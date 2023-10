Pa Tong, Thailand

von €191,556

Kapitulation vor: 2024

Die Patong Bay Hill Apartments sind eine luxuriöse Wohnanlage, die aus 429 Apartments auf 2 Etagen besteht und von Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property entwickelt wurde. Die Wohnanlage bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt und die Andamanensee! Die Apartments sind komplett mit Möbeln ausgestattet, die Bereiche wie Küche und Wohnzimmer perfekt verteilen. Alle Bereiche sind luft- und geräumig, für den Unterricht und komfortable Entspannung geeignet. Dies ist eine hervorragende Wohnung mit eigenem Balkon und Meer- und Bergblick, in der Sie sich wirklich entspannen können. Das Projekt bietet auch 5 Arten von Apartments: Luxus, Luxus mit Zugang zum Pool, eine erstklassige Suite mit Meerblick, eine erstklassige Suite mit Whirlpool und eine erstklassige Suite mit Zugang zum Pool. Der Komplex befindet sich in Soi Veerakit, Kathu, Distrikt Kathu, Phuket 83150, Thailand, in einem wunderschönen angelegten Garten inmitten der natürlichen tropischen Umgebung des Highb-Pi-Hügels. Die Wohnanlage befindet sich in der Nähe vieler berühmter Orte wie Central Patong, Woking Street Bangla, Jangsilon, Patong Beach, Suriname Beach und Kamala Beach . Das Projekt bietet Investoren die Möglichkeit, Immobilien in der wertvollsten Gegend von Phuket mit privilegiertem Zugang zu erstklassigen Einrichtungen zu besitzen. EINFACH: - Weichei - Clubhaus - Kinderclub - Spa - Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten - Allgemeines Fitnessstudio - Gemeinschaftspool - Videoüberwachung rund um die Uhr - Sicherheit rund um die Uhr Rufen Sie uns an! Und wir werden Ihnen sicherlich eine großartige Option in der Weite Thailands aussuchen!