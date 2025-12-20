  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Karon, Thailand

Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$270,133
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über ein Restaurant, einen Pool mit Blick auf das Meer, einen Parkplatz, Sicherheit, Spa und Fitness-Center, einen Kinderspielplatz, eine Bibliothek.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$168,864
Der Komplex bietet eine Kombination aus Stil, die beste Qualität und profitable Investitionen. Dies ist ein Ort, wo Luxus auf Komfort trifft, und jeder Tag ist gefüllt mit fröhlichen Emotionen. Das Gebiet wird Wasser und Grünflächen haben, 2 große paking Lose. Darüber hinaus gibt es für Tier…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$116,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Immobilienagentur
Smart Home
TekceTekce
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Karon, Thailand
von
$262,936
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Der luxuriöse Apartmentkomplex befindet sich nur 100 Meter vom Karon Beach im Süden der Insel Phuket entfernt. Hier wird eine komplette Reihe von Premium -Klassendiensten erbracht: Restaurants mit exquisiter Küche, 5 Pools im Gebiet, Lobby, Empfang, Bibliothek. Auf den Dächern der Gebäude be…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Karon, Thailand
von
$158,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Phänomen. Eigentumswohnung in der Region Kata390 FerienwohnungenGelegen auf einem steilen Hügel im Gebiet Kata mit üppiger Landschaft und Meerblick80% der Wohnungen mit diagonalem MeerblickÖffentliche Plätze und TiefgaragenEigene Verwaltungsgesellschaft des EntwicklersInstallation - 50% Anza…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$161,111
Palmetto architektonischen Stil ist die asiatische Mischung entworfen kombinieren mit den Linien und Farben der Natur; inspiriert von einer Idee des Lebens in einer grünen Oase. Die Architektur schafft ein harmonisches grünes Leben mit warmer und friedlicher Atmosphäre. Aufgrund des minimale…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$300,198
Dieses zeitgenössische Kondominium mit einem einzigartigen Stil besticht von der ersten Sekunde mit seiner gemütlichen Atmosphäre und einem Gefühl der absoluten Gelassenheit. Das architektonische Konzept des Kondominiums kombiniert modernen Stil mit tropischen Elementen und betont die atembe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$146,476
Gönnen Sie sich die verjüngende Kraft der Natur. Lassen Sie sich zu den ruhigen Küsten von Kata Beach transportieren. Lassen Sie die natürliche Umgebung Sie inspirieren und füllen Sie Ihre Seele mit einem erneuerten Gefühl des Lebens.EigenschaftenLobbyArbeitsbereichFitnesscenterSchwimmbad mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Karon, Thailand
von
$118,168
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Palmetto Park Condominium entwickelt seinen Lebensrhythmus perfekt in einem neuen Boutique-Kondominium auf der Insel Phuket von einem professionellen Entwickler namens Group House House. Das Projekt wurde kreativ geschaffen, um das Wohlbefinden, die Kulturen und die Traditionen der Bewohner …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Thailand
von
$129,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Karon, Thailand
von
$112,937
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
VIP Venus Karon ist ein luxuriöser Wohnkomplex in Phuket in der renommierten Gegend von Karon. Das Projekt umfasst 214 Wohnungen in drei modernen Gebäuden auf 7 Stockwerken. Die ideale Lage in der Nähe des berühmten Caron Beach ermöglicht es Ihnen, die natürliche Schönheit der Insel zu genie…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$296,705
Der Komplex umfasst Schwimmbad, Fitness, Garten, Yoga-Raum, Onsen, Lobby, Co-Working-Raum, Bibliothek, BBQ-Zone, Dachzone, Haustiergarten. Arten der Unterkunft:1 Schlafzimmer Duplex 49.5 m21 Schlafzimmer 56 m21 Schlafzimmer plus 57 m22 Schlafzimmer 74 m22 Schlafzimmer plus 76 m2Die Entwickle…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Wekata phase 3
Wohnanlage Wekata phase 3
Wohnanlage Wekata phase 3
Wohnanlage Wekata phase 3
Wohnanlage Wekata phase 3
Wohnanlage Wekata phase 3
Karon, Thailand
von
$135,894
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 37–142 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das Wohnungsprojekt wird in einer der begehrtesten Orte auf der Insel gebaut, wo der Mangel an Land die Nachfrage der Käufer nicht befriedigen, so dass das Projekt einzigartig und äußerst willkommen unter den kleinen Eigentumswohnungen in der Gegend.Die Einzigartigkeit von Kata unter anderen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 64.2
146,119 – 225,214
Wohnung 2 zimmer
142.3
243,320
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Thailand
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$199,867
Ein neues Premium-Projekt in Karon mit 449 Residenzen mit atemberaubendem Meer, Berg und Stadtblick. Mit moderner Ästhetik gestaltet, verbindet diese 8-stufige Residenz über 4 Gebäude nahtlos zeitgenössische Eleganz mit der Natur.Eigenschaften:Pool mit MeerblickMarkt und CaféSauna und Dampfb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Karon, Thailand
von
$130,769
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
A large development on Karon Hill, only 800 meters from Karon Beach, this complex of sea view condominiums has been conceptualized to resemble a 5-star hotel in Phuket. Located within comfortable reach of amenities and attractions, the valuable sea view property is set to be completed by Jun…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$1,90M
Das Projekt besteht aus 8 luxuriösen einstöckigen Villen mit Pools und Panoramablick.Die komplexen Merkmale:exklusives Clubhaus mit Meerblick DeckGrüner ParkSicherheitConcierge ServiceLage und Infrastruktur in der Nähe Kata, eingebettet in die Südwestküste von Phuket, besteht aus zwei schöne…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Wohnanlage Premium project Hennessy Residence Karon, 100 meters from the sea.
Karon, Thailand
von
$264,185
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Hennessy Residence Karon is an architectural statement of style, comfort, and quality, located 100 meters from Karon Beach. This project by Art House Group, a developer with a proven track record in Phuket, offers residence-style living with a signature design, a unique concept, and the a…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Thailand
von
$126,546
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Willkommen bei Ever Prime Residences, einer exklusiven Entwicklung im Herzen von Karon Beach, Phuket – einer der schönsten und lebendigsten Reiseziele der Insel. Dies ist mehr als nur eine Residenz; es ist ein Lifestyle-Upgrade und eine intelligente Investitionsmöglichkeit in einem.🌴 Warum E…
Bauherr
The Element by Anocha
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$138,767
Wir bieten neue Apartments mit einem Schlafzimmer mit Balkon.Die Residenz verfügt über einen Pool, rund um die Uhr Sicherheit, Gärten und Lounge-Bereiche, einen Parkplatz, eine Dachterrasse.Ausstattung und Ausstattung im Haus Ausgestattete KücheKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe D…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Karon, Thailand
von
$217,873
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Projektname: Die Balance am StrandFirmenname : The Beach Resort Company LimitedSegment: LuxusklasseAnschrift: 98/88 - 98/89 Kata Straße, Karon, Muang, Phuket, ThailandFläche: 1-3-16.8 RaisAnzahl der Gebäude: 2 GebäudeAnzahl Einheiten : Gesamt 112 EinheitenParkplatz: 39 Autos + 11 MotorräderE…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$1,77M
Ein erstklassiges Luxus-Villa-Projekt im pulsierenden Herzen von Karon Beach, Phuket. Diese Entwicklung ist ein atemberaubendes Beispiel der modernen tropischen Architektur, die das zeitgenössische Design harmonisch mit der natürlichen Schönheit des Andaman Meeres verbindet.Die Villen sind i…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 7…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$136,591
Komfortables Kondominium für das ganze Jahr über Leben, Miete und passive Einkommen. In der Nähe des Strandes von Kata, in einer gemütlichen und ruhigen Lage.Das Projekt verfügt über Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die meisten Wohnungen haben Meerblick, Berg- und Dschungelblick.Gute Wahl f…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$924,355
Das Projekt besteht aus 8 luxuriösen einstöckigen Villen mit Pools und Panoramablick.Die komplexen Merkmale:exklusives Clubhaus mit Meerblick DeckGrüner ParkSicherheitConcierge ServiceAbschluss - 4. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Kata, eingebettet in die Südwestküste von Phu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Karon, Thailand
von
$103,196
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Investitionsattraktionen! Garantiertes Einkommen 6%!Ein beliebter Komplex mit einer günstigen Aussicht auf Preiswachstum. Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Die günstige Lage des LCD garantiert Ihnen eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen!Die Wohnung ist komplett möbliert!Es gibt ein…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,999
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Karon, Thailand
von
$147,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 66 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Artenkomplex eines zuverlässigen Entwicklers Ein neues interessantes Projekt eines zuverlässigen Entwicklers befindet sich an einem seltenen Ort - einem Teil von Phuket, in der Fußgängergängigkeit von einem der schönsten Strände der Insel - Kata.  Kata Beach ist einer der schönst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
66.0
157,141
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Karon, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
VIP Venus KaronDer VIP Venus Karon Wohnanlage ist ein Premium-Kondominium im Karon Resort auf Phuket Island, Thailand. Dieser Komplex kombiniert ein hohes Maß an Komfort, stilvolles Design und Annehmlichkeiten, die es zu einem idealen Ort zu leben oder zu investieren.Mit seiner einzigartigen…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Karon, Thailand
von
$106,056
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 26–65 m²
3 Immobilienobjekte 3
Immobilien in Muang PhuketDer Komplex ist wirklich groß, besteht aus 2 Gebäuden für 686 Wohnungen.Im Komplex:- HauptlobbyHofPool- Fitnesscenter- Dampf- geheimer Garten- Coworking- Ruhegarten- Pavillon- TerrasseDer Entwickler bietet eine Auswahl an Layouts - von Studios bis zu Zweizimmerwohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0
155,013
Wohnung 2 zimmer
65.0
331,626
Studio
26.0
114,036
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Wohnanlage Karon Butterfly Residence
Karon, Thailand
von
$95,065
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 3
Fläche 42–120 m²
18 Immobilienobjekte 18
750 Meter zum Strand, bezugsfertigÜber den Komplex:Der Komplex kombiniert thailändisches und italienisches Design und liegt in einem malerischen Touristengebiet. Die Wohnungen im Erdgeschoss haben Zugang zu einem Gemeinschaftsgarten, während die oberen Stockwerke über malerische Balkone verf…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
42.0 – 61.0
93,728 – 178,081
Wohnung 2 zimmer
84.0 – 120.0
209,325 – 374,910
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Wohnanlage SO Origin Kata Phuket
Karon, Thailand
von
$132,022
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 30–65 m²
3 Immobilienobjekte 3
There is 1 studio left at the presale price! Price 3.78 million baht, the developer currently sells such units for 4.36 million baht!Project uniqueness:- 800 meters from Kata Beach- 0% installment plan for the entire construction period- unique installment plan: 30% down payment, 70% upon …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.4
121,810 – 146,781
Wohnung 2 zimmer
65.4
316,706
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Kata View Condominium
Wohnanlage Kata View Condominium
Wohnanlage Kata View Condominium
Wohnanlage Kata View Condominium
Wohnanlage Kata View Condominium
Wohnanlage Kata View Condominium
Karon, Thailand
von
$134,213
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 49–66 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine luxuriöse Unterkunft oder eine rentable Investition in diesem Paradies suchen. Kata View Condominium erfüllt die Bedürfnisse anspruchsvoller Käufer.Über die Lage: In der Nähe des atemberaubenden Kata Beach ge…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.5 – 54.6
149,217 – 186,856
Wohnung 2 zimmer
66.0
211,036
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Balance By The Beach
Wohnanlage The Balance By The Beach
Wohnanlage The Balance By The Beach
Wohnanlage The Balance By The Beach
Wohnanlage The Balance By The Beach
Wohnanlage The Balance By The Beach
Karon, Thailand
von
$211,344
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 38–76 m²
17 Immobilienobjekte 17
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Die Anlage eignet sich sowohl zum persönlichen Wohnen als auch zur Vermietung, da Kata eine der begehrtesten Gegenden unter Touristen ist. Zum Standort: Das Hotel liegt ganz im Zentrum von Kata Beach, die Bewohner haben Zugang z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 57.0
172,719 – 260,057
Wohnung 2 zimmer
74.0 – 76.0
312,082 – 334,003
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Karon, Thailand
von
$144,261
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Wohnanlage Vip Karon Condominium
Karon, Thailand
von
$105,316
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Wohnanlage Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Karon, Thailand
von
$127,365
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 6
Fläche 33–69 m²
15 Immobilienobjekte 15
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Geeignet für: Dieses Projekt ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die in hochrentierliche Immobilien investieren und einen luxuriösen Lebensstil in einer der attraktivsten Touristenregionen Phukets genießen möchten.Über den Standort: Utopia Karon …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.0 – 33.7
131,180 – 182,715
Wohnung 2 zimmer
68.9
280,163 – 338,023
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Hennessy Residence
Wohnanlage Hennessy Residence
Wohnanlage Hennessy Residence
Wohnanlage Hennessy Residence
Wohnanlage Hennessy Residence
Wohnanlage Hennessy Residence
Karon, Thailand
von
$240,213
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 47–57 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Dieses Projekt ist perfekt für Investoren, da es nur 100 Meter von Karon Beach entfernt liegt, einem der beliebtesten Strände in Phuket. Hohe Mietnachfrage und Nähe zum Meer sorgen für 100 % Auslastung auch in der Nebensaison.Über …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.5 – 47.0
267,068 – 303,002
Wohnung 2 zimmer
57.0
326,796
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Wekata Luxury
Wohnanlage Wekata Luxury
Wohnanlage Wekata Luxury
Wohnanlage Wekata Luxury
Wohnanlage Wekata Luxury
Wohnanlage Wekata Luxury
Karon, Thailand
von
$125,858
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 8
Fläche 30–73 m²
21 Immobilienobjekt 21
500 m zum Meer, bezugsfertig, garantiertes Einkommen Über den Komplex: Luxuriöser Komplex in Kata, Phuket, mit bezugsfertigen Apartments mit atemberaubendem Blick auf die Berge, die Stadt und den Garten. Der Komplex verfügt über Einheiten unterschiedlicher Größe. Die interne Infrastruktur um…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 73.0
108,379 – 349,312
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 69.0
240,496 – 271,729
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Karon, Thailand
von
$105,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 24–35 m²
7 Immobilienobjekte 7
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!* Für wen ist es: Das Projekt ist ideal für Investitionen in Bau und Kurzzeitmieten. Der Mangel an Eigentumswohnungen und kleinen Studios in der Gegend von Karon macht dieses Projekt sehr begehrt. Über den Standort: Das Projekt befindet sich …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.0 – 35.0
116,938 – 162,881
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Karon, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
VIP Venus Karon – Ein im Bau befindlicher 8-stöckiger Wohnkomplex in Thailand auf der Insel Phuket. Das Projekt umfasst 214 Einheiten mit einer Fläche von 24-35 m2: Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer. Die erste Etage des VIP Venus Karon ist zum Parken reserviert, die 2. und 8. Etage s…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage WEKATA3
Wohnanlage WEKATA3
Wohnanlage WEKATA3
Wohnanlage WEKATA3
Wohnanlage WEKATA3
Wohnanlage WEKATA3
Karon, Thailand
von
$117,012
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Eine attraktive Anlageimmobilie! Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Perfekt sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Die vorteilhafte Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Mietnachfrage Wohnen! Panoramablick auf das Meer, hochentwickelte touristische Infrastr…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Beach Condotel
Wohnanlage The Beach Condotel
Wohnanlage The Beach Condotel
Wohnanlage The Beach Condotel
Wohnanlage The Beach Condotel
Wohnanlage The Beach Condotel
Karon, Thailand
von
$137,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Etagenzahl 8
Fläche 30 m²
2 Immobilienobjekte 2
400 m zum Meer, Garantierte EinnahmenÜber die Anlage:Die Eigentumswohnung im Resort-Stil mit Hotelstruktur bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter Hotelmanagement, Rezeption, Restaurant, Spa, Pool, Fitnesscenter und mehr. Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden mit jeweils 8 Etagen. Einhei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0
152,366 – 153,088
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Wohnanlage The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Karon, Thailand
von
$122,709
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 7
Fläche 35–70 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das Projekt Proud Residence Karon ist ideal für Investoren, Familien und Paare, die einen luxuriösen Lebensstil mit zuverlässigen Investitionen kombinieren möchten. Es eignet sich für diejenigen, die einen ruhigen Rückzugsort und M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0
136,427 – 184,330
Wohnung 2 zimmer
70.0
272,854
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$208,272
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 56–89 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Ideal für diejenigen, die ein luxuriöses Leben mit Meerblick an einem der malerischsten Orte in Phuket genießen möchten. Das Projekt wird dank des Mietprogramms von Melia Hotels und der hohen Rentabilität auch für Investor…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.4
231,556 – 284,850
Wohnung 2 zimmer
88.5
341,068 – 502,984
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Wohnanlage THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Karon, Thailand
von
$556,858
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
THE VIEW LUXUSY CONDOMINIUM ist ein einzigartiges Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt in der Patak Rd 78/8, Karon, Distrikt Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand Aufgrund seiner Lage auf einem von dichten Regenwäldern umgebenen Hügel und seines endlosen Blicks auf die Andamanensee kön…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohngebäude Palmetto Park
Wohngebäude Palmetto Park
Wohngebäude Palmetto Park
Wohngebäude Palmetto Park
Wohngebäude Palmetto Park
Wohngebäude Palmetto Park
Karon, Thailand
von
$103,400
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 30–33 m²
2 Immobilienobjekte 2
Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30% In dem Komplex: dieser Komplex, der die Eigenschaften des klassischen und modernen Stils kombiniert, Es wurde entwickelt, um funktionalen Komfort in seinen besten Erscheinungsformen zu bieten. Eine einzigarti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Bauherr
Art House
Wohnanlage Phenomenon
Wohnanlage Phenomenon
Wohnanlage Phenomenon
Wohnanlage Phenomenon
Wohnanlage Phenomenon
Wohnanlage Phenomenon
Karon, Thailand
von
$146,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 32–74 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Eine ideale Option für alle, die eine Kombination aus Luxus und natürlicher Schönheit suchen. Geeignet sowohl für Langzeitwohnen als auch für kurzfristige Touristenreisen sowie für Immobilieninvestoren.Über den Standort: D…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 37.0
166,825 – 179,175
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 74.0
335,857 – 349,290
Studio
37.0
163,378
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Karon, Thailand
von
$162,744
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage VIP KARON
Wohnanlage VIP KARON
Wohnanlage VIP KARON
Wohnanlage VIP KARON
Wohnanlage VIP KARON
Wohnanlage VIP KARON
Karon, Thailand
von
$101,916
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 7 %! Perfekt geeignet sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Die günstige Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen! Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind bezugsfertig! Möbliert! …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Wohnanlage Utopia Karon
Karon, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Utopia Karon – Hierbei handelt es sich um eine Mehrfamilien-Eigentumswohnung des australischen Entwicklers Utopia Development, 800 Meter von einem der schönsten Strände Phukets entfernt. Karon. In der Nähe befinden sich zahlreiche renommierte Hotels und 5-Sterne-Resorts. Sowie die gesamte no…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Wohnanlage Splendid Condominium Kata
Karon, Thailand
von
$86,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Fläche 23–45 560 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Für diejenigen, die eine luxuriöse Unterkunft am Meer mit einer einzigartigen Kombination aus Ruhe und praktischer Infrastruktur suchen. Ideal für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Komfort und Investitionsvorteile lege…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.4 – 45 560.0
96,281 – 125,594
Wohnung 2 zimmer
57.6 – 117.0
249,471 – 409,399
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohngebäude Palmetto
Wohngebäude Palmetto
Wohngebäude Palmetto
Wohngebäude Palmetto
Wohngebäude Palmetto
Wohngebäude Palmetto
Karon, Thailand
von
$167,419
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 6
Fläche 32–68 m²
2 Immobilienobjekte 2
Charakteristisch für das Objekt: Der Entwickler bietet ein Mietprogramm von 70/30% In dem Komplex: Boutique - befindet sich die Eigentumswohnung in unmittelbarer Nähe des Meeres. Auf den Etagen 6 befinden sich 30 Einzel- und Doppelapartments von 32 bis 68 Quadratmetern mit Blick auf das Mee…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
175,687
Wohnung 2 zimmer
68.0
239,000
Bauherr
Art House
Wohnanlage VIP Karon
Wohnanlage VIP Karon
Wohnanlage VIP Karon
Wohnanlage VIP Karon
Wohnanlage VIP Karon
Wohnanlage VIP Karon
Karon, Thailand
von
$103,289
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 28–45 410 m²
17 Immobilienobjekte 17
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das VIP Karon-Projekt ist perfekt für Menschen, die einen luxuriösen und komfortablen Lebensstil schätzen, sowie für Investoren, die stabile Mieteinnahmen und hohe Renditen suchen.Über den Standort: VIP Karon befindet sich im maler…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.0 – 44.0
117,258 – 162,006
Wohnung 2 zimmer
53.4 – 122.7
225,957 – 667,960
Studio
45 410.0
114,836
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Wekata 3
Wohnanlage Wekata 3
Wohnanlage Wekata 3
Wohnanlage Wekata 3
Wohnanlage Wekata 3
Wohnanlage Wekata 3
Karon, Thailand
von
$117,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Wohnanlage Wekata – Phase 3
Karon, Thailand
von
$125,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 31–142 m²
21 Immobilienobjekt 21
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für Familienurlaube, Vermietungen, Investoren und Liebhaber von Premium-Wohnungen, die den Komfort und die natürliche Schönheit von Phuket genießen möchten.Über den Standort: Das Projekt Wekata – Phase 3 liegt 300 Meter vom w…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 64.0
140,081 – 290,470
Wohnung 2 zimmer
52.0 – 142.3
233,266 – 772,399
Immobilienagentur
Tumanov Group
