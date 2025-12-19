  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Hua Hin District
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Hua Hin District, Thailand

Hua Hin
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Thailand
von
$456,388
Modernes Loft-Leben transzendiert den gewöhnlichen und lädt Sie in ein Reich der anspruchsvollen Genuss. Jede elegante, moderne Villa im Loft-Stil ist entworfen, um Sie in ultimativen Komfort und Stil zu kokonen.Erleben Sie unvergleichlichen Luxus und raffinierten Komfort in der Anlage, wo m…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen