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Studio-Wohnungen in Thailand

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Pattaya
22
Provinz Phuket
443
Choeng Thale
231
Chon Buri
126
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570 immobilienobjekte total found
Studio in Pattaya, Thailand
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4/8
Residenzen in der Nähe von Wongamat Beach - Resort-Leben in North Pattaya!Ein neues Niedrigh…
$70,120
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
UP UP
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/7
Privates Resort mit Bergblick, Hotelmanagement und haustierfreundlichem Konzept!Das Momentum…
$172,773
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Investment-Apartment mit Resort-Infrastruktur bei Jomtien!Ein modernes Wohnprojekt in Pattay…
$89,021
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Der Wohnort in der Nähe von Wongamat Beach ist ein neues Projekt im ruhigen Teil von North P…
$72,934
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Erschwingliche Immobilien in Pratamnak - Zuweisung vom Eigentümer an DREAM!Suchen Sie die er…
$50,015
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 3/8
Studio in DREAM in Pratamnak zu einem attraktiven Preis!Zuweisung vom Eigentümer!Eine großar…
$50,015
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/8
Ort, an dem es fast keine neuen Projekte mehr gibt!Wongamat gilt seit langem als der angeseh…
$62,454
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/8
Eine neue Generation Resort Residenz in der Nähe von Jomtien Beach!Embassy World ist eine gr…
$62,230
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Studio in Rawai, Thailand
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Rawai, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/7
Ready-made Studio in einem Premium-Komplex in Phuket!Zuweisung vom Eigentümer!Ein seltenes A…
$157,017
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Studio in Pattaya, Thailand
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Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/8
Nicht alle Projekte am Meer sind gleichermaßen interessant. Einige werden knapp, noch bevor …
$89,000
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2/8
Das grünste Gebiet der Stadt, Pratamnak, wurde einmal als Residenz der Prinzessin von Thaila…
$126,456
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Studio 1 Schlafzimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/7
Studio-Wohnung im Oberteil-Projekt A bestehend aus zwei siebengeschossigen Gebäuden. Der Kom…
$224,151
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 22
Zu verkaufen ist ein voll möbliertes Studio in Jomtien Plaza Condotel im 22. Stock mit herrl…
$184,569
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 2/6
$174,376
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 7/8
Das grünste Gebiet der Stadt, Pratamnak, wurde einmal als Residenz der Prinzessin von Thaila…
$101,503
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Studio 1 Schlafzimmer in Rawai, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Rawai, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/8
Studiowohnung in einem luxuriösen Anlagekomplex. Wohnungen dieser Art befinden sich auf sieb…
$165,845
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/15
Das Star Beach Condotel befindet sich in einer ruhigen und renommierten Gegend, nur 10 Gehmi…
$69,825
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 21/35
Hochflur Studio Supalai Mare ist ein stilvolles 35-stöckiges Kondominium in South Pattaya, T…
$84,502
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine exklusive Oase des Komforts im Herzen von Pattaya!Eine einzigartige Gelegenheit, Luxusi…
$70,561
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Studio 1 Schlafzimmer in Kamala, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Kamala, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
Studio-Wohnung in einem Kondominium im Bau und ist ein gemütliches und modernes Gehäuse, ide…
$262,204
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Studio 1 Schlafzimmer in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio 1 Schlafzimmer
Ban Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/8
Das Water Edge Condominium liegt nur einen kurzen Spaziergang vom schönen Strand von Na Jomt…
$104,515
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/6
🏝 Verkauf von Immobilien in Phuket direkt vom Entwickler SID Thailand – keine Provision!Das …
$112,914
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Studio 1 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Studio 1 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/6
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Mom…
$174,335
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 17/27
Die Cliff Residence ist ein modernes Hochhaus in Pattaya, in der prestigeträchtigen Pratamna…
$150,769
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
Studio
Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Etagenzahl 8
Eine einzigartige Gelegenheit, in stilvolle und moderne Apartments im Herzen von Bang Tao zu…
$103,509
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Studio in Provinz Phuket, Thailand
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Provinz Phuket, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 7
Investitionsattraktionen auf der malerischen Insel Phuket! Einkommen von 7%!Die Installation…
$81,925
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Studio in Ban Na Chom Thian, Thailand
Studio
Ban Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/8
Seven Seas ist ein Resort-Stil Kondominium, das aus 7 tropischen Inseln, Lagunen, einem Pira…
$75,162
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Studio in Pattaya, Thailand
Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/8
Gemütliche Apartments zu super Preisen. Pristine Park 3 ist ein neues Projekt in der Marke D…
$111,106
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Studio in Na Chom Thian, Thailand
Studio
Na Chom Thian, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
Gemütliches geräumiges Studio am Strand Somphong Condotel ist eine gemütliche Wohnanlage gem…
$60,041
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Studio
Pattaya, Thailand
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/8
Water Park Condominium ist ein Komplex von Entwickler Heights Holdings in der renommierten g…
$80,054
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Immobilienangaben in Thailand

mit Garage
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