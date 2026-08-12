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Provinz Phuket
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Bangkok
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Chon Buri
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Pattaya
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34 immobilienobjekte total found
4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, in der Nähe des Einkaufszentrums Emsphere. in Bangkok, Thailand
4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand, in der Nähe des Einkaufszentrums Emsphere.
Bangkok, Thailand
Zimmer 224
Fläche 24 000 m²
Etagenzahl 30
4-Sterne-Luxushotel zu verkaufen, 224 Zimmer, im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Bangkok, T…
$70,66M
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4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen. in Surat Thani, Thailand
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu verkaufen.
Surat Thani, Thailand
Fläche 28 000 m²
4-Sterne-Strandresort mit 113 Zimmern in der Nähe des Flughafens Koh Samui, Thailand, zu ver…
$40,34M
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4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Thailand, in der Nähe der BTS-Skytrain-Station Ekkamai zu verkaufen. in Bangkok, Thailand
4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok, Thailand, in der Nähe der BTS-Skytrain-Station Ekkamai zu verkaufen.
Bangkok, Thailand
Zimmer 262
Fläche 36 000 m²
Etagenzahl 19
4-Sterne-Hotel mit 262 Zimmern im Geschäftsviertel Sukhumvit Road, Soi Sukhumvit 63, Bangkok…
$86,16M
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TekceTekce
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. in Pa Tong, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 390
Fläche 30 000 m²
Etagenzahl 7
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 390 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, nur 200 m. …
$96,92M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter. in Ban Bang Thao, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 256
Etagenzahl 5
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 256 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 150 Meter.…
$44,53M
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Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex. in Rawai, Thailand
Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
Fläche 35 m²
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, b…
$147,000
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Hotel in Pattaya, Thailand
Hotel
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Stockwerk 2/2
Eine einmalige Gelegenheit für Investoren. Zum Verkauf ein Gebäude von 19 Wohnungen mit verf…
$2,45M
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Hotel in Baan Than Mayom, Thailand
Hotel
Baan Than Mayom, Thailand
Zimmer 196
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, Größe 196 Zimmer, neben weißem Sandstrand auf Koh Chang, Provin…
$50,04M
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Hotel zu verkaufen, 205 Zimmer, in der Chang Khlan Road, Chiang Mai, Thailand. in Ban Huai Thong, Thailand
Hotel zu verkaufen, 205 Zimmer, in der Chang Khlan Road, Chiang Mai, Thailand.
Ban Huai Thong, Thailand
Zimmer 205
Etagenzahl 14
Hotel zu verkaufen in der Chang Khlan Road, 205 Zimmer, in der Nähe des Chiang Mai Night Baz…
$20,56M
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Hotel in Provinz Phuket, Thailand
Hotel
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 105
Etagenzahl 7
Luxuriöses 4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 105 Zimmer, in der Nähe von Central Phuket Floresta,…
$7,95M
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Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. in Provinz Phuket, Thailand
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand.
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 266
Etagenzahl 9
Hotel zu verkaufen, Größe 266 Zimmer, in der Altstadt von Phuket, Thailand. Das Hotel lie…
$10,28M
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3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. in Ban Huai Na, Thailand
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand.
Ban Huai Na, Thailand
Zimmer 66
Etagenzahl 5
3-star hotel for sale, 66 rooms, Khao Kho, Phetchabun, Thailand. The hotel is located on …
$5,89M
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3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia. in Ban Thai Changlon, Thailand
3-star hotel for sale, 72 rooms, near the Sadao border checkpoint (Dan Nok), Songkhla Province, Thailand, next to Malaysia.
Ban Thai Changlon, Thailand
Zimmer 72
Etagenzahl 8
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 72 Zimmer, in der Nähe des Grenzkontrollpunkts Sadao (Dan Nok),…
$2,03M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 270 Zimmer, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand in Bangkok, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 270 Zimmer, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
Zimmer 270
Etagenzahl 25
Luxuriöses 4-Sterne-Hotel zu verkaufen, Soi Sukhumvit 39, über 270 Zimmer, in der Nähe von B…
$55,80M
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Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 88
Etagenzahl 3
Hotel for sale, 88 rooms, near Karon Beach, Phuket, Thailand. Located on a land area of a…
$52,99M
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Hotel zu verkaufen, Größe 273 Zimmer, Nimmanhaemin-Gebiet, Chiang Mai, Thailand. in Chiang Mai, Thailand
Hotel zu verkaufen, Größe 273 Zimmer, Nimmanhaemin-Gebiet, Chiang Mai, Thailand.
Chiang Mai, Thailand
Zimmer 273
Fläche 8 000 m²
Etagenzahl 11
Hotel zu verkaufen, Größe 273 Zimmer, Nimmanhaemin-Gebiet, in der Nähe des Kaufhauses MAYA, …
$23,49M
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Hotel in Naklua, Thailand
Hotel
Naklua, Thailand
Zimmer 264
Etagenzahl 18
Wir bieten ein Hotel mit 264 Zimmern zum Verkauf neben Pattaya Seaview in jedem Zimmer.Geleg…
$44,00M
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4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km. in Chiang Mai, Thailand
4-star resort for sale, size 79 rooms, in Chiang Mai, on 5 rai of land, near Chiang Mai Airport, 6 km.
Chiang Mai, Thailand
Zimmer 79
4-Sterne-Resort zum Verkauf, Größe 79 Zimmer, in Chiang Mai, auf 5 Hektar Land, in der Nähe …
$44,16M
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3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi. in Ban Nonsi, Thailand
3-star hotel for sale, 54 rooms, near Industrial Estate 304, Prachinburi.
Ban Nonsi, Thailand
Zimmer 54
Etagenzahl 5
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 54 Zimmer, in der Nähe des Industriegebiets 304, Prachinburi. …
$2,64M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. in Karon, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand.
Karon, Thailand
Zimmer 224
Fläche 976 m²
Etagenzahl 3
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 224 Zimmer, in der Nähe von Karon Beach, Phuket, Thailand. A…
$49,93M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, Thailand, in Pattaya, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, Thailand,
Pattaya, Thailand
Zimmer 326
Etagenzahl 7
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 326 Zimmer, in der Nähe von Bali Hai Pier, Pattaya, Chonburi, T…
$26,43M
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4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand. in Pa Tong, Thailand
4-star hotel for sale, 119 rooms, near Patong Beach, Phuket, Thailand.
Pa Tong, Thailand
Zimmer 119
Etagenzahl 6
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, 119 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket.Es ist…
$14,72M
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4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations. in Bangkok, Thailand
4-star hotel for sale in Pratunam, Bangkok, 200 meters from Ratchaprarop ARL station, convenient travel from Suvarnabhumi Airport, only 6 stations.
Bangkok, Thailand
Zimmer 68
Etagenzahl 3
4-Sterne-Hotel zum Verkauf in Pratunam, Bangkok, 200 Meter vom Bahnhof Ratchaprarop ARL entf…
$6,18M
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Hotel in Ban Huai Thong, Thailand
Hotel
Ban Huai Thong, Thailand
Zimmer 512
4-Sterne-Hotel zu verkaufen in Chiang Mai, Thailand, 200 Meter in der Nähe des Chiang Mai Ni…
$52,99M
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3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters. in Ban Bang Thao, Thailand
3-star hotel for sale, 50 rooms, near Surin Beach, Phuket, Thailand, only 300 meters.
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 50
Etagenzahl 5
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 50 Zimmer, in der Nähe von Surin Beach, Phuket, nur 300 Meter. …
$11,78M
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Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand in Pa Tong, Thailand
Hotel zu verkaufen, 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
Zimmer 98
Etagenzahl 2
Hotel zu verkaufen, Größe 98 Zimmer, in der Nähe von Patong Beach, Provinz Phuket, nur 260 M…
$41,21M
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5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350 Meter. in Kamala, Thailand
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350 Meter.
Kamala, Thailand
Zimmer 179
Etagenzahl 4
5-Sterne-Hotel zu verkaufen, 179 Zimmer, in der Nähe von Kamala Beach, Phuket, Thailand, 350…
$38,18M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. in Pattaya, Thailand
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya, Thailand
Zimmer 84
Etagenzahl 5
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 84 Zimmer, in der Nähe der Central Pattaya Mall, 2,5 km. Gelege…
$6,77M
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3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, in Samui, Thailand. in Chaweng, Thailand
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, in Samui, Thailand.
Chaweng, Thailand
Zimmer 121
Etagenzahl 4
3-Sterne-Hotel zu verkaufen, 121 Zimmer, im Herzen der Stadt Chaweng. In der Nähe des Flugha…
$32,31M
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4-Sterne-Hotel zu verkaufen, Größe 241 Zimmer, direkt am Meer, Hua Hin-Cha-am, Thailand. in Hua Hin, Thailand
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, Größe 241 Zimmer, direkt am Meer, Hua Hin-Cha-am, Thailand.
Hua Hin, Thailand
Zimmer 241
Fläche 32 135 m²
Etagenzahl 23
4-Sterne-Hotel zu verkaufen, Größe 241 Zimmer, direkt am Meer, Hua Hin-Cha-am, Thailand. …
$49,93M
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