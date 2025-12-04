Choeng Thale, Thailand

Kostenlose Hin- und Rückfahrttickets nach Phuket! *Wer ist es für: Der Vorverkauf dieses Projekts ist ideal für Investoren, die während des Baus von der Preiserhöhung profitieren möchten, mit einem erwarteten Wachstum von bis zu 100 %. Es ist auch perfekt für diejenigen, die direkt am Meer l…