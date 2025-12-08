  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Phra Kaeo
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Phra Kaeo, Thailand

Pattaya
29
Phuket
45
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury villas in Thai traditional architectural style, with swimming pools, surrounded by greenery, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$1,21M
Das Projekt ist ein Komplex exklusiver Luxusvillen mit dem Niveau eines Fünf-Sterne-Resorts.Traditionelles Design wird verwendet, um den Energieverbrauch zu sparen: hohe Decken helfen, die Wärme nach unten zu halten, natürliche Kreuzlüftung hält das Haus kühl, und große Baldachin haben Schat…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New development of furnished villas with pools in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$983,702
Diese außergewöhnliche Entwicklung bietet ein raffiniertes Wohnerlebnis mit modernen Residenzen für modernen Komfort. Komplexe Merkmale gedanklich gestaltete Innenräume, warme natürliche Holztöne in hellen Braunen sind wunderschön mit schlanken Gold- und silbergrauen Metall Akzenten gepaart,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$245,771
Ein neues Premium-Projekt von einem bekannten Entwickler in Phuket ist ein Wohnkomplex und ein Kunstobjekt zugleich, was es zu einem wirklich einzigartigen Ort zum Leben macht. Dies ist ein idealer Ort, um bequem die unberührte Natur Thailands zu genießen, umgeben von einem einzigartigen Sti…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and a shared fitness center in Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Thailand
von
$1,27M
Gesamteinheiten: 9 VillenLandgröße: Ab 509.91 - 779.08 m2Baufläche: 403.7 - 485.25 m2Schlafzimmer: 3 Schlafzimmer und 4 BadezimmerPoolgröße: 4,20 x 10 MeterGemeinsames GebietsmanagementGemeinsames FitnesscenterMöbelpaket - 62.000 Euro (für Villa mit 4 Schlafzimmern 70.000 Euro).Vorteile Zahl…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
