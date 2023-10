Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand

Phuket, Thailand

von €225,859

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Einzigartige Apartments in der Wohnanlage Grand Kamala Falls in der malerischen Gegend von Komala ( Phuket ). Die Apartments verfügen über zwei geräumige Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Die voll möblierte Wohnung ist sorgfältig eingerichtet. Die Apartments bieten einen endlosen Blick auf das Meer und einen schönen Pool. PROJEKTMERKMALE: ein Restaurant auf dem Territorium, ein Gemeinschaftspool, ein gemeinsames Fitnessstudio, 24-Stunden-Sicherheit, Videoüberwachung, Parkplatz, SPA. Eine zinslose Rate mit einer minimalen ersten Rate ist möglich! Der Besitz einer Wohnung ist eine ausländische Quote. In der Nähe, in der sich die Apartments befinden, gibt es viele Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars, den Markt, Nachtclubs sowie alle Arten von Wassersport, Resort- und Strandaktivitäten. Der internationale Flughafen Phuket liegt 29,4 km vom Komplex entfernt. Die Fahrzeit beträgt ca. 45 Minuten mit dem Auto. Die nächstgelegene medizinische Einrichtung « Happy Pharmacy » liegt 2,6 km entfernt. Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Immobilien in Thailand zu einem erschwinglichen Preis!