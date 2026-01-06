  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Phuket
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Phuket, Thailand

Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Phuket, Thailand
von
$331,865
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Phuket Property Association
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Phuket, Thailand
von
$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Exklusive Eigentumswohnung 30 Meter zum Strand. Entlang der Promenade gibt es viele Bars und Restaurants. Big Buddha 30 Autominuten entfernt. 4500 KV.M. INFRASTRUKTUREN Einkaufszentrum, Supermarkt, Sportkomplex und Fitnessraum, 3 Pools mit Panoramablick auf das Meer, Trampolinzentrum, …
Риэлтор без границ
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Wohnanlage The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket, Thailand
von
$169,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Lage: The Ozone Oasis befindet sich in Bangtao, Phuket. Entfernung zum Strand: 2,8 km Fertigstellungstermin: Q2 2026 Anzahl der Stockwerke: 8 Stockwerke Anzahl der Wohnungen: 328Beschreibung: Wohnkomplex „The Ozone Oasis“ befindet sich im renommierten Viertel Laguna, das für seinen hohen Kom…
Phuket Property Association
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Wohnanlage The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Phuket, Thailand
von
$116,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des OZONE SIGNATURE CONDOMINIUM, wo die Quintessenz modernen Luxus und der Charme zeitgenössischer Eleganz im pulsierenden Herzen von Phuket, Asiens führendem Ferienort, nahtlos verschmelzen. Wohnkomplex "Ozone Signature" ist eine elegante und moderne Reside…
Phuket Property Association
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket, Thailand
von
$93,063
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Utopia Naiharn ist ein Projekt, das aus Eigentumswohnungen und Villen im modernen Luxusstil besteht. Es liegt inmitten einer wunderschönen Berglandschaft und üppigem Grün neben dem Strand. Das Projekt umfasst drei Arten von 1-Zimmer-Apartments von 43 bis 53 m2 sowie Villen mit Pool und zwei …
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Kvartira s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thailand
von
$142,575
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Above Element ist ein moderner Wohnkomplex in einer der angesehensten Gegenden von Phuket. Die Wohnanlage des Resorts hat ein modernes Design im mediterranen Stil. In zwei 7-stöckigen Gebäuden gibt es 263 Apartments von 38 m². bis zu 138 qm mit herrlichem Meerblick. Der Komplex befindet…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Phuket, Thailand
von
$107,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Wohnanlage Melia Phuket Karon Residences
Phuket, Thailand
von
$228,642
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Layan Green Park
Wohnanlage Layan Green Park
Wohnanlage Layan Green Park
Wohnanlage Layan Green Park
Wohnanlage Layan Green Park
Wohnanlage Layan Green Park
Phuket, Thailand
von
$165,441
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensga…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Phuket, Thailand
von
$143,345
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Sky Park Celeste ist der neueste, moderne Wohnkomplex, der aus 7-stöckigen V-förmigen Gebäuden besteht, die auf einem Golfplatz im Herzen von Laguna Phuket gebaut wurden. Die Gebäude des Komplexes sind durch Übergänge verbunden, die von Grün, Blick auf die Lagune und teilweisem Meerblick um…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Andamaya
Wohnanlage Andamaya
Wohnanlage Andamaya
Wohnanlage Andamaya
Wohnanlage Andamaya
Wohnanlage Andamaya
Phuket, Thailand
von
$695,628
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Phuket, Thailand
von
$190,616
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Wohngebäude Proud Rawai
Phuket, Thailand
von
$112,000
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Fläche 31–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Objektfunktion: Der Komplex wurde im Mai 2020 in Betrieb genommen. Bekannt für seine zwei besten Restaurants am Ravai Beach. Entwickler bietet Mietprogramm 70/30 % In dem Komplex: Eine moderne und stilvolle sechsstöckige Eigentumswohnung mit höchsten Qualitätsstandards, Architektur und Inn…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Wohnung 2 zimmer
69.7
232,000
Art House
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Wohngebäude Proud Residence
Phuket, Thailand
von
$137,000
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Fläche 35–70 m²
3 Immobilienobjekte 3
Objekt Merkmal: Die Aufteilung der Häuser bietet einen Panoramablick auf das Meer von 75 % Apartments. Und macht das Projekt auch zu einer der besten Optionen für Investitionen in Phuket. Der Entwickler bietet ein garantiertes Einkommen 7 % für 5 Jahre oder ein Mietprogramm 60/40 % Im Komp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
35.0
137,000
Wohnung 2 zimmer
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Art House
Wohnanlage MAESTRO LUXURY
Wohnanlage MAESTRO LUXURY
Phuket, Thailand
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
MAESTRO LUXURY ist ein Projekt mit 24 geräumigen Luxusapartments und einzigartigen Annehmlichkeiten für die Eigentümer und Gäste des Komplexes. Das Projekt befindet sich in 32, Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand. Luxuriöse Apartments mit außergewöhnlichem Interieur,…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Wohnanlage Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Phuket, Thailand
von
$109,793
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Ocean Sands Condominium ist eine stilvolle Eigentumswohnung in cremigen braunen Farben in der Lagune von Phuket in der Nähe von Bangtao Beach. Ocean Sands Laguna bietet alle Standardausstattung eines Fünf-Sterne-Hotels und bietet so absoluten Komfort. Die 6-stöckige Wohnanlage besteht au…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Wohnanlage Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Phuket, Thailand
von
$93,063
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Utopia Dream – ist ein Projekt des führenden australischen Entwicklers Utopia Development an der Südküste von Phuket. Dies ist ein echtes Juwel zwischen den beiden schönsten Stränden von Nai Harn und Ravai und neben dem malerischen Nong Harn See. Das neue Projekt umfasst ein 7-stöckige…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Title Halo 1
Wohnanlage The Title Halo 1
Wohnanlage The Title Halo 1
Wohnanlage The Title Halo 1
Wohnanlage The Title Halo 1
Wohnanlage The Title Halo 1
Phuket, Thailand
von
$115,756
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Wohnanlage Kvartira s vidom na more
Phuket, Thailand
von
$120,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Harmony Naiharn ist ein Premium-Eigentumswohnungs- und Apartmentprojekt mit 5-Sterne-Service und herrlichem Blick auf die Andamanensee. Der Komplex befindet sich im Herzen von Ravai, 15 Minuten von den Stränden von Kata und Karon entfernt und nur wenige Gehminuten von der gesamten tourist…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Wohnanlage Apartamenty klassa Luxury
Phuket, Thailand
von
$564,546
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Pandora Residences ist ein voll ausgestattetes Luxusapartment im Süden von Phuket im berühmten Stadtteil Ravai. Die Wohnanlage umfasst 14 zwei- und dreistöckige Apartments mit einem eleganten Interieur und einem gepflegten Gemeinschaftsbereich mit einem Swimmingpool und einer Sonnenterras…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Wohnanlage Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Phuket, Thailand
von
$65,816
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
FANTASEA CONDO KAMALA ist ein erstaunlicher Eigentumswohnungskomplex, nur 900 m vom schönen Kamala-Strand an der Westküste von Phuket entfernt. Die Wohnanlage besteht aus 8 Etagen und umfasst 164 gemütliche und stilvolle Apartments. Eine große Auswahl an Optionen, von modernen und luxuriösen…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Wohnanlage Kvartira klassa lyuks u morya
Phuket, Thailand
von
$143,818
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Sole Mio Condominium ist der neue atemberaubende Wohnkomplex eines der zuverlässigsten Entwickler von Phuket und der Railand Property Group. Das Projekt besteht aus 124 Apartments in zwei Arten von Layouts: Studios 36 m² und Einzelwohnungen 57 m². Alle Apartments mit eigenem Balkon. D…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Wohnanlage VIP GREAT HILL
Phuket, Thailand
von
$45,319
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Wohnanlage The Ozone Lagunia Condominium
Phuket, Thailand
von
$165,699
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Quarter
Wohnanlage The Quarter
Wohnanlage The Quarter
Wohnanlage The Quarter
Wohnanlage The Quarter
Wohnanlage The Quarter
Phuket, Thailand
von
$233,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Origin Central Phuket
Wohnanlage Origin Central Phuket
Wohnanlage Origin Central Phuket
Wohnanlage Origin Central Phuket
Wohnanlage Origin Central Phuket
Wohnanlage Origin Central Phuket
Phuket, Thailand
von
$57,907
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE VON 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisat…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Wohnanlage ADM Platinum Bay by Wyndham
Phuket, Thailand
von
$137,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
ADM Platinum Bay von Wyndham ist ein modernes Luxus-Kondominium bestehend aus 432 Wohnungen auf 4 Etagen und entworfen von New World ADM Platinum.Die Anlage ist komplett möbliert und verfügt über eine herrliche Einrichtung mit allen Annehmlichkeiten vor Ort.Die Arten von Wohnungen reichen vo…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket, Thailand
von
$419,406
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Villa Qabalah ist ein luxuriöser Villenkomplex in 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Die Anlage umfasst 31 Apartments auf 2 Etagen im Designstil. Darüber hinaus verfügt jede Villa über 2-4 Schlafzimmer mit einem privaten Pool und einem üppigen Garten auf dem Dac…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Surin Sabai
Wohnanlage Surin Sabai
Wohnanlage Surin Sabai
Wohnanlage Surin Sabai
Wohnanlage Surin Sabai
Wohnanlage Surin Sabai
Phuket, Thailand
von
$255,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Panora Phuket Condominiums
Wohnanlage The Panora Phuket Condominiums
Wohnanlage The Panora Phuket Condominiums
Wohnanlage The Panora Phuket Condominiums
Wohnanlage The Panora Phuket Condominiums
Phuket, Thailand
von
$248,048
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Cassia
Wohnanlage Cassia
Wohnanlage Cassia
Wohnanlage Cassia
Wohnanlage Cassia
Wohnanlage Cassia
Phuket, Thailand
von
$149,184
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Cassia ist eine erstaunliche Wohnanlage, die 500 Meter vom Meer entfernt im Herzen des riesigen geschlossenen Gebiets von Laguna Phuket liegt. Der Komplex befindet sich in: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Thailand. Das Projekt ist von Natur, Strä…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Wohnanlage Serene Condominium s vidami na more i gory
Phuket, Thailand
von
$674,754
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Das Serene Condominium befindet sich zwischen den beiden beliebtesten Stränden von Phuket - Surin und Bang Tao. Dies ist einer der attraktivsten Orte in Phuket. Dieser Ort kann als der erfolgreichste der Insel bezeichnet werden. Von den Apartments aus genießen Sie einen atemberaubenden Blic…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français,
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Wohnanlage Sea Heaven klassa lyuks
Phuket, Thailand
von
$174,925
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 7
Sea Heaven ist eine luxuriöse Luxus-Immobilie am Ufer der Nai Ton Bay, die in modernem Design und in verschiedenen Layouts von 29 bis 77 m² hergestellt wurde. Der Komplex besteht aus 5 8 Wohngebäuden und bietet Platz für 476 Wohnungen. Folgende Arten von Apartments: Studios, Apartments mit …
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Oceana Surin
Wohnanlage Oceana Surin
Wohnanlage Oceana Surin
Wohnanlage Oceana Surin
Wohnanlage Oceana Surin
Wohnanlage Oceana Surin
Phuket, Thailand
von
$285,964
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Wohnanlage Laguna Lakeside
Phuket, Thailand
von
$196,961
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Laguna Lakeside ist ein Premium-Komplex im besten Resort Asiens in Chongtal, Phuket. Der Komplex besteht aus 114 Wohnungen auf 7 Etagen und wurde von Laguna Property entwickelt. Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern im Projekt sind elegante und stilvolle Residenzen, die unter Be…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Wohnanlage Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Phuket, Thailand
von
$148,648
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Diamond Condominium ist ein exklusiver Eigentumswohnungskomplex neben dem berühmten Strand der Westküste von Phuket Bang Tao. Der Komplex umfasst 295 innovativ gestaltete Eigentumswohnungen mit 1-2 Schlafzimmern und Penthäusern mit 2-4 Schlafzimmern mit voll ausgestattetem Wohnbereich, ei…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Phuket, Thailand
von
$130,713
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Das Rawayana Beachfront Village ist ein multifunktionales Projekt, das aus 282 Designer-Apartments auf 4 Etagen und 22 hochprämischen Villen besteht. Der Komplex befindet sich im Herzen von Ravai - der Stadt Phuket, die es für verschiedene Annehmlichkeiten in der Umgebung leicht zugänglic…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Wyndham La Vita
Wohnanlage Wyndham La Vita
Wohnanlage Wyndham La Vita
Wohnanlage Wyndham La Vita
Wohnanlage Wyndham La Vita
Wohnanlage Wyndham La Vita
Phuket, Thailand
von
$150,481
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 7
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Wohnanlage Laguna Beachside
Phuket, Thailand
von
$852,701
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Laguna Beachside ist ein erstaunliches Eigentumswohnungsprojekt, das von Laguna entwickelt wurde. Der Komplex befindet sich in: 394, นน รี สุน ทร Cherngtalay, Bezirk Thalang, Phuket 83110, Thailand Das Projekt besteht aus 4 Gebäuden mit jeweils 5 Etagen, die alle miteinander verbunden sind…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Park Surin
Wohnanlage The Park Surin
Wohnanlage The Park Surin
Wohnanlage The Park Surin
Wohnanlage The Park Surin
Wohnanlage The Park Surin
Phuket, Thailand
von
$290,681
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Wohnanlage Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket, Thailand
von
$108,673
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Surin Sands Condominium ist ein Elite-Boutique-Projekt in einer üppigen tropischen Umgebung. Darüber hinaus sieht das Projekt 82 Apartments auf 7 Etagen mit einer Nutzfläche von 30 bis 81 Quadratmetern vor. Meter. Es ist komplett mit hochwertigen importierten Möbeln für Ihre Familie ausg…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Laguna Park 2
Wohnanlage Laguna Park 2
Wohnanlage Laguna Park 2
Wohnanlage Laguna Park 2
Wohnanlage Laguna Park 2
Wohnanlage Laguna Park 2
Phuket, Thailand
von
$538,495
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Laguna Park 2 ist ein modernes Stadthausprojekt und eine Villa, die aus 53 Wohneinheiten besteht - 28 Stadthäuser und 25 Villen. Das Projekt befindet sich in: 390/1 น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand, inmitten tropischen Grüns. Das Projekt befinde…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Baan Pur
Wohnanlage Baan Pur
Wohnanlage Baan Pur
Wohnanlage Baan Pur
Wohnanlage Baan Pur
Wohnanlage Baan Pur
Phuket, Thailand
von
$277,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage VIP GALAXY
Wohnanlage VIP GALAXY
Wohnanlage VIP GALAXY
Wohnanlage VIP GALAXY
Wohnanlage VIP GALAXY
Wohnanlage VIP GALAXY
Phuket, Thailand
von
$464,220
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
VIP GALAXY ist ein großer Komplex von Luxusvillen im Süden von Phuket und bietet drei verschiedene Arten von Villen zum Verkauf an, deren Fläche etwa 206 bis 272 Quadratmeter beträgt. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool und einen privaten Garten. VIP GALAXY verfügt über eine Fünf-Ster…
DDA Real Estate
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
