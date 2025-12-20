  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Sakhu
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Sakhu, Thailand

Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Sakhu, Thailand
von
$170,546
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 37–74 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eigentumswohnung auf der ersten Linie des abgeschiedenen StrandesEin neues groß angelegtes Kondominiumprojekt für 927 Einheiten wird in einer der interessantesten noch unentwickelten Standorte gebaut - in der Nähe von Knighton Beach.Der Ort zieht in erster Linie Menschen, die Privatsphäre su…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0
182,946
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 74.0
371,912
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$208,867
Die Residenz verfügt über drei Swimmingpools und eine Wasserrutsche, einen Fitnessraum und ein Dampfbad, einen Parkplatz, einen Loungebereich, eine Rund-um-die-Uhr-Sicherheit und einen großen Grünbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 5 Gehminuten vom Strand …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$141,202
Auf dem Gebiet der Wohnanlage gibt es 2 große Swimmingpools, einen Garten, einen Kinderspielplatz, ein Clubhaus, einen Supermarkt, einen riesigen See von 25.000 m2, eine private Straße zum Strand, einen Bus zum/vom Flughafen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Kunden werden viele Optionen, v…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$1,17M
Villas sind sorgfältig auf der Piste des grünen Hügels eingebettet, um einen herrlichen Blick auf das Meer und den Sonnenuntergang von jeder Villa zu ermöglichen. 10 Villen wurden verkauft, die meisten von ihnen von den Eigentümern bewohnt oder vermietet. 10 weitere Villen sollen bis 2024-20…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Wohnanlage Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Thailand
von
$176,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Vertrag für ein garantiertes Einkommen von 7% pro Jahr für 5 Jahre.Oder ein Vertrag für die Einkommensabteilung 60/40 zwischen dem Eigentümer und dem Hotel zugunsten des Eigentümers.Sea Heaven ist ein exklusiver Resortkomplex auf der ersten Linie von Naithon Beach, der als einer der besten a…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$1,40M
Wir bieten exklusive geräumige tropische Villen mit Blick auf das Meer, große Terrassen, Pools.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus AufzugLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 300 Me…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thailand
von
$104,451
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Wohnanlage THE TITLE SERENITY
Sakhu, Thailand
von
$94,384
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investieren Sie in ein einzigartiges Zuhause mit herrlichem Blick auf das Andaman Meer!Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Erträge von 7 Prozent!In der Nähe von Nai Yang Beach!Die Wohnung ist möbliert! Installation!Der Titel Serenity ist ein Komplex im Bau von einem Premium-Entwickler…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Wohnanlage Title Serenity
Sakhu, Thailand
von
$86,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 26–112 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ferienwohnungen zu erschwinglichen Preisen in einem Komplex mit reicher InfrastrukturEin neues Projekt von einem bewährten Entwickler.Es besteht aus sechs siebengeschossigen Gebäuden mit 814 Wohnungen.Eine Auswahl an Einzel- und Doppelwohnungen mit einer Fläche von 30 bis 60 Quadratmetern.Ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0
93,326
Wohnung 2 zimmer
56.0
236,395
Wohnung 3 zimmer
112.0
419,965
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Beachfront Bliss
Wohnanlage Beachfront Bliss
Wohnanlage Beachfront Bliss
Wohnanlage Beachfront Bliss
Wohnanlage Beachfront Bliss
Wohnanlage Beachfront Bliss
Sakhu, Thailand
von
$158,149
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
3 Immobilienobjekte 3
Beachfront Bliss ist ein dreistöckiges, flaches Wohnkomplex in Sakhu, Thalang, Provinz Phuket. Das Projekt besteht aus 3 Gebäuden mit 96 Wohneinheiten auf einer Fläche von 6.400 Quadratmetern. Ausstattung: - Restaurant vor Ort - Gemeinschaftspool - Fitnesscenter - Bar - Verein - 24-Stunden-S…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$100,332
Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:28 m2 — 1 Schlafzimmer35 …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$200,718
Ein großer Resortkomplex in ruhiger Lage neben dem Sirinat Nationalpark und 50 m von einem gemütlichen Strand entfernt. Wellness-Hotel-Konzept mit Gesundheit, Schönheit und medizinischen Dienstleistungen. Ein Teil des Komplexes wird vom Bangkok International Hospital besetzt.Abschluss: erste…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Wohnanlage Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Thailand
von
$105,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Thailand
von
$119,751
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 59 m²
2 Immobilienobjekte 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
213,651
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$154,821
Das größte Mixed-Use-Projekt in Phuket mit Eigentumswohnungen, Luxusvillen, Hotels, Geschäften, Gemeinschafts Mall, Cports Club, medizinisches und Wellnesscenter.Die 3. Phase besteht aus zwei 7-stöckigen Gebäuden. Ein Gebäude ist Wohnen, und das zweite ist nur für das Hotelmanagement.Die Kau…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Thalang, Thailand
von
$662,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Blue Canyon Heights Condos ist ein neues Wohnprojekt im renommierten Blue Canyon Country Club, günstig gelegen in der Nähe des internationalen Flughafens Phuket und der Strände im Norden Phukets wie Mai Khao, Nai Yang und Nai Thon.Dieses Projekt besteht aus 10 niedrigen Gebäuden inmitten des…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Sakhu, Thailand
von
$60,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 21–32 m²
6 Immobilienobjekte 6
Fertiggestellte Eigentumswohnung in der Nähe eines abgeschiedenen Strandes Im Norden der Insel, unweit des abgeschiedenen und einem der schönsten Strände Phukets, Nai Yang, wurde eine Wohnanlage errichtet, in der neue und voll ausgestattete Apartments untergebracht sind. Die siebenstöckige…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.5 – 32.4
64,534
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Wohnanlage Laguna Lakelands Waterfront
Sakhu, Thailand
von
$1,91M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Entdecken Sie eine friedliche Oase in Phuket am Laguna Lakelands, wo ruhiges Wohnen mit üppigem Grün und einem ruhigen See verbindet. Eingebettet inmitten einer reichlich natürlichen Schönheit, die Pool-Villen umgeben die Essenz der Natur. Mit expansiven Skiern, majestätischen Bergen und ate…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$672,247
Wir bieten geräumige tropische Villen mit Panoramablick auf das Meer, große Terrassen, Pools.Der Entwickler hat den Preis "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" bei Dot Property Thailand Awards für dieses Projekt gewonnen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fenster aus AluminiumKüchengerät…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Wohnanlage Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Thailand
von
$81,131
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 8
Fläche 31–67 m²
6 Immobilienobjekte 6
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Das Royal Lee-Projekt ist perfekt für alle, die einen luxuriösen und modernen Lebensstil mit hohem Komfort suchen. Es ist ideal für alle, die alle Vorteile des Lebens in Phuket genießen möchten, sei es als Dauerwohnsitz oder …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.4 – 37.4
90,201 – 113,069
Wohnung 2 zimmer
66.5
202,387
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Wohnanlage Beachfront Bliss Phuket Condominium
Sakhu, Thailand
von
$159,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 32–76 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Beachfront Bliss Phuket Condominium-Projekt ist sowohl für komfortables Wohnen als auch als Investition ideal. Es ist für diejenigen gedacht, die Privatsphäre und Gemütlichkeit schätzen, sowie für diejenigen, die stabi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.3 – 41.0
176,777 – 222,242
Wohnung 2 zimmer
75.5
448,337
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Wohnanlage VIP Great Hill Naiyang
Sakhu, Thailand
von
$43,789
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 7
Fläche 22 m²
2 Immobilienobjekte 2
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk! *Wer es passt:Das Projekt ist ideal für diejenigen, die ein angenehmes Leben im Herzen von Phuket schätzen. VIP Great Hill Condominium ist eine ausgezeichnete Wahl für dauerhafte Wohn- und Investitionszwecke.Über den Standort:Der Komplex lie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
21.9
48,684
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Sakhu, Thailand
von
$162,548
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 5
Fläche 37–69 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Dieses Projekt ist ideal für Liebhaber von Luxus und Abgeschiedenheit inmitten unberührter Natur. Eine großartige Wahl für Familien, die am Meer Urlaub machen, und Investoren, die nach Gewinn suchen.Über den Standort: Das …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 45.8
180,720 – 224,484
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 69.0
322,446 – 347,410
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Wohnanlage The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Sakhu, Thailand
von
$118,326
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Fläche 36–81 m²
27 Immobilienobjekte 27
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!Für wen ist es:Das Projekt ist perfekt für diejenigen, die luxuriöse Urlaube am Meer schätzen, sowie für Familien mit Kindern, die einen gemütlichen und sicheren Ort zum Leben und Investieren suchen.Über den Standort:Das Projekt liegt in einer ange…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 53.0
99,197 – 205,265
Wohnung 2 zimmer
59.0 – 81.0
206,140 – 268,169
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Thailand
von
$163,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Sakhu, Thailand
von
$44,651
Etagenzahl 7
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 6 %! Perfekt geeignet sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Die günstige Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen! Das Haus ist fertig! Die Wohnungen sind bezugsfertig! Zum nächste…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Wohnanlage The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Thailand
von
$80,473
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 25–123 m²
16 Immobilienobjekte 16
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt ist aufgrund seiner Nähe zu Schulen, Geschäften und Restaurants ideal für Familien mit Kindern. Die Preise in der Gegend sind recht erschwinglich, was es für einen dauerhaften Wohnsitz auf der Insel attraktiv m…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 37.0
89,469 – 140,987
Wohnung 2 zimmer
57.0 – 63.0
220,446 – 262,835
Wohnung 3 zimmer
119.0 – 123.0
434,862 – 505,664
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Thailand
von
$112,370
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 7
Fläche 35–81 m²
18 Immobilienobjekte 18
Zum Meer: 250 m, Einzugsfertig, Zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Das Projekt mit 472 Wohnungen liegt 250 Meter vom Strand Nai Yang entfernt. Der Komplex besteht aus mehreren Gebäuden und bietet verschiedene Arten von Einheiten von 30 bis 100 qm. Die Architektur ist auf Komfort und Fun…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0 – 48.0
87,703 – 153,044
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 81.0
147,577 – 277,976
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Wohnanlage Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Thailand
von
$117,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 30–79 m²
18 Immobilienobjekte 18
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen es geeignet ist: Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die Luxusimmobilien in Strandnähe suchen, sowie für Investoren, die hohe Renditen aus Resortimmobilien in Phuket suchen. Zum Standort: Das Sea Heaven Phuket Naithon liegt direk…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 43.1
130,641 – 244,255
Wohnung 2 zimmer
62.7 – 79.4
286,360 – 394,531
Immobilienagentur
Tumanov Group
