  2. Thailand
  Wohnkomplex THE CITY

Wohnkomplex THE CITY

Provinz Phuket, Thailand
von
$64,360
14
ID: 27381
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

  • Ferntransaktion

Русский Русский

Profitable Apartments in einem touristischen Ort!
Hohe Nachfrage nach Miete!
Hypothek verfügbar!

Die Stadt Phuket ist inspiriert von der Perle der Andaman-Inseln und ihrer Lage im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Phuket.

Ausstattung: Whirlpool-Pool, Fitnessraum, Karaoke/Kinosal, Waschraum, Studium und Coworking, Rund-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung für die Sicherheit der Bewohner.

Eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum, wie Restaurants, Geschäfte, Cafés und Bangkok Hospital Phuket
Innerhalb von 5-10 Minuten gibt es umfangreiche Central Festival/Floresta Mall, Lotus’s Extra, Big C Supercenter und verschiedene internationale Schulen.
In der Nähe befinden sich Golfplätze wie Loch Palm, Red Mountain und Phuket Country Club.
Patong Der Strand ist nur 15-20 Minuten entfernt;
Phuket International Der Flughafen ist in ca. 45 Minuten erreichbar.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Provinz Phuket, Thailand

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Andere Komplexe
