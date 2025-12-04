  1. Realting.com
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Wohnanlage VIP Great Hill
Sakhu, Thailand
von
$60,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 21–32 m²
6 Immobilienobjekte 6
Fertiggestellte Eigentumswohnung in der Nähe eines abgeschiedenen Strandes Im Norden der Insel, unweit des abgeschiedenen und einem der schönsten Strände Phukets, Nai Yang, wurde eine Wohnanlage errichtet, in der neue und voll ausgestattete Apartments untergebracht sind. Die siebenstöckige…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
20.5 – 32.4
63,480
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$618,838
Ein einzigartiges, risikoarmes Boutique-Kondominium in der prestigeträchtigen Region Layan, in der Nähe des renommierten Laguna Phuket-Komplexes und des malerischen Bangtao Beach. Das Projekt verkörpert das Beste von Küstenleben und bietet seinen Bewohnern einen ruhigen Rückzugsort, wo zeitg…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$1,28M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Ein einzigartiges Investitionsangebot! Apartments und Penthäuser sind mit allen notwendigen Möbeln für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet! Ratenzahlung! Apartment mit privatem Pool und schöner Aussicht auf den Laguna Lake und den Bang Tao Beach. Angsana Oceanview Residences, eine fl…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Wohnanlage Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$236,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$606,317
Der Apartmentkomplex umfasst 263 Apartments von 38 m2 bis 138 m2. Auf dem Gebiet des Komplexes befindet sich:professioneller Sportkomplex Dynamic mit Reebok Vereinzweite Filiale des berühmten Phuket Restaurant - MirageKinderspielclub - ein Gebiet für Spiele und Entwicklung des Kindesmultifun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Maestro by Harmony
Wohnanlage Maestro by Harmony
Wohnanlage Maestro by Harmony
Wohnanlage Maestro by Harmony
Wohnanlage Maestro by Harmony
Wohnanlage Maestro by Harmony
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 271–503 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Maestro by Harmony ist die perfekte Wahl für Familien mit Kindern und Investoren. Das Projekt eignet sich aufgrund der Beliebtheit des Layan-Gebiets bei Touristen sowohl für langfristige Investitionen als auch für kurzfristige …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
271.2 – 503.2
663,044 – 1,02M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thailand
von
$171,271
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
Das neue luxuriöse Projekt unter der Kontrolle von Radisson unter dem Gehweite des Bang Tao Beach Das neue Projekt befindet sich auf dem Bang Tao neben dem malerischen Gebiet von Laguna. Hier sind luxuriöse 5-Sterne-Hotels von üppigen grünen Feldern für Golf- und stilvolle Yachtclubs umgeb…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,48M
Wir bieten exklusive Villen mit einem malerischen Blick auf die Küste, Innenhöfe, große Pools und Jacuzzi.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfü…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Wohnanlage The Title Heritage Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$145,936
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 32–185 m²
22 Immobilienobjekte 22
Kostenlose Hin- und Rückfahrttickets nach Phuket! *Wer ist es für:Ideal zum Weiterverkauf in späteren Stadien, zur Miete oder zum Wohnen auf der Insel. Die Mietnachfrage hier ist kolossal, und die Liquidität von Immobilien und Nachfrage übertrifft das Angebot für viele Jahre und wächst weite…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 64.0
147,883 – 334,969
Wohnung 2 zimmer
66.0 – 145.0
323,328 – 780,500
Wohnung 3 zimmer
122.0 – 185.0
601,357 – 995,811
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Wohnanlage Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$184,415
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 37–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Layan Green Park wurde speziell für Familien mit Kindern entwickelt. Und um die Natur von Phuket zu kümmern, in der Konstruktion von   Vom Layan Beach, dem nördlichen Teil des Bang Tao Beach. Lyan — Dies ist ein malerischer Strand mit weißem Sand und Casuarin   Ein solcher Prozentsatz wird a…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.8
406,945
Studio
36.7
209,505
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Wohnanlage Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Thailand
von
$169,867
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eine außergewöhnliche Entwicklung in Bang Tao Bereich — ein neues hochwertiges Apartmentprojekt in der Nähe von Layan Beach in einem der Elite-Insel-Viertel.Inspiriert von den Tropen und dem lebendigen lokalen Geschmack, konnten wir ein Projekt erstellen, das eine Symbiose von Mensch, Archit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,97M
Die moderne Wohnanlage umfasst 17 Villen, Fußgängerwege, ein Fitnesscenter, ein Café und einen Veranstaltungsraum. Die hochwertigsten Materialien werden im Bau verwendet. Ein wichtiger Vorteil ist die Fähigkeit, das Layout des Hauses den Vorlieben des Eigentümers anzupassen.Zusätzliche Mögli…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,48M
Der Komplex besteht aus 18 modernen Luxusvillen. Das Projekt umfasst zweigeschossige Häuser mit 3-5 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseSchwimmbadParkplatzAufzugAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 7 MinutenRobinson Lifestyle Thalang - 15 MinutenPhuket Inter…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Wohnanlage Laguna Seaside Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$766,930
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 99–131 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Eine ideale Wahl für anspruchsvolle Personen, die Komfort, Luxus und Investitionsvorteile schätzen. Perfekt sowohl für einen dauerhaften Wohnsitz als auch für rentable Mietinvestitionen.Über den Standort: Laguna Seaside Residences …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
99.0
846,726 – 1,13M
Wohnung 3 zimmer
131.0
940,169 – 1,13M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Wohnanlage Banyan Tree Grand Residences – Beach Terraces
Choeng Thale, Thailand
von
$2,46M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 417 m²
4 Immobilienobjekte 4
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist das: Perfekt für alle, die ein luxuriöses Haus am Strand mit hohem Komfort und Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten suchen. Dieses Projekt ist ideal für anspruchsvolle Käufer, die natürliche Schönheit und eine günstige Lage sch…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
417.0
3,05M – 3,07M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Wohnanlage Laya Wanda Vista Resort
Phuket, Thailand
von
$154,216
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Wir präsentieren einen einzigartigen Wohnkomplex Laya Resort auf einer der schönsten Inseln Thailands - Phuket. Hier ist der Traum eines luxuriösen Lebenes in Smaragd und malerischen Bergen verkörpert, wo Nature und moderne Komfort in Harmonie verschmelzen. Diese modernen Gebäude passen perf…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Wohnanlage Eden Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$518,726
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
4 Immobilienobjekte 4
Ein neues Elite -Projekt in der ersten Zeile von Bangtao Dieses Projekt bietet 141 Residenzen 50 Meter vom Bang Tao Beach entfernt Jedes zeichnet sich durch einen erstaunlichen Blick auf den Meer oder den inneren Garten, den Zugang zur entwickelten Infrastruktur des Komplexes und eines Ho…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Wohnanlage Grand View Lagoon Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$901,143
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 460 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Die perfekte Wahl für anspruchsvolle Käufer, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und Investitionsvorteilen in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket suchen. Geeignet für Familienleben und Küstenurlaub.Über …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
459.6
994,903
Villa
459.6
994,903
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Wohnanlage Wanda Vista Resort – Phase 1
Phuket, Thailand
von
$186,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 39–57 m²
6 Immobilienobjekte 6
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk! *Für wen es geeignet ist:Ideal für Investoren, die lukrative Möglichkeiten im Tourismussektor von Phuket suchen, sowie diejenigen, die ein luxuriöses Leben in der Nähe der unberührten Strände von Layan und Bang Tao genießen möchten.Über den …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.0
205,457 – 209,655
Wohnung 2 zimmer
41.6 – 57.3
232,639 – 319,869
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Choeng Thale, Thailand
von
$177,479
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 37–629 m²
40 Immobilienobjekte 40
Ihr ideales Zuhause in Phuket.Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket für jeden Käufer! *Wer ist es für:Perfekt für Familien, Naturliebhaber und jeder, der Harmonie mit der Natur sucht, ohne moderne Bequemlichkeiten zu opfern. Wenn Sie davon träumen, von der Natur umgeben zu leben, e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.2 – 105.0
179,478 – 631,138
Wohnung 2 zimmer
88.5 – 170.0
448,274 – 1,01M
Wohnung 3 zimmer
146.4 – 226.0
690,638 – 1,31M
Wohnung 4 zimmer
394.7 – 511.7
2,27M – 3,16M
Wohnung 5 zimmer
629.3
3,88M
Doppelhaus
511.0
3,24M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Wohnanlage Surin Sands – 8% Guaranteed – 3years
Ban Bang Thao, Thailand
von
$102,365
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Fläche 30–78 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es geeignet für:Ideal für Investoren, die ein stabiles Einkommen suchen, und Einzelpersonen, die ein komfortables Zuhause in einem tropischen Paradies suchen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Käufer konzipiert, die eine Mischung aus Lux…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 51.0
113,016 – 192,125
Wohnung 2 zimmer
78.0
306,813
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Wohnanlage Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Thailand
von
$1,41M
Der moderne Komplex bietet zweistöckige Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen viele verschiedene Arten. Sie können ein Möbelpaket von 2 bis 2,75 Millionen Baht kaufen, je nach Art der Villa. Neben dem Komplex baut der Entwickler eine internationale Schule mit einem Schwimmbad, Fußball und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$760,420
Wir bieten einstöckige Villen mit Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen. Der Komplex verfügt über 4 Arten von Villen mit 3 oder 4 Schlafzimmern (jeweils mit einem Badezimmer), Swimmingpools von 9.5x3.8 oder 10x4 m. Die Residenz verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und rund um die…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Wohnanlage The luxurious Above Element project is located near Bang Tao Beach.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$173,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Above Element is a new premium residential complex with all amenities, located in one of Phuket's most prestigious areas, Choeng Thale, just 2.5 km from Bang Tao Beach. This Mediterranean-style complex consists of two 7-story buildings, housing 263 units – one-, two-, and three-bedroom ap…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Wohnanlage Layan Verde
Choeng Thale, Thailand
von
$209,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
MAGICAL PLACE FÜR DAS LUXURIOUS LIFEHeute ist Phuket ein beliebtes Inselziel, das natürliche Schönheit und entwickelte Infrastruktur kombiniert. Layan Verde liegt an der Westküste der Insel, nur 2 Minuten von einem unberührten Strand entfernt.Layan Verde ist die neue Attraktion und Symbol vo…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Wohnanlage Vinzita Elite Residences
Si Sunthon, Thailand
von
$792,342
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Entdecken Sie Vinzita Elite Residences, wo Luxus mit der Natur harmoniert. Finden Sie Frieden, umgeben von üppigem Grün, Bergen und der ruhigen Bang Niew Dam Reservoir. Inhalieren Sie die frischeste Luft mit erstklassiger Luftqualität.Live in modernen Räumen für Komfort, einschließlich Innen…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Choeng Thale, Thailand
von
$955,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Laguna Beachside Wohnanlage, Phuket ist ein modernes und stilvolles Projekt, nur 200 Meter vom berühmten Bangtao Beach entfernt, in einer der renommiertesten Gegenden von Phuket. Der Komplex bietet gemütliche Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, die ideal für Wohnen und Entspannen sind.Projektm…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,35M
Wir bieten Apartments mit Terrassen und privaten Pools.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes, befindet sich am Ufer der Lagune und hat einen privaten Pier.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 AutominutenPhuket …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Wohnviertel The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Thailand
von
$126,615
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Ban Bang Thao, Thailand
von
$994,978
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Garrya Residences Phuket: Immobilien am Strand in PhuketGarrya Residences Phuket steht stolz als erste und einzige Hotelresidenz in Phukets zentraler Westküste und bietet eine umfassende Auswahl an Wellnesseinrichtungen, die eine Oase für Körper und Seele bieten. Verwöhnen Sie in tropischer …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$854,309
Wir bieten moderne tropische Villen mit Pools von 41 m2, Terrassen, Garagen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbaukücheBosch-GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 12 MinutenGolf Club - 15 MinutenLa…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,29M
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Grundstücke - von 480 m2 bis 2,431 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschrankKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Layan Beach - 10 MinutenBang Tao Beach - 7 MinutenBanana Beach - 15 MinutenNai …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Wohnanlage WYNDHAM GRAND
Ban Bang Thao, Thailand
von
$178,699
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Ein hochmoderner Komplex für komfortables Wohnen und Investieren. Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Wohnungen sind möbliert! Wyndham Grand Phuket Surin Beach – Dies ist ein Komplex mit Meerblick und hochmodernem Design …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Neues ultra-luxuriöses Anwesen verbindet die höchste Landschaft und die Gemeinschaft der Identität, es ist eine Kombination aus Komfort und Natürlichkeit, die mit dem Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben, harmonisiert. Dieser Komplex ist perfekt in den höchsten Bereich integriert und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Wohnanlage The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,04M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 518 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die einen luxuriösen Lebensstil mit der Ruhe des malerischen Phuket verbinden möchten. Die Ozone Grand Residences sind ideal für Familienurlaube, Langzeitaufenthalte oder Investitionen.Über den Standort: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
517.6
1,15M
Villa
517.6
1,15M – 1,36M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,08M
Wir bieten eine luxuriöse Vill mit Panoramablick, einen Pool, einen Parkplatz.Die Residenz verfügt über einen Kindergarten, einen Kinderclub und einen Spielplatz, einen Wellnessbereich und ein Fitnesscenter, ein Café, einen Yogabereich, einen Jogging-Track, einen Co-Working-Bereich, einen mu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Aparthotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
luxuriöse Wohnungen mit Blick auf die Lagune und persönliche Pools Das Projekt befindet sich im Küstenstreifen im Zentrum des Elite -Distrikts Laguna, nur wenige Minuten zu Fuß vom berühmten Bang Tao Der Wohnkomplex zeichnet sich durch erstaunliche Aussicht auf das Meer und die Seen des D…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Capri Residence
Wohnanlage Capri Residence
Wohnanlage Capri Residence
Wohnanlage Capri Residence
Wohnanlage Capri Residence
Wohnanlage Capri Residence
Ban Bang Thao, Thailand
von
$129,419
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 35–75 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!Für wen ist es: Ideal für alle, die eine Kombination aus Luxus, Komfort und rentablen Investitionen suchen.Über den Standort: Das Projekt befindet sich 850 Meter vom Bang Tao Beach in Phuket entfernt und ist von einer Elite-Infrastruktur umgeben: G…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0
142,885 – 164,053
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 75.0
285,770 – 351,543
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage AYANA Heights
Wohnanlage AYANA Heights
Wohnanlage AYANA Heights
Wohnanlage AYANA Heights
Wohnanlage AYANA Heights
Wohnanlage AYANA Heights
Choeng Thale, Thailand
von
$221,912
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Steigen Sie direkt aus einem Flugzeug und kommen Sie in Ihrem eigenen Stück Paradies...Ayana Heights Seaview Residence in der Nähe von Layan Beach, Thalang, PhuketAyana Heights Seaview Residence, ein Meisterwerk des Luxuslebens, eingebettet entlang der fesselnden Küsten von Layan Beach, Phuk…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,22M
Die einstöckigen Poolvillen haben weitläufige Räume, die frei vom Innenhof zu den geräumigen Schlafzimmern fließen und sich auf die Poolterrasse mit atemberaubendem Seeblick öffnen. Die schrägen Dächer sind kunstvoll gestaltet, um natürliches Licht einzufluten und das anspruchsvolle Interieu…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Wohnanlage The Title Artrio
Choeng Thale, Thailand
von
$112,300
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Beginn des Verkaufs eines neuen Komplexes aus dem besten Entwickler in Phuket im renommierten Bereich von Bangtao!Beeilen Sie sich, um eine Anfrage zu den besten Layouts zu den ersten Preisen zu kaufen.Was hat die Teilnahme am Anfang des Verkaufs des Projekts zu geben:Die ersten PreiseDie Mö…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Wohnanlage Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Thailand
von
$143,252
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Fläche 34–250 m²
9 Immobilienobjekte 9
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für diejenigen, die eine luxuriöse Unterkunft in Meeresnähe suchen, sowie für Investoren, die nach renditestarken Vermögenswerten in einem Touristengebiet suchen. Dieses Projekt zieht anspruchsvolle Käufer an, die We…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.7 – 46.9
158,156 – 226,923
Wohnung 2 zimmer
67.3 – 93.8
309,781 – 439,663
Wohnung 3 zimmer
206.0 – 250.0
903,275 – 1,27M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$90,588
Ein Ort, wo die innere Harmonie mit Luxus und Komfort kombiniert.Im Gebiet von 3.8 ha ist jeder Schritt eine Berührung der Natur. Mehr als 8.000 m2 Grünflächen schaffen die Atmosphäre des lebendigen und sicheren Dschungels. Es ist nicht nur ein Ort für das Leben, es ist ein Raum, wo fortschr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Thailand
von
$706,168
Dies ist eine charmante Wohnanlage im Herzen von Phuket, die eine perfekte Mischung aus tropischem Leben und modernem Komfort bietet. Diese Entwicklung präsentiert eine Sammlung von sorgfältig gestalteten Villen, die die Essenz des entspannten Luxus vor dem Hintergrund der üppigen Umgebung d…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Wohnanlage The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Thailand
von
$112,370
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 7
Fläche 35–81 m²
18 Immobilienobjekte 18
Zum Meer: 250 m, Einzugsfertig, Zuverlässiger EntwicklerÜber die Anlage:Das Projekt mit 472 Wohnungen liegt 250 Meter vom Strand Nai Yang entfernt. Der Komplex besteht aus mehreren Gebäuden und bietet verschiedene Arten von Einheiten von 30 bis 100 qm. Die Architektur ist auf Komfort und Fun…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0 – 48.0
87,092 – 151,977
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 81.0
146,549 – 276,039
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Wohnanlage Luxurious VIP Tropika project with guaranteed rental income.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$113,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Garantiertes Mieteinkommen von 6% für 3 Jahre!Ein moderner Wohnkomplex, nur wenige Gehminuten vom beliebten Strand Bang Tao entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus vier Gebäuden, umfasst 614 Wohnungen, von 40 m2 bis 140 m2, einschlie…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,36M
Ein einzigartiger Wohnkomplex, in dem jeder Tag mit Gelassenheit und Komfort gefüllt ist. Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Gegend von Phuket und bietet seinen Bewohnern einen exklusiven Lebensstandard, der Naturnähe, entwickelte Infrastruktur und den höchsten Service verbindet. Hat …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Wohnanlage So Origin Lagoon Cherngtalay
Choeng Thale, Thailand
von
$86,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 26–87 m²
326 Immobilienobjekte 326
Zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Der Komplex besteht aus 3 Gebäuden auf einem 8.765,2 m² großen Grundstück mit 511 Wohneinheiten von 26 bis 105 m². Zu den Typen gehören Studios sowie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Architektur verbindet auf harmonische Weise modernen Sti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0 – 39.0
95,257 – 151,806
Wohnung 2 zimmer
60.0 – 61.0
199,585 – 242,527
Wohnung 3 zimmer
85.0 – 87.0
298,471 – 352,903
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$350,925
Die zweite Phase der Luxus-Wohnungen, befindet sich 50 Meter von den Stränden von Bang Tao und Layan, Phuket. Das Konzept des gesamten Projekts besteht darin, einen Wohnraum zwischen malerischen Parks, Gärten und Seen zu schaffen, so dass nur 30 % der gesamten Landfläche aufgebaut werden, un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Wohnanlage One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Thailand
von
$99,704
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der lange erwartete Verkaufsstart in Bang Tao vom legendären Entwickler Title!Der Titel Vivi Condominium ist ein neues Boutique-Projekt im Bang Tao Bereich, nur 350 Meter vom Meer entfernt.Es gibt hier Potenziale, die schwer zu ignorieren sind:Entry ist 1,5 Millionen Baht niedriger als in Mo…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Wohnanlage Skypark Elara Lakelands
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 57 m²
1 Immobilienobjekt 1
Tickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Skypark Elara Lakelands ist perfekt für Familien mit Kindern, Investoren und diejenigen, die ein Zuhause für einen langfristigen Aufenthalt oder eine kurzfristige Vermietung suchen. Das Projekt ist für diejenigen konzipiert, die Wert…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
287,282
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$333,040
Eine Elite-Residenz in der Nähe der Strände von Layan und Bang Tao. Der Komplex besteht aus 4 sechsstöckigen Gebäuden und bietet eine breite Palette von Luxus-Apartments mit modernem Design und bietet einen hohen Komfort. Es gibt Apartments mit verschiedenen Layouts von einem Schlafzimmer bi…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thailand
von
$159,526
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Wohnanlage Sea Heaven
Sakhu, Thailand
von
$170,546
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 37–74 m²
3 Immobilienobjekte 3
Eigentumswohnung auf der ersten Linie des abgeschiedenen StrandesEin neues groß angelegtes Kondominiumprojekt für 927 Einheiten wird in einer der interessantesten noch unentwickelten Standorte gebaut - in der Nähe von Knighton Beach.Der Ort zieht in erster Linie Menschen, die Privatsphäre su…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0
179,957
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 74.0
365,837
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Wohnanlage Serene condominium
Ban Bang Thao, Thailand
von
$653,847
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$131,458
Dieser Wohnkomplex ist ein Kunstraum für komfortables Wohnen, in dem jedes Detail zum kleinsten Detail gedacht wird, um eine Atmosphäre des Luxus in den Tropen zu schaffen.Gönnen Sie sich ein einzigartiges lebendiges Erlebnis, das vom friedlichen Charme einer Kunstgalerie inspiriert ist, in …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Wohnanlage Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Thailand
von
$931,272
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 343–873 m²
13 Immobilienobjekte 13
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Eine ideale Wahl für Familien, Liebhaber eines luxuriösen Lebensstils und Investoren, die hohe Renditen und ein komfortables Leben im tropischen Paradies Phuket suchen.Über den Standort: Das Projekt liegt in der Nähe des malerischen …
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Arise vibe
Wohnanlage Arise vibe
Wohnanlage Arise vibe
Wohnanlage Arise vibe
Wohnanlage Arise vibe
Wohnanlage Arise vibe
Si Sunthon, Thailand
von
$65,938
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Arise Vibe Phuket ist ein moderner Wohnkomplex mit 3 Gebäuden von 7 Etagen, einschließlich einer Tiefgarage. Insgesamt 411 Einheiten: Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, einschließlich Plus-Varianten, von 28.85 bis 91.62 qm. Der Komplex bietet eine harmonische Kombination aus modernen archit…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Wohnanlage The Residence Prime Phase 2
Thalang, Thailand
von
$648,001
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 352 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die eine Kombination aus Abgeschiedenheit und modernem Luxus in Phuket suchen. Perfekt für Familienurlaube, Langzeitaufenthalte und Investitionskäufe.Über die Lage: Eine prestigeträchtige Lage im Zentrum de…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
352.0
715,423 – 721,574
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SO ORIGIN
Wohnanlage SO ORIGIN
Wohnanlage SO ORIGIN
Wohnanlage SO ORIGIN
Wohnanlage SO ORIGIN
Wohnanlage SO ORIGIN
Ban Bang Thao, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of premium villas on the shores of Bang Tao Bay, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,29M
Diese exklusive Anlage verfügt über nur fünf 2-stöckige Villen mit privaten Pools, angelegten Gärten und Parkplätzen. Hochwertige Materialien und Oberflächen schaffen eine raffinierte und elegante Atmosphäre. Freier Besitz.Zahlungsplan:2 % - Reservierung28% - Vertragsunterzeichnung nach 30 T…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Wohnanlage Above Element Condo
Choeng Thale, Thailand
von
$168,258
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Der einzigartig gestaltete Apartmentkomplex Above Element verkörpert einen freien Lebensstil, Wohlstand, Stabilität und Frieden. Ein solches Leben ähnelt einem Urlaub in einem tropischen Resort mit allen Vorteilen des Strandes in der Nähe. Ein luxuriöser, privater Lebensstil in einem wachsen…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,23M
Das Projekt bietet komfortables Wohnen in den Villen mit modernem und funktionalem Raum. Der Komplex besteht aus 19 Villen von 522-702 m2, mit hohen Decken, großen Balkonen, Außenpools, Parkplätzen. Es gibt auch ein Sicherheitssystem für den ruhigen Alltag.Eigenschaften:Privater Pool für jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Wohnanlage Gardens of Eden, a premium seafront development in Bang Tao.
Choeng Thale, Thailand
von
$370,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gardens of Eden is a luxury residential complex located on 15,000 m² of land on the beachfront of Layan Beach in Bang Tao. The complex comprises first-class residences harmoniously integrated into the natural landscape, where 70% of the land is dedicated to green parks, lakes, and landsca…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Ban Bang Thao, Thailand
von
$361,005
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 349 m²
1 Immobilienobjekt 1
400 m von Surin Beach, zuverlässige Entwickler Über den Komplex: Ein Luxusklasse-Komplex, der nur 77 sorgfältig gestaltete Einheiten im Einklang mit der Natur umfasst und im August 2026 fertiggestellt werden soll. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Architektur und natürlicher Ästheti…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Wohnanlage THE ZERO BANGTAO
Si Sunthon, Thailand
von
$91,312
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Investieren Sie in eine umweltfreundliche Eigentumswohnung in Phuket mit einzigartigem Design und hohem Lebensstandard! Dies sind ideale Wohnungen für diejenigen, die Wert auf Komfort legen und Wert auf die Umwelt legen. Ratenzahlung möglich! Komplett möbliert! Nur 300 Meter bis zum Strand! …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Ozone Condominium
Wohnanlage The Ozone Condominium
Wohnanlage The Ozone Condominium
Wohnanlage The Ozone Condominium
Wohnanlage The Ozone Condominium
Wohnanlage The Ozone Condominium
Choeng Thale, Thailand
von
$194,422
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 41–88 m²
4 Immobilienobjekte 4
Neues Luxusprojekt in Bang Tao von einem zuverlässigen Entwickler Ein modernes, luxuriöses 8-stöckiges Wohnkomplex mit 164 Wohnungen und 7 Einzelhandelsgeschäften. Es stehen 3 Wohnungstypen zur Verfügung: 1-Zimmer-, 2-Zimmer- und 2-Zimmer-Maisonette-Wohnungen. Raumhohe Glasfenster bieten Au…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
206,365
Wohnung 2 zimmer
51.0 – 88.0
206,365 – 327,756
Kondominium
83.0
458,989
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Wohnanlage BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Thailand
von
$163,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,25M
Das Projekt besteht aus 6 exklusiven privaten Luxusresidenzen.Eigenschaften:Parkplatzelektrisches TorAußenwohnbereich und PooldeckSchwimmbadSalaLage und Infrastruktur in der Nähe Porto de Phuket - 2,5 kmBoots Avenue - 2,5 kmSupermarkt - 2,5 kmBlue Tree Water Park - 3,2 kmSchule - 3,5 kmLagun…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Wohnanlage Stella Estate Private Residences Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$1,15M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 492–718 m²
8 Immobilienobjekte 8
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Stella Estate Private Residences Bangtao ist ideal für erfolgreiche und anspruchsvolle Personen, die luxuriöses und komfortables Leben in einer der besten Gegenden von Phuket suchen. Es ist eine Wahl für diejenigen, die Exklu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
491.7 – 514.2
1,27M – 1,39M
Wohnung 5 zimmer
717.7
1,81M
Villa
515.0 – 718.0
1,30M – 1,86M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Wohnanlage Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Choeng Thale, Thailand
von
$135,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Wohnanlage So Origin Bangtao Beach
Ban Bang Thao, Thailand
von
$116,409
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 26–52 m²
4 Immobilienobjekte 4
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen: Das Projekt ist ideal für alle, die luxuriöses Wohnen in Phuket suchen. Geeignet sowohl für den Eigenbedarf als auch für kurzfristige Vermietungen.Lage: Die hervorragende Lage von So Origin Bangtao ist nur 400 Meter vom Bangtao Beac…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.8 – 32.2
128,521 – 159,064
Wohnung 2 zimmer
51.9
257,344
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Wohnanlage The Ozone Residences – Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$862,796
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 329 m²
2 Immobilienobjekte 2
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Dieses Projekt ist perfekt für diejenigen, die eine Kombination aus modernem Luxus und Ruhe in einer der besten Gegenden von Phuket suchen. Seine Investitionsattraktivität macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Inv…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
329.0
952,567
Villa
329.0
952,567
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New low-rise residence with roof-top swimming pools and lounge areas in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$349,510
Ein neues Konzept im umweltfreundlichen Wohnen, mit minimalistisch-chic Design in üppigen Gärten, im besten integrierten Resort Asiens. Die neueste Generation der Laguna Lakeside Residences befindet sich ideal am Eingang der exklusiven Laguna Phuket Community, in einer baumgebundenen Enklave…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Wohnanlage ADM Platinum Bay
Ban Bang Thao, Thailand
von
$135,406
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
1 Immobilienobjekt 1
Großes komplexes Projekt in herrlicher LagePlatinum Bay bietet eine einzigartige Investitionsmöglichkeit in einem Premium-Standort.Das Projekt liegt an der Westküste von Phuket, nur wenige Minuten vom weißen Sandstrand von Kamala entfernt.Voll möblierte Luxus-Kondominium Resort-Typ.Der Kompl…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$228,954
Das Zero Bangtao Condominium lebt in Phuket mit einem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit. Jeder Aspekt unseres Designs konzentriert sich auf die Bereitstellung eines umweltfreundlichen Lebensstils ohne Kompromisse bei Komfort und Eleganz. Entdecken Sie die exklusiven Vorteile v…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Choeng Thale, Thailand
von
$259,845
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools in a popular area of Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,92M
Wir bieten Luxusvillen mit Pools und Gärten.Jedes Haus wird nach dem Geschmack des Käufers gebaut. Sie können die Farbpalette, alle Innenausstattungen und individuelle Möbel selbst wählen.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - 1. Quartal 2026.Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$3,28M
Wir bieten Apartments mit Terrassen, privaten Pools und Blick auf das Meer.Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Park Residences
Wohnanlage Park Residences
Wohnanlage Park Residences
Wohnanlage Park Residences
Wohnanlage Park Residences
Wohnanlage Park Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$223,033
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Fläche 47–153 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es geeignet: Diejenigen, die eine exklusive Unterkunft mit einem hohen Maß an Komfort und Sicherheit suchen. Das Projekt ist ideal für Familien, die Wert auf Luxus und Ruhe legen, sowie für Investoren, die nach rentablen Investitionen …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
246,239
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 100.0
412,843 – 513,974
Wohnung 3 zimmer
122.0 – 153.0
639,330 – 835,045
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Wohnanlage Bellevue Beachfront
Choeng Thale, Thailand
von
$131,474
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 32–80 m²
11 Immobilienobjekte 11
Kostenlose Hin- und Rückfahrttickets nach Phuket! *Wer ist es für: Der Vorverkauf dieses Projekts ist ideal für Investoren, die während des Baus von der Preiserhöhung profitieren möchten, mit einem erwarteten Wachstum von bis zu 100 %. Es ist auch perfekt für diejenigen, die direkt am Meer l…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0 – 40.0
145,153 – 302,402
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 80.0
309,660 – 604,804
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,00M
Die Residenz ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, einem Golfplatz, Bars und Restaurants. Es gibt auch einen Laden und eine Klinik auf dem Territorium.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteEinbauschränkeLage und Infrastruktur in der Nähe Die Un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Wohnanlage Diamond Condominium Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$150,577
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Etagenzahl 7
Fläche 32–245 m²
35 Immobilienobjekte 35
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt Diamond Condominium Phuket ist ideal für Familien, die einen komfortablen Wohnraum suchen. Es ist auch eine ausgezeichnete Option für Investoren, die nach lukrativen Möglichkeiten in Phuket suchen, sowie für diej…
Immobilientyp
Fläche, m²