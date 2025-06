Ein Luxusapartmentkomplex in der prestigeträchtigen, gepflegten Gegend Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil der französischen Provence gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'Azur.

Die Infrastruktur des Komplexes:

3 Poolbereiche ( Kinderbecken, Erwachsenenbecken, Wasserrutschen )

Pavillons zum Entspannen und Grillen

Offener Parkplatz

Sicherheit und Videoüberwachung auf dem Territorium

Restaurant

Empfang ( von 9 bis 18 Uhr )

Lounge / Bar

Fitnessstudio

Sauna und Dampfbad

Whirlpool mit kaltem und heißem Wasser

Kinderspielzimmer

Tischtennis

Billard

Computerraum / Bibliothek

Eigentumsformular: Freiland Foreign Quota

Wohnungszustand: "Turnkey" mit Möbeln und Geräten