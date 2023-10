New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand

Na Chom Thian, Thailand

von €148,067

Kapitulation vor: 2023

TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 300 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Bayphere ist ein neues Investmenthotel in der malerischen Gegend von Na Jomtien, 200 m vom Strand South Na Jomtien entfernt. Das Hotel befindet sich in: 159 หมู บ ที ่ 2 Na Chom Thian 18 Alley, Na Chom Thian, Bezirk Sattahip, Chon Buri 20250, Thailand. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Safe, Wasserkocher, Kühlschrank, Minibar und Flachbild-TV ausgestattet. Die Zimmer verfügen über einen Balkon, einen Schreibtisch und ein eigenes Bad mit Bidet. Alle Zimmer im Bayphere Hotel verfügen über Handtücher und Bettwäsche. Am Morgen wird das Frühstücksbuffet « » serviert. Die Bewohner verfügen über einen Außenpool, kostenlose Privatparkplätze, ein Fitnesscenter und einen Garten. Die Bewohner können auch das Restaurant und die Bar besuchen und auf der Terrasse entspannen. Zu den Annehmlichkeiten zählen eine 24-Stunden-Rezeption, ein Flughafentransfer, ein Zimmerservice und kostenfreies WLAN. Der Strand North Na Jomtien liegt 200 m vom Hotel entfernt und den Golfplatz Eastern Star erreichen Sie nach 32 km. Der internationale Flughafen U-Tapao Pattaya liegt nur 33 km vom Hotel entfernt. In der Nähe befindet sich die erforderliche Infrastruktur. Dieser wundervolle Ort bietet eine breite Palette an Dienstleistungen für den angenehmsten Aufenthalt! EINFACH: - Außenpool - Kostenloses WLAN - Strand ( erste Zeile ) - Kostenlose Parkplätze - Flughafentransfer - Fitnesscenter - Nichtraucherzimmer - Restaurant - Bar Rufen Sie uns an und wir werden gerne über die profitabelsten Immobilien in Thailand sprechen! Wir beraten Sie kostenlos!