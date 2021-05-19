Wohnkomplex Rezidencia Karolina Komala

🌴 Ferienwohnungen am Meer in Phuket - 400 m zum Strand Kamala
🌊 Nur 5 Gehminuten vom Strand entfernt
🗝️ Eine große Option für Investitionen, Urlaub oder dauerhafte Residenz.
📍 Kamala ist eine prestigeträchtige und friedliche Gegend, günstig gelegen zwischen Patong und Bang Tao.
✨ Hauptvorteile
✔ Mögliche Mietertrage von 8-10% pro Jahr
✔ Moderne Architektur und Premium-Finishing
✔ Volle Ausstattung - Sie können sofort mieten oder fahren
✔ Balkone und Panoramafenster
✔ Early Sales Stage – Beste Preise und Planungswahlen
✔ Kauf ohne Provision für den Käufer
🏡 Erschwingliche Apartments (aktuelle Preise)
1 Schlafzimmer - von 26 m2, von 104.000 $
2 Schlafzimmer - von 45 m2, ab $ 205.000
3 Schlafzimmer - ab 100 m2, ab $455.000
Alle Wohnungen: - mit Balkonen - Panoramafenster - Küche - Vollmöbel Format: "come in and live" oder miete sofort
🏗 Dauer des Baus
Lieferung des Komplexes - I Quartal 2028
💵 Raten vom Bauherrn
• Kaution - 100.000 Baht
• 25% innerhalb von 30 Tagen nach der Buchung
• 25% nach 7 Monaten
• 25% in weiteren 7 Monaten
• 25% bei der Übertragung des Objekts
🌇 Komplexe Infrastruktur
• 8 Wohngebäude (7 Etagen)
• Pools für Erwachsene und Kinder
• Fitnesscenter, Yogazonen, Spa
• Lobby-Lounge und Erholungsgebiete
• Kinderspielplätze
• Parkplatz und Laderaum für Elektrofahrzeuge
• Tierfreundliches Gebiet
📍 Standort Kamala
400 m zum Strand - 5 Minuten zu Fuß
• In der Nähe sind die besten Restaurants, Cafés und Strandclubs
• Eine abgeschiedene Atmosphäre ohne Lärm
• Schneller Zugang zu Patong und Bang Tao
• Einer der vielversprechendsten Bereiche von Phuket für Investitionen
💼 Übernahme der Transaktion
✔ Kostenlose Brokerunterstützung
✔ Geprüfter Bauherr
✔ Rechtssicherheit
✔ Volle Unterstützung - von der Buchung bis zur Registrierung und Vermietung
📞 Schreiben Sie, um Pläne, einen Katalog und eine Liste der verfügbaren Wohnungen zu erhalten.
Die besten Optionen zu Beginn des Verkaufs werden sehr schnell zerlegt.