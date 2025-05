Wohnquartier The Momentum

Sakhu, Thailand

Eigentumswohnung auf der ersten Linie des abgeschiedenen StrandesEin neues groß angelegtes Kondominiumprojekt für 927 Einheiten wird in einer der interessantesten noch unentwickelten Standorte gebaut - in der Nähe von Knighton Beach.Der Ort zieht in erster Linie Menschen, die Privatsphäre su…