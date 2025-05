Na Chom Thian, Thailand

Riviera Monaco ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Na Chom Thian im Süden von Pattaya, in einer beliebten Gegend an der ersten Linie des Meeres, direkt am Jomtien Beach! Die Gegend ist grün, ruhig, gut entwickelt. Der 40-stöckige Wolkenkratzer umfasst 412 Apartments mit einer Fläche …