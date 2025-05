Wohnkomplex New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand

Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:

28 m2 — 1 Schlafzimmer

35 m2 — 1 Schlafzimmer

55 m2 — 2 Schlafzimmer

113 m2 - 3 Schlafzimmer

Zusätzliche Möglichkeiten

Zahlungsplan:

25% - bei Buchung

25% - im Bau

25% - bei Inbetriebnahme des Projekts

25% - nach Projektlieferung

Ausstattung und Ausstattung im Haus

Die Residenz verfügt über Pools und Jacuzzi, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum und einen Spa-Komplex, eine Business-Lounge und einen Coworking-Bereich, eine Bar, ein Café, ein Theater und Karaoke, einen Spielbereich, Parkplätze und eine Wäscherei.

Vorteile

Zuverlässiger Entwickler

Das Unternehmen existiert seit 1989 — während seiner Gründung war es in der Landschaftsgestaltung beschäftigt, und nun nutzt es diese Erfahrung in der Verbesserung seiner Anlagen erfolgreich. Seit 2011 hat er erfolgreich 5 groß angelegte Resort-Projekte auf der Insel umgesetzt, eine weitere wird abgeschlossen – es wurde in 20 Minuten ausverkauft.

Die schlüsselfertigen Apartments sind in hochwertiger Ausstattung mit hohen Decken und Panoramafenstern präsentiert und Möbel und Haushaltsgeräte sind im Preis inbegriffen.

Komfortable Lage relativ zum Flughafen und entwickelte Infrastruktur machen den Komplex attraktiv für die Vermietung an Touristen.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Nai Yang Strand ist ein abgeschiedener malerischen Ort an der Nordwestküste von Phuket, wo es überhaupt keine Wellen gibt. Hier können Sie sich im Wald unter hohen Bäumen verstecken oder zum Ufer einer halbkreisförmigen Bucht mit Yachten und weißen Sand gehen.

Der Strand liegt auf dem Territorium des Nationalparks Sirinat, nicht weit vom internationalen Flughafen entfernt, der zu Fuß entlang der Küste erreichbar ist.

Dank der einzigartigen Kombination aus Natur, Unterhaltung und Komfort weg vom Fluss der Touristen, Nai Yang wird ein attraktiver Ort, um ein Zuhause zu kaufen.