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Häuser in Thailand

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provinz Phuket
2024
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3 124 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Thalang, Thailand
Premium Premium
Haus 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus mit 3 Schlafzimmern in Talanga zu einem super Preis - 4,75 Millionen B…
$147,395
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Haus 4 Schlafzimmer in Bangkok, Thailand
TOP TOP
Haus 4 Schlafzimmer
Bangkok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 568 m²
Erleben Sie zeitlose Eleganz im Park Heritage Pattanakarn, einer exklusiven Sammlung von nur…
$2,06M
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Villa in Ko Samui, Thailand
TOP TOP
Villa
Ko Samui, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 103 m²
Anonym! Vorverkauf eines neuen Projekts!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, über…
$289,110
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 4 zimmer in Rawai, Thailand
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Villa 4 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
Einführung einer neuen einstöckigen Villa im modernen tropischen Stil - eine harmonische Kom…
$594,450
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UndersunEstate
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 793 m²
Etagenzahl 2
Code: 20260715044724Stellen Sie sich einen Morgen mit Meerblick, Ihrem eigenen Infinity-Pool…
$7,90M
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Dmd consulting
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
$2,06M
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Haus 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 414 m²
Etagenzahl 1
Code 20260714153314Es ist die perfekte Kombination aus Privatsphäre, moderner Architektur un…
$2,89M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 626 m²
Etagenzahl 1
Code 20260720082400Fläche: 349 m2 (intern) + 182 m2 (extern)Grundstück: Garten 61 m2 + Swimm…
$4,34M
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Villa 2 zimmer in Rawai, Thailand
Villa 2 zimmer
Rawai, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
Fertige Villa mit Swimmingpool und Schauspielmieter in Rawai, Phuket!Verkauf vom Eigentümer!…
$157,623
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DDA Real Estate
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
$2,06M
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
$1,30M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Etagenzahl 1
Code 202607161135Wir präsentieren exklusive Premium-Apartments an der ersten Küste der Insel…
$5,70M
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Code 20260729125037Stilvolle neue Villa mit privatem Pool in der beliebten Gegend von Layan.…
$682,025
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Haus 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Haus 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 556 m²
Etagenzahl 1
Code 202607161151Exklusive moderne Villa mit atemberaubender Aussicht, in einer der renommie…
$2,36M
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
$7,64M
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Haus in Huai Yai, Thailand
Haus
Huai Yai, Thailand
$103,822
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International real estate agency Habita
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Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 491 m²
Eingebettet in die ruhige Enklave von Sai Taan Estate in Phukets begehrtem Bang Tao Bezirk v…
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Villa in Thalang, Thailand
Villa
Thalang, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 424 m²
Stellen Sie sich vor, Sie wachen von Ihrer privaten Luxusvilla aus zu den beeindruckenden bo…
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
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Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
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Villa in Pa Khlok, Thailand
Villa
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 5
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Fläche 1 910 m²
Luxuriöses Leben im Herzen von Cape YamuEingebettet in das Prestige Cape Yamu Halbinsel, die…
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Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 455 m²
Geräumige Villa mit 4 Schlafzimmern und einem Swimmingpool in der renommierten Gegend von Ba…
$1,45M
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DDA Real Estate
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Haus in Nong Prue, Thailand
Haus
Nong Prue, Thailand
$75,634
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International real estate agency Habita
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Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2-stöckige Pool Villa zum Verkauf in ChaiyapruekPräsentieren Sie eine atemberaubende 2-stöck…
$275,635
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PLC Real Estate
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Haus 3 Schlafzimmer in Huai Yai, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit Pool 3 Schlafzimmer zum Verkauf Huai Yai PattayaDiese Villa mit Poolblick befindet…
$534,236
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PLC Real Estate
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Haus 4 Schlafzimmer in Pattaya, Thailand
Haus 4 Schlafzimmer
Pattaya, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
4 Schlafzimmer Pool Villa in Thepprasit Straße – Diese geräumige 2-stöckige Pool-Villa verfü…
$371,642
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PLC Real Estate
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Villa 3 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 3 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 276 m²
Etagenzahl 1
Boutique-Komplex von 16 modernen Villen mit 3-4 Schlafzimmern in Pru Jampa
$425,000
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Haus 3 Schlafzimmer in Nong Prue, Thailand
Haus 3 Schlafzimmer
Nong Prue, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Haus in East Pattaya 3 Schlafzimmer zum Verkauf – Dieses gut gestaltete 3-Schlafzimmer, 3-Ba…
$154,541
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PLC Real Estate
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Reihenhaus in Huai Yai, Thailand
Reihenhaus
Huai Yai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2 Storey Corner Townhome zum Verkauf In East PattayaIn East Pattaya gelegen, bietet dieses z…
$86,407
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Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie den Eindruck von Eleganz und Komfort in dieser luxuriösen zweistöckigen Villa vo…
$884,114
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Eigenschaftstypen in Thailand

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