  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Ko Kaeo
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Ko Kaeo, Thailand

häuser
9
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thailand
von
$156,228
Ein herrlicher Komplex an der Ostküste von Phuket umfasst mehrere Zonen - 3 Luxusvillen, Stadthäuser, 2 Apartmenthäuser, ein Clubhaus, ein Hotel und einen Yachthafen. Eine 20-minütige Bootsfahrt führt Sie zu einer anderen abgeschiedenen Insel, Coconut Island, nur 500 Meter entfernt. Bewohner…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thailand
von
$236,704
Ein herrlicher Komplex an der Ostküste von Phuket umfasst mehrere Zonen - 3 Luxusvillen, Stadthäuser, 2 Apartmenthäuser, ein Clubhaus, ein Hotel und einen Yachthafen. Eine 20-minütige Bootsfahrt führt Sie zu einer anderen abgeschiedenen Insel, Coconut Island, nur 500 Meter entfernt. Bewohner…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Thailand
von
$3,65M
Ein herrlicher Komplex an der Ostküste von Phuket umfasst mehrere Zonen - 3 Luxusvillen, Stadthäuser, 2 Apartmenthäuser, ein Clubhaus, ein Hotel und einen Yachthafen. Eine 20-minütige Bootsfahrt führt Sie zu einer anderen abgeschiedenen Insel, Coconut Island, nur 500 Meter entfernt. Bewohner…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Alle anzeigen Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Wohnanlage Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 261–360 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Mouana Residence Ko Kaeo ist eine ideale Wahl für alle, die luxuriöses Wohnen inmitten der Natur für komfortables Wohnen oder eine rentable Investition suchen. Aufgrund der Nähe zu einer internationalen Schule und der ausgebauten Inf…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thailand
von
$1,55M
Eine private gated Community bestand aus 9 geräumigen und vollfunktionellen Villen, die sorgfältig für Familien mit Kindern entworfen wurden. Das Projekt befindet sich auf einem Hügel mit einem malerischen Blick in der Nähe von internationalen Schulen.Große Grundstücke von 670 m2 bis 1195 m2…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen