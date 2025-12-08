  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bangkok
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bangkok, Thailand

häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$309,252
Die Residenz verfügt über einen Club und einen Co-Working-Bereich, Lounge-Bereiche, eine Terrasse mit einem Pool, einen Fitnessraum, einen Spielraum, Gärten, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im mo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$117,180
Das 26-stöckige Kondominium bietet einen malerischen Blick auf den Fluss. Erleben Sie die exklusive Vielfalt an Einrichtungen auf dem Doppeldeck mit Panoramablick.Eigenschaften:LiegeplatzbarSpielzimmerFitnessraumSchwimmbadJacuzziKinderbeckenTagungsraumParkplatzSicherheit rund um die UhrLage …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$70,617
Der Komplex besteht aus 6 Gebäuden und verfügt über ein schönes Gebiet mit Pools und Grünflächen.Abschluss - 4. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$148,385
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, einen Konferenzraum, einen Fitnessraum, einen Garten und eine Terrasse, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 5 Minuten von einem Einkaufszentrum …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$285,971
Die Residenz verfügt über eine Bibliothek und einen Konferenzraum, einen Garten, einen Swimmingpool mit Jacuzzi, einen Kinderpool, einen Fitnessraum, eine Sicherheit rund um die Uhr, einen Parkplatz, ein Spa-Center.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn Station - 500 MeterBTS Station - 60…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$115,639
Der Komplex ist ein 30-stöckiger Turm mit 546 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer.Eigenschaften:LobbyWohnbereichGartenInfinity PoolJacuzziKinderbeckenKinderclubFitnessstudioCoworking SpacePanorama BarLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 750 Meter vom nächsten Supermarkt entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$74,935
Das Resort-Stil-Kondominium besteht aus 5 Gebäuden und verfügt über eine breite Palette von Annehmlichkeiten:Grüner WaldparkSitzplätzeGartenSchwimmbäderSonnenterrasseKinderbeckenGrüner RasenGrillplatzJacuzziFitnessstudioSaunaSpaCoworking SpaceSpielzimmerLage und Infrastruktur in der Nähe Das…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$70,309
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden und verfügt über eine reiche Infrastruktur:LastkraftwagenCaféWäschereiKinderclubBibliothekSchwimmbäderKinderbeckenJacuzziKinoGartenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 700 m von einer U-Bahn-Station entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$68,243
Der Komplex besteht aus 3 Gebäuden mit 588 Wohnungen und verfügt über eine reiche Infrastruktur:GrünflächenbarCoworking SpaceMusikstudioJacuzziSchwimmbäderGartenFitnessstudioCo-KücheTagungseinrichtungenKinoLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notw…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$204,458
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, einen Konferenzraum und einen Lounge-Bereich, einen Garten, einen Pool, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen des Viertels Lat Phrao, 300 Met…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$96,500
Das Projekt befindet sich in der Nähe der Autobahn- und Einfahrtseinrichtungen. Das Projekt hat 1-2 Schlafzimmer Wohnungen. Der Komplex verfügt auch über verschiedene Freizeitbereiche, darunter Grüngärten und eine Dachterrasse, einen 22 Meter großen Salzwasserpool, Picknick- und Grillbereich…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$1,60M
Die moderne Luxusresidenz besteht aus 106 3-stöckigen Villen mit Pools.Eigenschaften:2 ClubhäuserParkWohnbereichSpeisesaalWeinclubTagungsraumRestaurant TerrasseSchwimmbäderJacuzziKinderclubCoworking SpaceWellnesszentrumFitnessstudioLage und Infrastruktur in der Nähe Die Immobilie befindet si…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$64,221
Diese komplexe Wiil machen Sie das Gefühl, jeden Tag im Luxus-Resort zu leben, unter dem Begriff "die Oase in der Stadt Resort verloren im Garten". Generieren und erfrischen jeden Morgen mit der Natur umgeben, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. Der Komplex besteht aus 5 achtgeschossigen Geb…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$1,10M
Die Residenz verfügt über einen Pool mit Panoramablick auf die Stadt, einen Jacuzzi und eine Kinder; Zone, ein Dampfbad, einen Dachgarten, einen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Bibliothek, ein Spielzimmer, Concierge-Service und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$307,322
Delight im sanften Rhythmus des Lebens als Ihr Resort-Stil Kondominium, macht jeden Tag wirklich außergewöhnlich. In einer Welt, in der Natur, und jede Amenität, die Sie wünschen, kommen alle Ihre Lebensbedürfnisse erfüllt.Inspiriert von der friedlichen Schönheit des Tals, jede Dimension des…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$92,511
Der Komplex ist 2 Gebäude mit 787 Wohnungen mit 1 Schlafzimmer.Eigenschaften:LobbyWohnbereichFitness ClubAbschluss - 2. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$567,389
Die Residenz verfügt über einen Club und einen Pool, ein Fitnesscenter, einen Co-Working-Bereich, einen Kinderspielraum, einen großen Park mit einem See.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 2,3 kmU-Bahn-Station - 6 kmBahnhof - 950 MeterSchule - 2.6 kmUniversität - 10 kmEinkaufszent…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$98,062
Der Komplex besteht aus 3 Gebäuden und bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten:TagungsraumSpielzimmerCo-KücheWohnbereich auf dem DachFitness ClubSchwimmbadJacuzziYoga ZimmerCaféGartenArbeitsbereichVorteile Der Mietertrag beträgt 5,2-6,5%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$74,613
Erleben Sie die Ästhetik des harmonischen Wohnens im modernen luxuriösen Kondominium im Herzen des Sukhumvit-Bereichs mit Blick auf den spektakulärsten Blick auf den Fluss Chao Phraya. Dieses Projekt umfasst 4 Gebäude, 33 Stockwerke und 582 Einheiten. Ausstattung:Empfangs- und Empfangsbereic…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nue Z Square
Wohnanlage Nue Z Square
Wohnanlage Nue Z Square
Wohnanlage Nue Z Square
Wohnanlage Nue Z Square
Alle anzeigen Wohnanlage Nue Z Square
Wohnanlage Nue Z Square
Bangkok, Thailand
von
$58,490
Etagenzahl 8
Modernes Kondominium mit perfekter Lage!Tolle Investition in das Entwicklungsgebiet von Bangkok!Nue Z-Square Suan Luang ist ein stilvolles, risikoarmes Kondominium von Entwickler Noble Development, das Funktionalität, modernes Design und einen erschwinglichen Preis kombiniert. Das Projekt is…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$93,745
Bereichern Sie jeden Moment Ihres Lebens mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten, um alle lebendigen Stile zu umfassen, um Ihr Glück und Entspannung in einer Weise, die einzigartig Ihr ist. Die erstklassigen Einrichtungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Lebensreise mit lebendiger Energie in jedem …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$251,694
Das Projekt in einer ruhigen Gegend von Bangkok, umgeben von Grünanlagen. Das Gebäude verfügt über Standard- und Loft-Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Krankenhäusern, U-Bahn-Station.Ausstattung und Ausstattung im Haus Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehö…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$675,331
Die moderne Wohnanlage umfasst eine Lobby und einen Co-Working-Bereich, ein Clubhaus, Erwachsene und Kinderbecken, einen Fitnessraum, einen Yoga-Raum, einen Park, eine 24-Stunden-Sicherheit.Jedes Haus verfügt über 3 Schlafzimmer, 4-5 Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche, ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Alle anzeigen Wohnanlage Noble Form Thonglor
Wohnanlage Noble Form Thonglor
Bangkok, Thailand
von
$243,860
Etagenzahl 46
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$225,369
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen 40 Meter langen Pool mit einem malerischen Blick, einen Jacuzzi und ein Sonnendeck, einen Kinderpool, einen Wohn- und Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dampfbad, einen Dachterrassengarten, eine Sicherheit rund um die Uhr, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$58,005
Der Komplex besteht aus 3 Gebäuden und bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten im Stil jeder von vier Jahreszeiten:Herbst:Wohnbereich im FreienArbeitsbereichSchwimmbäderWinter:WäschereiAußenbereichFitnessstudioSchwimmbadFrühling:BibliothekWäschereiTagungsraumInnen- und AußenbereichFo…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$92,511
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden und verfügt über eine reiche Infrastruktur:LobbyTerrassenGartenPanorama Co-ArbeitsbereichTagungsraumSpielzimmerKinderclubSpeisesaalKinderbeckenim Freien jacuzziFitnessraumSaunaSchwimmbäderYoga-BereichLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befinde…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$86,886
Der Komplex ist eine Definition eines neuen Wohnstils, der Technologie und natürliche Grünflächen für nachhaltiges Leben vereint.Eigenschaften:LobbyTagungsraumSchwimmbadCo-KücheArbeitsbereichWaschraumLounge mit offener BibliothekSpielzimmerSpaBarParty LoungeGymnasiumLage und Infrastruktur in…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Alle anzeigen Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thailand
von
$118,620
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 47
Nue Epic Asok-Rama9 ist die perfekte Investition im Herzen von Bangkok.Modernes Eigentum mit hohem Mieteinkommen und einem Schnäppchenpreis!Es ist ein hochwertiger Wohnkomplex von vier Türmen mit mehr als 3,107 Wohnungen, kombiniert Komfort, Stil und erstklassige Lage. Das Projekt ist ideal …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$111,013
Projekt in Klong San, einer der ältesten Bezirke in Bangkok, in der Nähe der U-Bahn-Station. Rotes Backsteingebäude mit 1-2 Schlafzimmer Loft und Standard-Wohnungen. Es bietet Aussicht auf die Stadt. Einige Apartments bieten Flussblick.Das Landschaftsbaukonzept des Projekts basiert auf Obstg…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen