Wohnkomplex

Der Harmonia Complex ist ein idealer Ort für ein ruhiges und ruhiges Leben im Zentrum von Pattaya. Der Komplex befindet sich in der Gegend von Central Pattaya, in der Nähe der Strände. Es gibt eine Bushaltestelle 100 Meter vom Komplex entfernt, Einkaufszentren, Supermärkte, Unterhaltungsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Bars, Banken, Schulen, einen Markt, kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten der Stadt sind in der Nähe.

Der Komplex bietet Apartments mit 1, 2 Schlafzimmern und Studios mit Blick auf den Pool und die Berge. Der Komplex wird geräumige Gemeinschaftsräume, Erholungsorte, einen Swimmingpool rund um den Komplex und einen Garten haben.

Der Komplex besteht aus: 4 achtstöckigen Gebäuden

Fertigstellung: III Quartal. 2027

Eigentumsform: Freehold

Infrastruktur des Komplexes: