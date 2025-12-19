  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Thailand

Pattaya
4
Phuket
27
Ko Samui
3
Provinz Phuket
450
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Alle anzeigen Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$885,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Willkommen in der Elite Innovative Collection von Saison Luxus Villas Wo wir das Luxusleben auf neue Höhen bringen. Jede Villa in unserer Sammlung ist ein echtes Meisterwerk, das sorgfältig ein Erbe außergewöhnlicher Opulenz bietet. Unsere Eigenschaften mischen die anspruchsvolle Ästheti…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Alle anzeigen Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$416,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Sunrise Valley ist eine einzigartige Sammlung von 13 privaten Villen mit einem Pool unter den malerischen Landschaften von Phuket Jede Villa ist sorgfältig ausgelegt, um maximale Komfort und Einsamkeit zu gewährleisten. Aufgrund der günstigen Lage von nur 700 Metern von einem Mini-Market u…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Alle anzeigen Villa Diamond Pool Villa
Villa Diamond Pool Villa
Si Sunthon, Thailand
von
$419,689
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Willkommen in Diamond Pool Villa, wo wir Ihnen einen gemütlichen, einfachen und neutralen Raum bieten, der eine warme und einladende Atmosphäre ausstrahlt. Unsere Villen sind entworfen, um raffinierten Komfort und mühelose Eleganz zu bieten, so dass Sie sich von zu Hause aus fühlen, wenn Sie…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Villa SRA
Alle anzeigen Villa SRA
Villa SRA
Sakhu, Thailand
von
$384,043
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Willkommen bei SRA Villas Wir sind stolz darauf, dass das Leben in den SRA Villas immer verbunden ist. Unsere modernen und tropischen 5-Rai-Wohnräume geben den funktionalen Lebensstilen im Innen- und Außenbereich von Bedeutung und sind mit Blick auf die Berge und die Meeresbrise ausgestatt…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Villa Monetaria
Alle anzeigen Villa Monetaria
Villa Monetaria
Rawai, Thailand
von
$661,277
Etagenzahl 1
Fläche 274–374 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues Projekt luxuriöser Villen in der Region Ravai Das Projekt exklusiver Villen in einem ruhigen Wohnbereich 800 Meter von einem schönen Strand entfernt wird im April 2025 abgeschlossen. Ein wunderschöner Ort in der Gegend von Ravai ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig Einsamkeit zu …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Villa Belvedere
Alle anzeigen Villa Belvedere
Villa Belvedere
Phuket, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Alle anzeigen Villa Utopia Thalang
Villa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Thailand
von
$163,560
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Utopia Thalang ist ein gut geplantes Reihenhausprojekt, das sich für langfristiges Wohnen eignet. Dekoriert im rein japanischen Stil der Einfachheit und des Minimalismus, umgeben von der reinen Natur von Phuket. Das Projekt umfasst Stadthäuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, Wohnzimmern und voll …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Alle anzeigen Villa Botanica Foresta 2
Villa Botanica Foresta 2
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Alle anzeigen Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Thailand
von
$952,188
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Der ausschließliche Komplex der Villen vor dem Hintergrund eines malerischen Sees in der ruhigen Region Jung Tale ist eine einzigartige Kombination aus ruhigem Leben unter den Bedingungen der städtischen Raffinesse. Dies ist nicht nur ein Haus, sondern ein Lebensstil, der die Schönheit der N…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Alle anzeigen Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Thailand
von
$77,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Alle anzeigen Villa Khram at Karon
Villa Khram at Karon
Karon, Thailand
von
$2,67M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Alle anzeigen Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$647,717
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 228–406 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das erste und einzige autonome Projekt in ThailandRIVERHOUSE stellt ein neues Konstruktionskonzept in Thailand vor, Heimat der Zukunft von E Land Development Co., Thailands erster Smart Grid-Komplex für nachhaltiges Leben. Dies ist ein völlig einzigartiges Solarstromsystem, das alle miteinan…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Alle anzeigen Villa Patina Courtyard
Villa Patina Courtyard
Si Sunthon, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Welcome to the luxury villa and modern by Patina Courtyard Villa. The decoration style is modern tropical. Design of the villa be close to the natural. The villa It blends into the environment and private as possible. Location- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Alle anzeigen Villa Viriya Green
Villa Viriya Green
Thalang, Thailand
von
$621,118
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Projektname: Viriya Green Entwickler: Viriya Property and Development Co., Ltd. Gesamtlandfläche: 15.017,60 m² Anzahl der Einheiten: 21 Einheitstitel: Freehold/Leasing Hold Villa Typ: 3-5 Schlafzimmerpool Villa -Grundstücksgröße: 360.00 - 748,85 m² Konstruktionsgröße: 253.0…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Villa Larimar
Alle anzeigen Villa Larimar
Villa Larimar
Ban Nai Trok, Thailand
von
$506,698
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Larimar Villas - Ein Komplex von Villen auf der Insel Phuket in Thailand. In der Nähe befinden sich Geschäfte, Kindergärten, Schule. Ein Fitnesscenter, eine Bäckerei, ein Golfclub wird auf dem Gebiet arbeiten. Die Häuser sind von Terrace, Pool und Parkplätzen für 2 Autos entworfen. Sie könne…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Alle anzeigen Villa Patong Bay Seaview Cottages
Villa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Thailand
von
$294,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Patong Bay Seaview Cottages Patong Bay Sea View Cottages erzeugen bereits viel Summen auf der Insel Phuket. Mit einer strategischen, ruhigen Lage in einem privaten Tal, das in Nanai Hill versteckt ist, sind Patong Bay Sea View Cottages erschwinglich und dennoch luxuriös. Die Cottages set…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Alle anzeigen Villa LuxPride 4
Villa LuxPride 4
Si Sunthon, Thailand
von
$649,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 373 m²
1 Immobilienobjekt 1
Villa eines einzigartigen Designs mit einem Pool Inspiriert von japanischem Design zu Hause und dem einzigartigen modernen architektonischen Stil unserer eigenen Marke Wallaya. Das Projekt befindet sich in einer idyllischen Waldumgebung luxpride 4 ist eine erstaunliche moderne Villa mit …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Alle anzeigen Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Villa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Thailand
von
$882,694
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Alle anzeigen Villa Botanica Hillside
Villa Botanica Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$919,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Alle anzeigen Villa Manick Hillside
Villa Manick Hillside
Si Sunthon, Thailand
von
$2,15M
Etagenzahl 2
Fläche 820 m²
1 Immobilienobjekt 1
Manick Hillside Villen bieten Luxusleben in einem friedlichen OrtUnsere Villen bieten einen atemberaubenden Blick auf die Berge und ein exquisites modernes Innendesign und schaffen einen Raum, der sowohl Familienkomfort als auch Eleganz bietet.Nur eine 15-minütige Fahrt von Laguna und Bang T…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Villa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Thailand
von
$29,691
Etagenzahl 1
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Alle anzeigen Villa Janya phase 2
Villa Janya phase 2
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Baubranche, sowohl im Wohnungs- als auch im Eigentumswohnungsbau, wissen wir, dass Qualität bei Bauprojekten das Wichtigste ist. Das ruhige Leben in der Natur bietet Ihnen vollständige Ruhe, damit Sie sich auf den bevorstehenden Tag vorbereiten können. J…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Alle anzeigen Villa Clover Residence Phase 3
Villa Clover Residence Phase 3
Si Sunthon, Thailand
von
$1,07M
Clover Residence offers you a great opportunity to plunge into a luxurious island lifestyle of Phuket The project is located in Sunton, Phuket, and it is planned to be completed in August 2024. The HeadStart school is only 100 meters, and at a distance of 200 meters there is a GO Fresh re…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Alle anzeigen Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Stadthaus Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Thailand
von
$155,403
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Alle anzeigen Villa Layan Lucky
Villa Layan Lucky
Thalang, Thailand
von
$863,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 462–593 m²
2 Immobilienobjekte 2
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Alle anzeigen Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$2,51M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Der atemberaubende 360°-Panoramablick auf die Berge von jeder Villa aus ist absolut atemberaubend und unvergleichlich. Diese preisgekrönte Villa spiegelt das luxuriöse Wohnen auf höchstem Niveau wider, das für BOTANICA Luxury steht. Umgeben von üppigen Hügeln und wunderschön angelegt, bietet…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Alle anzeigen Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Thailand
von
$74,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ansaya Phuket soll im Moment des modernen und komfortablen Lebenes eine Erweiterung thailändisch kulturelles Erbe -Architektur -Design und -Intaint sein. Eine entzückende Qualität und Identität des kulturellen Lebens in geistig und physisch im Laufe der Zeit. Sowohl die Poolvillen als auch d…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Alle anzeigen Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Thailand
von
$152,298
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Alle anzeigen Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Choeng Thale, Thailand
von
$1,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Villa POETRY
Alle anzeigen Villa POETRY
Villa POETRY
Choeng Thale, Thailand
von
$1,66M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 529–561 m²
10 Immobilienobjekte 10
Im Herzen des angesehenen Viertels von Bang Tao ist ein neues Projekt Poetry Villas - Premium Villen mit Pools - ein architektonisches Ensemble mit einem zeitlosen Design, das Ihre Persönlichkeit und Ihren Status betont.Jede Villa im Poetry Villas Komplex hat einen eigenen Stil und die Fähig…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
528.8 – 561.0
2,03M – 2,29M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Alle anzeigen Villa The Exclusive sky
Villa The Exclusive sky
Kamala, Thailand
von
$1,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Kaufen Sie eine Immobilie bei The Exclusive Sky condominium in Phuket!Der Exclusive Sky ist ein neues Boutique-Kondominium zum Verkauf in Phuket. Das exklusive Sky-Kondominium bietet Villenstil-Kondominium-Einheiten, eine sehr seltene Gelegenheit. Der Exclusive Sky umfasst 3 Kondominium-Gebä…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Alle anzeigen Villa THE PEACEFUL
Villa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Thailand
von
$532,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 244–324 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ein neues Projekt von Premium -Villas an einem abgelegenen Ort Das Projekt von Premium -Villas im Zentrum von Phuket in der Gegend von Sunton wurde im Februar 2023 erbaut. In der Nähe befinden sich Porto de Phuket, das Einkaufszentrum Robinson Thalang und Boat Avenue sowie die Kajonkie…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Alle anzeigen Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Ozone Luxury Villas, eine zweistöckige Villa, besteht aus 5 modernen, zeitgenössischen privaten Luxusvillen mit vier bis fünf Schlafzimmern, alle mit eigenem Bad, begehbarem Kleiderschrank, offenem Wohnbereich mit raumhohen Fenstern und hohen Decken, die Rückzugsorte mit kühlender Brise …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Villa Pavara
Alle anzeigen Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Thailand
von
$910,985
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 372 m²
4 Immobilienobjekte 4
luxuriöse Villen im thailändischen Stil Das Projekt bietet eine erstaunliche Auswahl von 16 exklusiven luxuriösen Villen mit einem Pool. befindet sich auf geräumigen Landplätzen und bieten diese Villen von 3 bis 4 Schlafzimmern. Das Projekt befindet sich im beliebten Gebiet von Pasak. D…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Villa Civetta
Alle anzeigen Villa Civetta
Villa Civetta
Rawai, Thailand
von
$1,06M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 320 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr eigenes Stück Paradies luxuriöses Leben von der Natur umgeben Das Beste in der Phuket Hotel Residence unter einer internationalen Marke. Eine Sammlung von 68 Apartments und Villen mit einer von der Natur inspirierten Sea View befindet sich zwischen den Bergen und dem Meer Genieße…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Alle anzeigen Villa NATURALE POOL VILLAS
Villa NATURALE POOL VILLAS
Provinz Phuket, Thailand
von
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Investitionsmöglichkeit mit hohem Einkommenspotenzial: einzigartige Villen mit privaten Pools im malerischen Bang Tao Bereich von Phuket!Installationen verfügbar!Naturale Pool Villas ist eine Residenz im Herzen von Bang Tao, 5 Minuten von Porto de Phuket und Blue Tree entfernt. Wir haben ein…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Alle anzeigen Villa Unique Eco Viva
Villa Unique Eco Viva
Chalong, Thailand
von
$534,966
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Die einzigartigen Eco Viva Villas liegen in der Nähe der weniger belebten Ausläufer eines bewaldeten Berges in Chalong. Es ist nur eine kurze Fahrt von Familien und anderen Annehmlichkeiten wie der BCIS International School, Kindergärten, Krankenhäusern, Lotus's Chalong, Villa Market und Rob…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Alle anzeigen Villa Lavish Estates
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 571–827 m²
3 Immobilienobjekte 3
"Lavish Estates" - the pride of Elite Manor and the first developer project of elite real estate on Phuket Particular attention is paid to innovative and functional design, which meets exclusively to customer needs. For obvious reasons, it is ideal for living and worthy of investment. Th…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
571.5
46,61M
Wohnung 5 zimmer
751.4 – 827.2
63,32M – 63,78M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Alle anzeigen Villa LA VISTA LUXURY
Villa LA VISTA LUXURY
Chalong, Thailand
von
$1,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 453–1 569 m²
4 Immobilienobjekte 4
Elite villas located at the top of the mountain in the picturesque Chalong area The new project of exclusive luxurious villas of the premium segment offers only 9 exclusive villas with a pool. The complex with a choice proposes three different options for villas with a pool: 4 bedrooms wit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Villa Rawayana
Alle anzeigen Villa Rawayana
Villa Rawayana
Rawai, Thailand
von
$559,690
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 295–339 m²
7 Immobilienobjekte 7
exklusives Wille -Projekt 30 Meter von Ravai Beach Ravai, der größte Bezirk der Insel Phuket, das sich im Süden befindet, ist dank der günstigen Zugänglichkeit eine beliebte Wahl unter Auswanderern und Touristen. Darüber hinaus bietet er die Nähe zu schönen Stränden wie Naicharn, Yanui, Ao…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Alle anzeigen Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Villa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Thailand
von
$822,447
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Fläche 112 m²
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen in Anchan, einer luxuriösen Wohnanlage in Phukets malerischem Stadtteil Thalang. Unsere umfassenden Kenntnisse von Phuket beeinflussen unsere Produktentwicklung und Standortauswahl und sorgen für erstklassige Investitionsmöglichkeiten. Mit über zehn erfolgreichen Projekten stellen…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Alle anzeigen Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$967,550
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 329 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die neue Phase luxuriöser Villen Das Projekt befindet sich in einem der vielversprechendsten in Bezug auf die Dynamik der Entwicklung und der Nachfrage nach dem Gebiet von Phuket, nur 5 Minuten vom Bang Tao Beach und den Reichen an der Unterhaltung der Distriktinfrastruktur entfernt. Hier …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Alle anzeigen Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$517,598
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
wunderschöne Villen zu einem heißen Preis in der Elite -Gegend der Insel Das neue Projekt von einem gut geeigneten zuverlässigen Entwickler begann im Elite -Gebiet von Phuket - in der Nähe des Strandes Lyan und Bang Tao In dieser prestigeträchtigen Gegend gibt es viele Restaurants, Golffe…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Alle anzeigen Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thailand
von
$584,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Panora Pool Villas – sind 38 Luxusresidenzen, die die Vorteile von Villa-Lifestyle mit der einzigartigen Infrastruktur eines großen Eigentums kombinieren. Panora Villas liegt nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden von Surin und Bangtao entfernt. Die Marke Panora selbst ist zu e…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Villa Cocoon
Alle anzeigen Villa Cocoon
Villa Cocoon
Sakhu, Thailand
von
$745,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Alle anzeigen Villa Infinity Life Club
Villa Infinity Life Club
Pa Khlok, Thailand
von
$107,145
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Infinity Life Club is a unique complex for a comfortable and carefree life in the bosom of nature in Phuket. The project offers not only apartments, but also villas with private pools, combining modern comfort with high -class medical care and health services. Residents can enjoy a variet…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Alle anzeigen Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Villa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Thailand
von
$384,502
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Dies ist – Die sechste Phase des Aileen Nai Thon-Komplexes, der zwischen Nai Thon und Nai Yang liegt. Die Villen in dieser Phase werden auf einem sanften Hügel umgeben von tropischer Vegetation gebaut und liegen nur wenige Autominuten von den Sandstränden von Nai Thon und Nai Yang sowie dem…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Villa Sugar
Alle anzeigen Villa Sugar
Villa Sugar
Kamala, Thailand
Preis auf Anfrage
Etagenzahl 1
Die Sugar Villa ist eine Villa mit privatem Pool in ruhiger Hanglage, etwa 5 Autominuten von Kamala Beach und der Kamala High Street entfernt, wo es zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Sportbars und ein Einkaufszentrum gibt. Die Strände von Patong und Surin sind mit dem Auto in 1…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Alle anzeigen Villa Punyisa Bang Jo
Villa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Thailand
von
$2,99M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Punyisa Bang Jo is strategically located in one of Phuket’;s most sought after residential areas, conveniently located halfway between heroines monument and Laguna. Bang Jo, is just 10-15 minutes from Phuket’;s loveliest beach’;s, golf at Laguna Phuket and just minutes away from the vibrant …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Villa Manor
Alle anzeigen Villa Manor
Villa Manor
Si Sunthon, Thailand
von
$891,313
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Ein neues Projekt luxuriöser Villen im Herzen der Insel Phuket Das neue prestigeträchtige Projekt begann im Herzen von Phuket, dem beliebten Gebiet von Bang Tao Der Standort des Komplexes bietet einen bequemen Zugang zur entwickelten Infrastruktur des Distrikts und berücksichtigt die Bedü…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Alle anzeigen Villa Asherah Phase 1-2
Villa Asherah Phase 1-2
Thalang, Thailand
von
$501,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Asherah Villas Phase 1-2, a luxurious residential project in the heart of Thalang, Phuket, that captures the essence of contemporary elegance and tropical allure. This exclusive development covers an expansive 11,200 sqm, featuring 20 carefully crafted villas designed for those s…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Alle anzeigen Villa Sunpao Rawai
Villa Sunpao Rawai
Rawai, Thailand
von
$491,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Villa Sunpao ist ein intimes Boutique-Resort mit elegant eingerichteten Villen mit privatem Pool, umgeben von Natur und Grün. Unsere Sammlung tropischer Häuser vereint moderne Technologie und exotische Materialien und schafft so ein reichhaltiges Design in völliger Harmonie mit der Umgebung.…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Villa Star Silas
Alle anzeigen Villa Star Silas
Villa Star Silas
Chalong, Thailand
von
$908,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit 3 Schlafzimmern und einem privaten Pool im Chalong -Bereich, Phuket Der Star Silas Villas Complex ist ein Ort, an dem Sie Komfort und Luxus genießen können, umgeben von schöner Natur. Jede der 16 Villen dieses einzigartigen Komplexes ist eine harmonische Kombination aus mode…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Villa AG Club
Alle anzeigen Villa AG Club
Villa AG Club
Thep Krasatti, Thailand
von
$686,701
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
The club village of Willia Club Villas is an ideal place to live and invest in the heart of the most sought -after corner of Phuket! Our villas are not just at home, but a high -profit investment proposal. Without exaggeration-an ideal location: in the neighborhood there are two comfor…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Alle anzeigen Villa MADCHA LE VILLA
Villa MADCHA LE VILLA
Pattaya, Thailand
von
$521,353
Etagenzahl 2
Luxusvillen im Herzen des nördlichen Pattaya!Madcha Le Villa ist ein exklusives Projekt, das moderne Design, Privatsphäre und einen hohen Lebensstandard kombiniert. Jede Villa ist mit tadelloser Liebe zum Detail und bietet geräumige Erholungsgebiete, elegante Oberflächen und fortschrittliche…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Alle anzeigen Villa D Architecte Aela
Villa D Architecte Aela
Rawai, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Welcome to a new development in Phuket, where space to breathe and low density living is at the heart of our philosophy. Villa to Breathe Unlock the essence of living for the spacious soul Located in the tranquil and convenient area of Palai,  with 5 minutes’; drive from Villa AELA,…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Alle anzeigen Villa Mutti Family
Villa Mutti Family
Chalong, Thailand
von
$335,840
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 134–289 m²
4 Immobilienobjekte 4
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Alle anzeigen Villa HOME TOWN
Villa HOME TOWN
Provinz Phuket, Thailand
von
$444,049
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in Luxusvillen auf der Insel Phuket zu investieren! Dies ist die perfekte Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen!700m zum Strand!Ausstattung: Lobby, Bibliothek, Kaffee-Bar, öffentliche Klinik, Restaurant, Rund-um-die-Uhr-Shop, Gemein…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Villa Andamantia
Alle anzeigen Villa Andamantia
Villa Andamantia
Si Sunthon, Thailand
von
$861,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Poolvillen mit 2 Stockwerken zum Wohnen und als langfristige Investition Details zum Wohnungstyp Diese beiden exklusiven Villen bieten unvergleichlichen Luxus und Komfort mit einer Gesamtfläche von 511 Quadratmetern und nur 2 verfügbaren Einheiten. Jede Einheit verfügt über zwei unters…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
Villa FLOW
Bangkok, Thailand
von
$113,590
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Gemütliche einstöckige FLOW Häuser im grünen Pong Bereich sind zum Verkauf - Ihr ideales Zuhause am Meer ist nur 10 Minuten entfernt!Mögliche Installation für 3 Monate!Moderne Häuser mit drei Schlafzimmern und ein durchdachtes Layout sind eine Harmonie von Komfort und Natur. Geräumige helle …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Alle anzeigen Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Villa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Konzept DesignFür Ihr größtes Leben an einem bestimmten Ort ist THE RESIDENCE PRIME für Exklusivität in allen Aspekten Ihres privilegierten Lebens konzipiert. Mehr als ein einfaches “Heimat” aber ein wertvolles Geschenk namens “Perfektion”. Das ultimative in Ihrer Reichweite. Entdecken Sie d…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Alle anzeigen Villa THE SYLVA PATTAYA
Villa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$1,30M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Luxusvillen umgeben von Pattaya Natur!Installationen sind verfügbar, bis die Konstruktion abgeschlossen ist!Das Sylva Pattaya ist ein einzigartiges Projekt von Arneja Estates, wo der moderne Luxus harmonisch mit der Privatsphäre des Regenwaldes verbunden ist. Jede Villa ist für diejenigen en…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Alle anzeigen Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thailand
von
$887,767
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
2 Immobilienobjekte 2
Die dritte Phase der Top -Villen im 100. Jahrestag Banyan Das Projekt beherbergt 19 Villen mit verschiedenen bequemen und tief ausgearbeiteten und verbesserten Layouts, die 2024 übergeben werden. Die Gegend von Bang Tao, in dem sich der Komplex befindet, ist bekannt für seine reiche Infr…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Alle anzeigen Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Projekt ist in seiner Größenordnung einzigartig – Botanica Grand Avenue. Es befindet sich in einer erstklassigen Lage. Eine Multiformat-Community bestehend aus Luxusvillen, Eigentumswohnungen und umfassender Infrastruktur. Das grandiose Projekt, das 100 Villen mit 4-5 Schlafzimmern und 5…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Alle anzeigen Villa Amrits Luxury
Villa Amrits Luxury
Sakhu, Thailand
von
$534,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
„Wo die unentdeckte Natur Luxus trifft“. Der Name Amrits ist aus dem alten thailändischen Wort „Amarit“ verwurzelt, was das Wasser des Lebens bedeutet. Während sich unsere Villen in der Nähe eines der schönsten Strand von Phuket befinden, ist sie auch von einem üppigen Nationalpark umg…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Villa Cerulean
Alle anzeigen Villa Cerulean
Villa Cerulean
Sakhu, Thailand
von
$461,780
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
moderne tropische Villen in Phuket, Thailand inmitten der grünen Umarmung der Berge ist dieses Villa -Projekt akribisch entwickelt, um mit der Natur zu harmonieren. Das Open -Space -Konzept verbindet nahtlos Innen- und Außenbereiche und lädt die sanfte Hotos von Brise und den weichen Sch…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Alle anzeigen Villa Suksan Rawai
Villa Suksan Rawai
Rawai, Thailand
von
$759,703
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Villa Maya
Alle anzeigen Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thailand
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Alle anzeigen Villa Thala Phuket
Villa Thala Phuket
Si Sunthon, Thailand
von
$333,135
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
THALA VILLASDieses seltene und nicht auf dem Markt befindliche Projekt umfasst 4 luxuriöse Villen im modernen Stil auf unterteilten Grundstücken, die sich direkt im Besitz des Entwicklers befinden. Jede Villa mit 3 Schlafzimmern und 4 Bädern erstreckt sich über 254 m² und verfügt über eine g…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Alle anzeigen Villa The Tales Story One
Villa The Tales Story One
Si Sunthon, Thailand
von
$1,33M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Die Geschichte der Geschichte Eine exklusive Villa aus Sansiri in Phuket. Eine Sammlung von 13 einstöckigen Villen mit Pools, inspiriert von Natur und thailändischen Resort-Architektur.Jede Villa mit einer Fläche von 329 bis 401 Quadratmetern. m verfügt über drei Schlafzimmer, geräumige Wohn…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Alle anzeigen Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wohnheime Grand View,Die 26 modernen Loft Stil 3-4 Schlafzimmer zwei Story Villa's. Einzigartiges Konzept von luxuriösen aber erschwinglichen Villen in der Mitte von Phuket’; erstaunliche Natur mit Bergblick und Lagune. Jede Villa verfügt über einen nutzbaren Platz von mindestens 404 qm bis …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Alle anzeigen Villa Mouana Breeze Mai Khao
Villa Mouana Breeze Mai Khao
Thalang, Thailand
von
$650,875
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Mouana Breeze Pool Villas Mai Khao – ist ein brandneues Projekt, das stilvolle Poolvillen direkt vor der Sandküste von Mai Khao Beach an der Nordwestküste von Phuket bietet. Diese eleganten einstöckigen Villen verfügen über ein zeitgenössisches tropisches Design und bieten eine Oase der Priv…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Alle anzeigen Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Thailand
von
$418,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 225 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Villen zu einem günstigen Preis im Süden der InselDas neue Projekt der Villen begann in einem der gefragtesten von Investoren und Bewohnern des Inselgebiets - Rawai, im Süden der Insel Phuket. Das Gebiet verfügt über eine etablierte reiche soziale und kommerzielle Infrastruktur; es g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
225.0
465,116
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Alle anzeigen Villa LAVENDER VILLA
Villa LAVENDER VILLA
Pattaya, Thailand
von
$615,127
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Boutique-Dorf Lavender Villa in Pattaya!15 exklusive Villen mit privaten Pools im Stil des modernen Luxus!Mietertrag: 7-9% pro Jahr!Einzelne Zahlungspläne für den Kunden sind möglich!Eingebaute Möbel und Ausrüstung sind im Preis inbegriffen!Ausstattung: 5-Meter Decken, Glasfenster, Was…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Alle anzeigen Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$627,239
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 267–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Die perfekte Wahl für alle, die sich nach einem luxuriösen Leben am Meer sehnen, Wert auf Komfort legen und in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten. Das Projekt ist für Familien, Investoren und alle konzipiert, die dem …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Villa Manisa
Alle anzeigen Villa Manisa
Villa Manisa
Si Sunthon, Thailand
von
$442,833
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Alle anzeigen Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$1,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Nur 7 Autominuten von Layan Beach entfernt und bequem in der Nähe der Ess- und Einkaufszentren der Boat Avenue und Porto Phuket. Punyisa Layan bietet auch unsere drei Signaturlayoutoptionen an. Die Erfahrung des Eigentümers ist eine der gesamten Privatsphäre, aber nur wenige Minuten von alle…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Alle anzeigen Villa Goldena Twin
Villa Goldena Twin
Kamala, Thailand
von
$342,364
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Stylish Townhai in der Nähe des Meeres Mit diesem Projekt kann Ihr Traum von Leben in Ihrem eigenen Haus in Gehminuten vom Meer zu Wirklichkeit werden. Der Stadthauskomplex kombiniert die Bequemlichkeit des Lebens in seinem eigenen Geräumigen Haus. Kamala hat die Herrlichkeit des Familienb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Alle anzeigen Villa Mouana Residence KO KAEO
Villa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Thailand
von
$502,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Alle anzeigen Villa THE SCENEVANAR
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thailand
von
$1,10M
Etagenzahl 2
Elite Villen mit einer durchdachten Lage und erstklassigen Annehmlichkeiten!Der Scenevanar ist ein exklusiver Komplex von Premium-Villen in der malerischen Gegend von Thung Klom-Tanman. Es vereint modernes Design, Privatsphäre und innovative Technologien und schafft einen idealen Raum für Ge…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Villa Quinta Lane by Intira
Rawai, Thailand
von
$461,447
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Alle anzeigen Villa THE AROWANYX
Villa THE AROWANYX
Pattaya, Thailand
von
$567,388
Etagenzahl 2
Elite Wohnanlage im Herzen von Pattaya!Arowanyx ist ein exklusiver Komplex von 18 Luxusvillen in der ruhigen Gegend von Nong Prue, kombiniert Privatsphäre, modernes Design und fortschrittliche Technologie. Jede Villa ist für maximalen Komfort ausgelegt, mit geräumigen Erholungsbereichen, pri…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Alle anzeigen Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thailand
von
$192,251
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Der Wohnkomplex von Wyndham Grand Phuket Surin Beach ist eine der renommiertesten und luxuriössten Situationen auf der Insel Phuket, Thailand. Dieser Wohnkomplex ist eine ideale Kombination aus modernem Design, hohen Komfortstandards und Annehmlichkeiten der ersten Klassen Mit der unmittelb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Alle anzeigen Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thailand
von
$774,040
Rainpalm Villa ist ein Projekt, das von einfachen Gebäuden geschaffen wurde, um den Lebensstil aller zu erfüllen, die nach einem Ort suchen, an dem sie für Entspannung leben oder unter dem Konzept des Friedens und des Glücks mieten können, was die Bedeutung des Projekts ist. Regenpalmbäume …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Alle anzeigen Villa Ayana Luxury
Villa Ayana Luxury
Si Sunthon, Thailand
von
$860,186
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
AYANA is a testament to the bond between architectural brilliance and the symphony of nature. Inspired by the breathtaking beauty of the cascading hills and the islands’ tropical forests.   Type A Ground Level | ★ (20m above sea level) Experience seamless indoor-outdoor livin…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Alle anzeigen Villa Mount Mono
Villa Mount Mono
Si Sunthon, Thailand
von
$1,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
WENN MAN MIT DEM DESIGN EINES HAUSES BEGINNT, IST DAS HAUPTKONZEPT DER VERLOCKUNG DES GLÜCKS Unsere Mission ist es, den unwiderstehlichen Reiz ländlicher Häuser einzufangen und uns von der Weisheit des asiatischen einheimischen Wohndesigns inspirieren zu lassen, das perfekt auf das moderne…
Verein
Phuket Property Association