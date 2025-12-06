  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Ko Samui
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Ko Samui, Thailand

Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Thailand
von
$601,684
Wir bieten einzigartige Villen mit Pools.Grundstücke - von 679 m2 bis 1.307 m2.Eigenschaften der Wohnungen Jedes Haus verfügt über ein geräumiges offenes Wohnzimmer mit einer ausgestatteten Küche und einem Essbereich. Alle Schlafzimmer haben ein eigenes Bad.Lage und Infrastruktur in der Nähe…
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Wohnanlage MISS VILLA
Ko Samui, Thailand
von
$205,444
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Investieren Sie in eine einzigartige Villa auf Koh Samui, die Komfort, Stil und hohe Profitabilität vereint - MISS VILLA! Installationen verfügbar! Möbliert! Nur 700m zum Maenam Beach! Ausstattung: Terrasse, Designer-Reparatur, Landschaftsgestaltung, Sicherheit, Videoüberwachung. Lage: - in …
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Wohngebäude Wing Samui Condo
Ko Samui, Thailand
von
$81,163
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Einzigartiges Projekt zu Koh Samui!  Ertrag 10% - 12% pro Jahr.  Rückkauffunktion nach 5 Jahren! Die Möglichkeit, in Rubel oder Kryptowährung zu kaufen. Eigentumswohnungsprojekt Prime Location / Luxury Facilities / Voll möbliert   Zen Interior Design Natürliche Materialien und …
