischen Stil Diese luxuriöse Eigentumswohnung des erfahrenen Entwicklers der Global Top Group besteht aus 188 modernen Apartments in einer bezaubernden tropischen Gegend. Das exotische Thema wird bei der Gestaltung einer atemberaubenden…
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Alle anzeigen Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Naklua, Thailand
von
$116,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Eine ideale Auswahl für Investitionen und mehrjährige Projekte! Mehr als 7 %! Рассрочка! Versuchen Sie das Spiel! Bei der Nutzung, beim Bau und bei der Wohnungseigentumsförderung wird die Investitionstätigkeit erheblich beeinträchtigt Es ist eine gute Zeit und ein Aufenthalt in der Welt. …
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Naklua, Thailand
von
$690,295
Das Qualitätsprojekt von "Baan Mae Villa". Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Komplette Annehmlichkeiten an der großartigen Lage. Genießen Sie einen schönen Blick auf den Garten von großen Türen und Fenstern. Wohnbereich mit Hochbettdecke, großem Balkon und ein…
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Alle anzeigen Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$65,635
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 8 %! Angesichts der zahlreichen Annehmlichkeiten einer Wohnanlage und der ausgebauten Infrastruktur eignet sich diese Immobilie perfekt für die Langzeitmiete! Ratenzahlung mög…
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Alle anzeigen Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Naklua, Thailand
von
$75,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Alle anzeigen Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Naklua, Thailand
von
$202,664
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 56
Einzigartiges Angebot für Investoren: Luxus-Wohnungen im renommierten Wongamat-Bereich, die ein stabiles Einkommen und ein hohes Wachstumspotenzial bieten!Garantiertes Einkommen von 6 % für drei Jahre!Einmal ist ein Luxus-Kondominium, das die Bequemlichkeit und den Service eines Fünf-Sterne-…
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Naklua, Thailand
von
$536,410
Ein Luxus-Hochhaus-Kondominium in einem der gefragtesten Gebiete von Pratumnak. 275 luxuriöse voll möblierte Residenzen ermöglichen ihren Besitzern 5-Sterne-Leben, mit erstklassigen Einrichtungen.Die komplexe Infrastruktur:GärtenFitnessstudioLobbySchwimmbäderJacuzziKinderbeckenRestaurant und…
Wohnanlage City Garden Tropicana
Wohnanlage City Garden Tropicana
Wohnanlage City Garden Tropicana
Wohnanlage City Garden Tropicana
Wohnanlage City Garden Tropicana
Alle anzeigen Wohnanlage City Garden Tropicana
Wohnanlage City Garden Tropicana
Naklua, Thailand
von
$79,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$65,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–64 m²
18 Immobilienobjekte 18
Olympus ist eine ganz neue Art von Leben mit Restaurants, Cafés und Geschäften, die bequem in einem Wohnkomplex gelegen sind, sowie die Annehmlichkeiten, die Sie genießen und brauchen direkt vor der Haustür.Der Komplex ist ein Zentrum für einen gesunden Lebensstil, mit einer Sauna, einem Fit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Wohnung 2 zimmer
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Alle anzeigen Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Naklua, Thailand
von
$214,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 55
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Naklua, Thailand
von
$76,639
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 33–77 m²
7 Immobilienobjekte 7
Stilvoller und komfortabler Komplex im tropischen Stil für Erholung und Daueraufenthalt. Projekt im nördlichen und respektablen Gebiet von Pattaya - Wongamat. Dieses Gebiet ist bekannt für seinen sauberen und ruhigen Strand, daneben befindet sich das schönste Architekturwerk - der Tempel der…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Wohnung 2 zimmer
76.6
212,886
