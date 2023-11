Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand

Ban Kata, Thailand

von €98,428

Kapitulation vor: 2023

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Vip Karon Condominium – ist das neue Projekt des thailändischen Entwicklers Phuket9 Co., Ltd. Der moderne Komplex befindet sich am saubersten und schönsten Strand von Phuket mit « singenden Sand » – Karon. Die Andamanensee wäscht drei Kilometer eines weißen Sandstrandes, der von tropischen Bäumen umgeben ist. Infrastruktur: Vip Karon Condominium wird über eine moderne Premium-Infrastruktur verfügen: – 2 Pools auf dem Dach; – Bereiche zum Wandern in einem Garten mit tropischen Pflanzen; – Fitnessstudio mit modernen Simulatoren; – geschlossenes und geschütztes Gebiet; elektronisches Sicherheitssystem –; Sicherheits- und Videoüberwachungssysteme rund um die Uhr –; – Internet und Kabelfernsehen; Tiefgarage –; – Zugang zu Wi-Fi und Kabelfernsehen. Ort: – Entfernung zur Strandlinie – 600 Meter; – Eine große Auswahl an Restaurants und Cafés mit lokaler und europäischer Küche, nur wenige Gehminuten entfernt; – Große Tesco Lotus- und Makro-Supermärkte sowie 24-Stunden-Minimarkte für 7/11 und Family Mart befinden sich in der Nähe; – Entfernung zum internationalen Flughafen Phuket ( HKT ) – 41,6 km. Projektmerkmale: Alle angebotenen Apartments im VIP Karon Phuket-Projekt werden mit voller Premium-Dekoration gemietet. Mit Panoramafenstern können Sie die Aussicht auf die Andamanensee in vollen Zügen genießen. Luxusmöbel, moderne Geräte, eine Küche und ein Sanitär der europäischen Klasse machen das Wohnen in der Wohnung so angenehm wie möglich. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!