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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Provinz Phuket
8065
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9 944 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Premium Premium
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Silhouette ist eine durchdachte, niedrigdichte Wohnentwicklung, die nur Momente vom Nai Yang…
$283,975
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Studio in Pattaya, Thailand
TOP TOP
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Residenzen in der Nähe von Wongamat Beach - Resort-Leben in North Pattaya!Ein neues Niedrigh…
$70,120
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
TOP TOP
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Etagenzahl 8
🔻Fang an zu verkaufen! Presale.🔻Der niedrigste Preis für den Eintrag🔻 Mein Name ist Leon, st…
$167,900
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4/8
Ein ruhiges Leben in Nord Pattaya!Ein neues Niedrighausprojekt in der Region Wongamat ist ei…
$107,758
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Wohnung 1 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/8
Das Leben am Meer in Nord Pattaya ist ein neues Resort-Projekt in Wongamat!Stellen Sie sich …
$111,111
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Premium-Komplex an der ersten Küste in Bang Amphur!Die Panora Estuaria ist eine vorgefertigt…
$233,672
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Residenzen mit Unterkunft nach 50% Zahlung!Ein seltenes Angebot für diejenigen, die eine Imm…
$233,812
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Wohnung 1 zimmer in Na Chom Thian, Thailand
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Wohnung 1 zimmer
Na Chom Thian, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/7
Die erste Küste von Pattaya mit der Möglichkeit, sich jetzt niederzulassen!Fertige Immobilie…
$257,380
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Wohnung 2 zimmer in Pattaya, Thailand
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Wohnung 2 zimmer
Pattaya, Thailand
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 33
Luxus Premium-Wohnung im Herzen von Pattaya! Eine tolle Investitionsmöglichkeit!Die Riviera …
$113,565
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
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Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
Privates Resort mit Bergblick, Hotelmanagement und haustierfreundlichem Konzept!Das Momentum…
$172,773
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Etagenzahl 8
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$213,805
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sakhu, Thailand
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sakhu, Thailand
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Etagenzahl 8
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$236,713
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$619,591
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Wohnung 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
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Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 108 m²
Stockwerk 5/6
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
In einer ruhigen Gegend von Rawai - Naiharn, South Phuket gelegen, bietet diese gut gebaute …
$514,930
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Wenn Sie nach einem warmen, charaktervollen Haus in einem ruhigen Teil von Rawai suchen, ist…
$408,915
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 465 m²
Entdecken Sie das raffinierte tropische Leben in Phukets angesehenstem WohngebietWillkommen …
$1,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Luxus Tropical Living in einem friedlichen Chalong LageEntdecken Sie die moderne Insel in di…
$378,625
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Surfhouse Residences, eingebettet in die ruhige Umgebung von Layan, bietet ein wirklich einz…
$274,518
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thalang, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thalang, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Eingebettet im Herzen von Phukets florierendem Nordwesten, definiert Botanica Wisdom das geh…
$469,495
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 384 m²
Project X Villa ist eine neu fertiggestellte luxuriöse private Poolvilla in Rawai, Phuket, d…
$630,032
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 472 m²
Inmitten einer privaten Entwicklung von nur vier exklusiven Villen bietet diese neu fertigge…
$802,685
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 750 m²
Entdecken Sie das raffinierte tropische Wohnen in dieser spektakulären Luxusvilla mit 4 Schl…
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 497 m²
Auf dem exklusiven Anwesen Baan Bua Rawai bietet diese außergewöhnliche Villa mit 7 Schlafzi…
$1,81M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Erleben Sie die perfekte Harmonie aus Gelassenheit, Privatsphäre und zeitlosem Luxus im Sere…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Diese neu erbaute Villa mit 4 Schlafzimmern und 5 Badezimmern im renommierten Botanica Moder…
$908,700
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Wohnung 7 Schlafzimmer in Pa Tong, Thailand
Wohnung 7 Schlafzimmer
Pa Tong, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 200 m²
Luxus, Privatsphäre und atemberaubende Ansichten im Herzen von PhuketVilla Yoosook ist ein a…
$2,73M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Wohnung 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Neue Freehold Condominium Entwicklung | Minuten zum Bang Tao Beach | Ab THB 4,8 MillionenTha…
$146,517
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Pa Khlok, Thailand
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pa Khlok, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 528 m²
Über der azurblauen Umarmung der Andamanensee steht das Sky Penthouse als unbestrittenes Kro…
$1,70M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Si Sunthon, Thailand
Wohnung 3 Schlafzimmer
Si Sunthon, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Immobilienübersicht Entdecken Sie diese stilvolle moderne Poolvilla in einer ruhigen Wohngeg…
$269,581
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