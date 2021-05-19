Wohnkomplex THE CITY

Profitable Apartments in einem touristischen Ort!
Hohe Nachfrage nach Miete!
Hypothek verfügbar!
Die Stadt Phuket ist inspiriert von der Perle der Andaman-Inseln und ihrer Lage im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Phuket.
Ausstattung: Whirlpool-Pool, Fitnessraum, Karaoke/Kinosal, Waschraum, Studium und Coworking, Rund-die-Uhr-Sicherheit und Videoüberwachung für die Sicherheit der Bewohner.
Ort:
Eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum, wie Restaurants, Geschäfte, Cafés und Bangkok Hospital Phuket
Innerhalb von 5-10 Minuten gibt es umfangreiche Central Festival/Floresta Mall, Lotus’s Extra, Big C Supercenter und verschiedene internationale Schulen.
In der Nähe befinden sich Golfplätze wie Loch Palm, Red Mountain und Phuket Country Club.
Patong Der Strand ist nur 15-20 Minuten entfernt;
Phuket International Der Flughafen ist in ca. 45 Minuten erreichbar.
Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.