Neubauwohnungen in Thep Krasatti, Thailand

Thalang
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$760,420
Wir bieten einstöckige Villen mit Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen. Der Komplex verfügt über 4 Arten von Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern (jeweils mit einem Badezimmer), Swimmingpools von 9.5x3.8 oder 10x4 m. Die Residenz verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und rund um die…
TRANIO
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$854,309
Wir bieten moderne tropische Villen mit Pools von 41 m2, Terrassen, Garagen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbaukücheBosch-GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 12 MinutenGolf Club - 15 MinutenLa…
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,29M
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Grundstücke - von 480 m2 bis 2,431 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschrankKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Layan Beach - 10 MinutenBang Tao Beach - 7 MinutenBanana Beach - 15 MinutenNai …
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Neues ultra-luxuriöses Anwesen verbindet die höchste Landschaft und die Gemeinschaft der Identität, es ist eine Kombination aus Komfort und Natürlichkeit, die mit dem Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben, harmonisiert. Dieser Komplex ist perfekt in den höchsten Bereich integriert und…
TRANIO
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thailand
von
$648,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 352 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus Abgeschiedenheit und modernem Luxus in Phuket suchen. Perfekt für Familienurlaube, Langzeitaufenthalte und Investitionskäufe.Über die Lage: Eine prestigeträchtige Lage im Zentrum de…
Tumanov Group
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,01M
Wir bieten Villen mit 15 Meter langen Pools, Jacuzzi, große Terrassen, üppige Gärten, Panoramablick auf die Berge.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftsgarten, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hohe Decken im offenen W…
TRANIO
Wohnanlage Siamese Bangtao
Thalang, Thailand
von
$81,349
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
600 m zum Meer, tierfreundlich, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Das Siamese Bangtao Condominium im Stadtteil Cherng Thalay in Phuket bietet 95 Einheiten in einem 7-stöckigen Gebäude. Das Projekt kombiniert modernes Design mit hochwertiger Bauweise von Thailands führenden Entwicklern…
Tumanov Group
Wohnanlage Utopia Dream
Thep Krasatti, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Das Projekt wird aus Eigentumswohnungen verschiedener Designs und Themen, einer Villa, einem Infinity-Pool auf dem Dach, einem Fitnessstudio, einem Spa, einem japanischen Restaurant, einem großen Swimmingpool mit Wassergarten sowie einer schlaflosen Entspannungs- und Unterhaltungsmöglichkeit…
Udomo
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$757,186
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschränkeKücheLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 5 Gehminuten von der besten internationalen Schule in Phuket und der größten Sportanlage in Phu…
TRANIO
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$440,969
Wir bieten Villen von drei Arten (2, 3 und 4 Schlafzimmer) mit Dachgärten und Mineralpools.Die Residenz verfügt über Videoüberwachung, ein Spa-Center, ein Yoga-Studio und eine Sauna, ein Café und ein Restaurant, ein multifunktionales Zimmer.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen ist …
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$904,141
Wir bieten Villen mit Salzwasserpools mit Jacuzzi, Parkplätzen.Ausstattung und Ausstattung im Haus Eingebaute MöbelVoll ausgestattete KücheSolarmoduleKlimaanlageWLANUnterwassertankLage und Infrastruktur in der Nähe Layan Beach - 6,9 km (12 Minuten)Golfplatz Laguna - 9 km (16 Minuten)Internat…
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$706,168
Wir bieten Villen mit einem Schwimmbad 124,5 m und einem angelegten Garten. Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit. Die Kombination aus Wind, Licht, Holz und einem üppigen Grünraum schafft eine majestätische Umgebung für Entspannung, Komfort, Meditation und Kreativität. Das Inn…
TRANIO
Wohnanlage Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Wohnanlage Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Thailand
von
$83,825
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine stilvolle Wohnanlage im Stadtteil Thalang von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit durchdachten Layouts, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner werden einen Swimmingpool, einen Fitnessbereich und…
Smart Home
Wohnanlage UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Thailand
von
$154,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Phuket is the free and safe place they are looking for. We have successfully developed this villa project suitable for long-term stay in pure Japanese style of simplicity, the minimalism of Japanese style and the pure nature of Phuket are the combination methods we have all been looking for.…
Udomo
