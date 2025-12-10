  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Patong
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Patong, Thailand

Pa Tong
15
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Ban Bang Thao, Thailand
von
$994,978
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Garrya Residences Phuket: Immobilien am Strand in PhuketGarrya Residences Phuket steht stolz als erste und einzige Hotelresidenz in Phukets zentraler Westküste und bietet eine umfassende Auswahl an Wellnesseinrichtungen, die eine Oase für Körper und Seele bieten. Verwöhnen Sie in tropischer …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Alle anzeigen Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Pa Tong, Thailand
von
$272,109
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 53–110 m²
4 Immobilienobjekte 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.2 – 60.0
320,457 – 408,425
Wohnung 2 zimmer
109.8
700,606
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Alle anzeigen Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Pa Tong, Thailand
von
$251,991
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 45–110 m²
15 Immobilienobjekte 15
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!* Für wen es geeignet ist: Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die einen luxuriösen Lebensstil in Phuket suchen, sowie für Investoren, die in einem der beliebtesten Touristengebiete Thailands nach einem stabilen Mieteinkommen suchen. Zum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 64.7
278,100 – 409,245
Wohnung 2 zimmer
109.8
668,046 – 685,175
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Pa Tong, Thailand
von
$132,963
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Patong Bay Sea View ist ein moderner Komplex, der aus 3-stöckigen Gebäuden mit 454 Apartments auf 45,5 Quadratmetern besteht. Die Apartments mit geräumigem Design und modernem Interieur sind voll möbliert und bieten einen herrlichen Blick auf die Bucht von Patong! Jedes Apartment mit e…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Ban Bang Thao, Thailand
von
$368,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 60–131 m²
3 Immobilienobjekte 3
Infinity Pool ist eine neue Wohnsiedlung in Asiens bestintegriertem Resort, nur wenige Gehminuten vom Strand von Bangtao entfernt. Das Dach des Komplexes aller vier niedrigen Gebäude verfügt über einen einzigartigen Gemeinschaftsbereich, in dem sich die Bewohner im Freien inmitten der Tropen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
368,000
Wohnung 2 zimmer
99.0
744,000
Wohnung 3 zimmer
131.0
784,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Thailand
von
$231,764
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Luxus-Kondominium mit Meerblick auf PatongWillkommen in Baan Xuan Kamnan, einem renommierten Luxus-Bereich auf den Hügeln von Patong Beach in Phuket. Der Korallenstrand mit Blick auf das Meer bietet eine exquisite Aussichtsplattform für atemberaubende Sonnenuntergänge und Blick auf Patong Ba…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Alle anzeigen Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Pa Tong, Thailand
von
$109,060
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Die Investition in Apartments im Oceana Resort Kamala Phuket ist eine einzigartige Gelegenheit, Mieteinnahmen und jährliche Preissteigerungen zu erzielen. Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Die Wohnungen sind möbliert! Oceana Resort Kamala Phuket – Dieses Apartment liegt etwa 700 m vom …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Thailand
von
$188,309
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 55–142 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die ein luxuriöses Leben mit Meerblick genießen möchten, Komfort und einen umweltfreundlichen Ansatz schätzen. Perfekt für Familien, Paare und Investoren.Über die Lage: Liegt im malerischen Kathu-Viertel, direkt neb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
207,820
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 125.0
362,740 – 491,210
Wohnung 3 zimmer
142.0
579,477
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$184,713
Die moderne Wohnanlage bietet eine Auswahl an bequemen Layouts von Studios bis Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, sowie eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, etc.Ausstattung und Ausstattung im Haus CCTV (Videoüberwachung)24H SicherheitEmpfang/Lobby-BereichCo-Working Space/…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$132,537
Der moderne Wohnkomplex besteht aus 3 Blocks, in deren Mitte ein Swimmingpool und ein Grünbereich vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt der Komplex über einen Fitnessraum, Co-Working-Bereich, Lobby, Wäscherei, Dachgarten, Parkplatz. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett mö…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Thailand
von
$203,134
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Die Patong Bay Hill Apartments sind eine luxuriöse Wohnanlage, die aus 429 Apartments auf 2 Etagen besteht und von Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property entwickelt wurde. Die Wohnanlage bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt und die Andamanensee! Die Apartmen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$702,776
Der Komplex umfasst 19 exklusive Apartments mit Meerblick.SchwimmbadGartenSicherheit rund um die UhrConcierge ServiceBlick auf das MeerAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteWarmwasserbereiterVorteile Die Nachfragen an Mieteinheiten sind hoch, mit Mietpreisen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Thailand
von
$525,895
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 3
Fläche 130–453 m²
20 Immobilienobjekte 20
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es:Für Suchende einer luxuriösen Unterkunft mit atemberaubendem Meerblick, Liebhaber von Privatsphäre und Kenner gehobener Standards sowie für diejenigen, die nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten in einem der beliebtesten Touriste…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.2 – 277.0
554,960 – 1,32M
Wohnung 3 zimmer
139.0 – 220.9
595,441 – 1,11M
Wohnung 5 zimmer
453.2
1,90M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Alle anzeigen Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Thailand
von
$571,599
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 151–444 m²
8 Immobilienobjekte 8
Der Verkauf eines luxuriösen Projekts für Bang Tao zu einem einzigartigen Preis Die Eigentumswohnung befindet sich an der Westküste von Phuket, unter den Hügeln der Patong Bay, an einem abgelegenen und exotischen Ort. Unabhängig davon, ob Sie am Strand gehen, schöne lokale Restaurants besu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
151.3 – 273.2
603,212
Wohnung 3 zimmer
220.9 – 227.2
40,58M
Wohnung 5 zimmer
443.8
1,98M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Alle anzeigen Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Pa Tong, Thailand
von
$93,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 7
Fläche 26–128 m²
13 Immobilienobjekte 13
530 Meter zum Meer, Einkommensgarantie, komplett möbliert Über den Komplex: Der Komplex umfasst 3 Gebäude mit insgesamt 246 Einheiten. Es stehen verschiedene Arten von Einheiten mit Größen von 37,3 bis 106 qm zur Verfügung. Einzigartige architektonische Lösungen integrieren einen modernen St…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0 – 46.0
102,938 – 159,714
Wohnung 2 zimmer
62.0 – 128.0
105,808 – 557,626
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$407,049
Einzigartiges Investitionskreditprogramm bis zu 40% der Wohnkosten.Es ist ein Projekt, das die Umwelt und die gute Lebensqualität priorisiert. Unter dem modernen Design-Konzept, luxuriösen Rhythmus des Lebens mit der Natur durch das Design mit dem Konzept der Nachhaltigkeit, die den Einsatz …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Thailand
von
$81,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 46 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Patong Bay Sea View Residence ist perfekt für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus und Anlagerendite im geschäftigen Patong suchen. Dieses Projekt richtet sich an anspruchsvolle Käufer und Investoren, die erstklassig…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.5
90,383 – 208,575
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen