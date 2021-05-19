Wohnkomplex Rezidencia Karolina Komala

🌴 Ferienwohnungen am Meer in Phuket - 400 m zum Strand Kamala

🌊 Nur 5 Gehminuten vom Strand entfernt

🗝️ Eine große Option für Investitionen, Urlaub oder dauerhafte Residenz.

📍 Kamala ist eine prestigeträchtige und friedliche Gegend, günstig gelegen zwischen Patong und Bang Tao.

✨ Hauptvorteile

✔ Mögliche Mietertrage von 8-10% pro Jahr

✔ Moderne Architektur und Premium-Finishing

✔ Volle Ausstattung - Sie können sofort mieten oder fahren

✔ Balkone und Panoramafenster

✔ Early Sales Stage – Beste Preise und Planungswahlen

✔ Kauf ohne Provision für den Käufer

🏡 Erschwingliche Apartments (aktuelle Preise)

1 Schlafzimmer - von 26 m2, von 104.000 $

2 Schlafzimmer - von 45 m2, ab $ 205.000

3 Schlafzimmer - ab 100 m2, ab $455.000

Alle Wohnungen: - mit Balkonen - Panoramafenster - Küche - Vollmöbel Format: "come in and live" oder miete sofort

🏗 Dauer des Baus

Lieferung des Komplexes - I Quartal 2028

💵 Raten vom Bauherrn

• Kaution - 100.000 Baht

• 25% innerhalb von 30 Tagen nach der Buchung

• 25% nach 7 Monaten

• 25% in weiteren 7 Monaten

• 25% bei der Übertragung des Objekts

🌇 Komplexe Infrastruktur

• 8 Wohngebäude (7 Etagen)

• Pools für Erwachsene und Kinder

• Fitnesscenter, Yogazonen, Spa

• Lobby-Lounge und Erholungsgebiete

• Kinderspielplätze

• Parkplatz und Laderaum für Elektrofahrzeuge

• Tierfreundliches Gebiet

📍 Standort Kamala

400 m zum Strand - 5 Minuten zu Fuß

• In der Nähe sind die besten Restaurants, Cafés und Strandclubs

• Eine abgeschiedene Atmosphäre ohne Lärm

• Schneller Zugang zu Patong und Bang Tao

• Einer der vielversprechendsten Bereiche von Phuket für Investitionen

💼 Übernahme der Transaktion

✔ Kostenlose Brokerunterstützung

✔ Geprüfter Bauherr

✔ Rechtssicherheit

✔ Volle Unterstützung - von der Buchung bis zur Registrierung und Vermietung

📞 Schreiben Sie, um Pläne, einen Katalog und eine Liste der verfügbaren Wohnungen zu erhalten.

Die besten Optionen zu Beginn des Verkaufs werden sehr schnell zerlegt.