  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Pattaya, Thailand

Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Pattaya, Thailand
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Der neue Harmonia-Komplex ist ein idealer Ort für ein ruhiges, ruhiges Leben im Zentrum von Pattayas städtischem Leben. Das Hotel liegt im Zentrum von Pattaya, in der Nähe der Strände. 100 Meter von der komplexen Bushaltestelle, den nahe gelegenen Einkaufszentren, Supermärkten, Unterhaltungs…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$130,200
Luxus-Wolkenkratzer im Zentrum von PattayaDas Gebäude bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Alle 465 Eigentumswohnungszimmer sind durchdacht gestaltet. Neben einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst steht Ihnen ein 240 m² großer Pool zur Verfügung. …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Pattaya, Thailand
von
$214,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 18
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Pattaya, Thailand
von
$55,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Das Cloud Condominium erhielt 2016 bei den Thailand Property Awards das beste erschwingliche Condominium an der Ostküste Thailands. Das Hotel liegt 80 m vom prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel mit einem gemütlichen Strand entfernt, nur 5 Gehminuten von der Wohnanlage entfernt und umfasst 161 …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thailand
von
$99,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 22
Beverly Mountain Bay liegt im Stadtzentrum und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Skyline. Luxus-Eigentumswohnung Beverly Mountain Bay in Pattaya – ein idealer Ort zum übernachten. Der Komplex ist aus hochwertigen Materialien gebaut, die für die Umwelt Pattayas nachhalti…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya, Thailand
von
$241,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 37
Ocean Portofino Jomtien ist eine Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Eigentumswohnung am Meer mit 268 Einheiten mit einzigartigem Blick auf Asiens größten Yachthafen. Der Komplex befindet sich an einem super prestigeträchtigen Ort an d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Pattaya, Thailand
von
$279,259
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Pattaya, Thailand
von
$410,169
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thailand
von
$73,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 51
Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt! Alle Arten von öffentliche…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thailand
von
$54,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Wenn ein luxuriöses Leben in der schicken Wohnanlage – Ihr Traum ist, dann bieten wir Ihnen eine großartige und einzigartige Idee des Wohnens, Derzeit am begehrtesten Ort von Pattaya –, dem prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel in der Nähe von Kozi Beach, erhältlich. Stil, Komfort und Komfor…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya, Thailand
von
$109,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 59
Copacabana Beach Jomtien - ein Wolkenkratzer mit 59 Stockwerken in Pattaya mit einer ausgezeichneten Lage in der Gegend von Jomtien. Der Komplex liegt in der Nähe des Meeres. Das Hauptmerkmal der Copacabana Pattaya – ist die Möglichkeit, eine Wohnung mit privatem Pool zu kaufen, in der Sie …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$86,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 46
Der Arcadia Millennium Tower — ist ein Eigentumswohnungs- und Wohnprojekt im zentralen Teil von Pattaya. Die Lage im zentralen Teil der Stadt gewährleistet die Nähe zu der beliebtesten städtischen Infrastruktur. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die wichtigsten Einkaufszentren der Stadt. …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Marina Golden Bay
Wohnanlage Marina Golden Bay
Wohnanlage Marina Golden Bay
Wohnanlage Marina Golden Bay
Wohnanlage Marina Golden Bay
Wohnanlage Marina Golden Bay
Pattaya, Thailand
von
$72,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 51
Das größte Luxusprojekt ist Pattaye. Auf dem Gebiet von 2,5 Hektar Pools, Minigolf, viel grünes Gebiet zum Wandern, auch ein Einkaufszentrum, im Zentrum des Lobbykomplexes in Form einer ägyptischen Pyramide für eine Vielzahl von Geschäftstreffen, eine Plattform für großes Tennis, Basketballp…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Dream
Wohnanlage Dream
Wohnanlage Dream
Wohnanlage Dream
Wohnanlage Dream
Wohnanlage Dream
Pattaya, Thailand
von
$46,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Dieses Projekt hat ein großes Plus. 1. Preis - In Pattaya gibt es auf dem Markt für Neubauten einfach keine derartigen Preise, obwohl die Qualität auf höchstem Niveau liegt. Der Entwickler ist ein finnisches Unternehmen und nutzt alle seine Know-how-Technologien im Baugewerbe, in Fragen d…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thailand
von
$74,379
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Etagenzahl 8
Fläche 56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Eigentumswohnung Siam Oriental Plaza ist das 9. Projekt des finnischen Entwicklers in der besten Gegend von Pattaya auf dem Pratumnak-Hügel. Die Eigentumswohnung besteht aus 8 Etagen und umfasst insgesamt 190 Wohnungen. Die gesamte Infrastruktur des Komplexes befindet sich auf dem Dach, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0
79,459 – 87,409
Bauherr
Siam Oriental Condos
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya, Thailand
von
$83,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Seven Seas Le Carnival ist ein Projekt des berühmten Entwicklers Universal Group Thailand. Die Eigentumswohnung besteht aus 4 Gebäuden, von denen zwei 30-stöckige Wolkenkratzer sind. Das Projekt befindet sich im Zentrum von Pattaya und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, nur …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Pattaya, Thailand
von
$73,687
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya, Thailand
von
$57,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
STAR ist eine Eigentumswohnung in modernem Design der Firma Siam Oriental. Das Projekt befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier, die berühmte Volk…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Pattaya, Thailand
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 24
Elite-Komplex in der Gegend von Jomtien. Die Etage beginnt in der Höhe des dritten Stockwerks. Unter dem Gebäude befinden sich zwei Etagen der Tiefgarage. Im ersten Stock befinden sich eine Lobby mit zwei Geschäften und ein Restaurant, Im fünfzehnten und neunzehnten Stock des Gartens auf den…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$104,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Stadtgarten Pattaya – Eigentumswohnung, die die beste Lage im Zentrum der Stadt hat, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Studios, Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern oder mehr sind bereit, in ihnen zu wohnen. Das Projekt war mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, dar…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Wohnanlage Ollimpus Sity Garden
Pattaya, Thailand
von
$63,644
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Einer der besten Entwickler in Thailand hat 2020 sein neues Olympus-Projekt abgeschlossen. Unglaublich schöner Komplex. Von anderen unterscheidet es sich in seinem sehr exquisiten Aussehen im antiken griechischen Stil und dem Vorhandensein des längsten Pools in Pattaya (, zwei Pools mit eine…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya, Thailand
von
$111,768
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 38
Der Panora Condominium-Komplex ist ein 38-stöckiger Wolkenkratzer in einer der besten Gegenden von Pattaya ( Holm Pratumnak ). Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das Meer. Die Panora Pattaya liegt nur 250 m vom Strand entfernt. Pratamnak Hill – ist ein prestigeträchtiges Gebiet und …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thailand
von
$36,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxusapartment im Wohnkomplex Jomtien Sweet Condotel in der Gegend von Jomtien. Die Wohnung ist in einem modernen Stil eingerichtet und verfügt über eine ausgestattete Küche und Küchenutensilien, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Min…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thailand
von
$73,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Pattaya, Thailand
von
$111,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 67
Das Grand Solaire Pattaya befindet sich auf 67 Etagen und bietet den höchsten Höhenpunkt in Pattaya mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer von der überwiegenden Mehrheit der Apartments. Alle 2470 angebotenen Luxusresidenzen verfügen über modernste Innenarchitekturelemente, darunter d…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$41,516
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya, Thailand
von
$98,360
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Olympus ist ein neuer Luxusapartmentkomplex in einer prestigeträchtigen Gegend im Zentrum von Pattaya mit Blick auf das Meer und die Stadt! Das Projekt besteht aus sechs 8-stöckigen Gebäuden, bietet Studios und Apartments, deren Innenräume mit professionellen Designern dekoriert sind. Es…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Pattaya, Thailand
von
$34,170
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
