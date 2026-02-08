  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pak Kret City Municipality
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Pak Kret City Municipality, Thailand

Pattaya
29
Phuket
44
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Pak Kret District, Thailand
von
$58,282
Verlieben Sie sich in das glückliche Leben im neuen italienischen Stil Kondominium. Genießen Sie und entspannen Sie mit mehr als 30 Einrichtungen im öffentlichen Bereich, darunter ein Schwimmbad und ein Fitnessstudio. Für jeden Aspekt des Lebens: aktiv, spielen, arbeiten.Lage und Infrastrukt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen