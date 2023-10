Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €804,101

Kapitulation vor: 2026

Laguna Beachside ist ein erstaunliches Eigentumswohnungsprojekt, das von Laguna entwickelt wurde. Der Komplex befindet sich in: 394, นน รี สุน ทร Cherngtalay, Bezirk Thalang, Phuket 83110, Thailand Das Projekt besteht aus 4 Gebäuden mit jeweils 5 Etagen, die alle miteinander verbunden sind. Jedes Haus verfügt über ca. 81 Apartments, beginnend mit einer Fläche von 59 m², mit 2 Schlafzimmern mit einer Fläche von 99 m² und 3 Schlafzimmern mit einer Fläche von 131 m². Das Interieur umfasst ein offenes Wohnzimmer und ein Esszimmer oder eine Bar, eine Küchenzeile, ein Badezimmerschlafzimmer und einen privaten Balkon. Große Schlafzimmer verfügen über eine geräumige Veranda, auf der Sie einen offenen Esstisch, Sitzplätze, eine Couch und Grillmöglichkeiten haben können Dank der einzigartigen halboffenen Veranda wird zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung gestellt, der offen gelassen werden kann, um den Balkon zu erweitern, oder der glasiert, um die Fläche des Innenraums zu vergrößern. Auf dem Dach des Komplexes befindet sich ein einzigartiger Gemeinschaftsbereich, in dem sich die Bewohner des Komplexes unter freiem Himmel zwischen den Tropen und dem Blick auf das endlose Meer entspannen können! Apartments sind ideal für einen modernen Lebensstil. LCD-PLUS: - Videoüberwachung rund um die Uhr - Fitness - Garten - Parken - Spielplatz - Meerblick / Meer - Sicherheit rund um die Uhr - Pool - Verwaltungsgesellschaft PLATZIERUNG: Laguna Beachside Condominiums Phuket befindet sich in Laguna, nur einen kurzen Spaziergang vom Sandstrand von Bang Tao entfernt. Eine 5-minütige Fahrt entfernt befindet sich eine große Auswahl an internationalen Restaurants, Porto de Phuket, dem Einkaufsviertel Boat Avenue, dem Villa-Markt, Geschäften, Bars und Spa-Zentren. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in Thailand an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!