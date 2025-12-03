  1. Realting.com
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$89,735
Eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Ausleihen und Entspannen in Ihrer eigenen Residenz für mehrere Wochen im Jahr.Der Komplex besteht aus 2 achtgeschossigen Gebäuden mit Co-Working-Raum, Wäscherei, Schwimmbad, Parkplatz, Fitnessbereich, Gärten mit Erholungsgebieten.Der Komplex wird von einem…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wohnanlage THE BASE BUKIT
Wichit, Thailand
von
$70,159
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Luxuriöse Apartments in der neuen Wohnanlage THE BASE BUKIT, mitten im Zentrum von Phuket! Eine attraktive Anlageimmobilie! Hohes Mieteinnahmepotenzial! Perfekt geeignet für Dauerwohnsitz und Vermietung! Ratenzahlung möglich! Eine Besonderheit dieses Projekts ist ein persönlicher…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wichit, Thailand
von
$91,984
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 31–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kurzes Projekt mit niedriger Infrastruktur im Zentrum Ost Die neue Eigentumswohnung wird an einem infrastrukturell-privaten Standort errichtet острова, im weitesten Sinne des Wortes, Central Festival Phuket. Die neuen Standorte sind einzigartig für den Versand von Transportmitteln und könne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0
96,707
Wohnung 2 zimmer
65.0
207,005
Wohnung 3 zimmer
76.0
238,095
Verein
Phuket Property Association
John TaylorJohn Taylor
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Über das Projekt:Standort: Muang Phuket, PhuketFläche Pribl. 4 ParadiesArt des Projekts Wohnhaus 3 Gebäude (8 et.), 1 ClubhausGesamtzahl der Einheiten 585 Einheiten / 2 EinzelhandelsgeschäfteArt der Einheiten Smart Living 26.50 - 27.80 m2 (Smart Living)Freizeit Leben 30.80 - 31.70 qm (Lager …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage The Base Bukit
Wohnanlage The Base Bukit
Wohnanlage The Base Bukit
Wohnanlage The Base Bukit
Wohnanlage The Base Bukit
Wohnanlage The Base Bukit
Wichit, Thailand
von
$76,809
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Basis für jede Inspiration, die Peranakan Kultur mit dem herausragenden und wirklich einzigartigen Lebensstil der neuen Generation zu integrieren.Basis für jede Aktivität dreht sich um den multifunktionalen kommunalen Bereich.Basis für jede Art von Leben, wo Funktion und Komfort kombinieren,…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage THE CITY
Wohnanlage THE CITY
Wohnanlage THE CITY
Wohnanlage THE CITY
Wohnanlage THE CITY
Wohnanlage THE CITY
Wichit, Thailand
von
$130,900
Etagenzahl 8
Erstaunliche Wohnungen im City Phuket-Projekt, im zentralen Teil von Phuket gelegen!Tolle Investitionsmöglichkeit!Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %!Hypotheken für Ausländer! Bei Zahlung von 50 % des Mietpreises wird eine Hypothek für 5-10 Jahre …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wohnanlage The Base Bukit – Phuket
Wichit, Thailand
von
$71,379
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 26–50 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt ist ideal für konservative Investitionen, da der Entwickler Thailands größtes börsennotiertes Unternehmen ist, was Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet.Über den Standort: Das Projekt befindet sich im Ge…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.3 – 35.0
78,806 – 106,143
Wohnung 2 zimmer
50.0
169,043
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wichit, Thailand
von
$74,036
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 25–35 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen es geeignet ist: Ideal für Kenner des modernen Lebens in friedlicher Atmosphäre. Das Projekt ist perfekt für junge Paare, kleine Familien und Investoren, die in ein sich dynamisch entwickelndes Gebiet investieren möchten. Zum Standort: …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.8 – 35.3
81,739 – 135,113
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$91,895
Die komplexen Merkmale:LobbyFitnessstudioWäschereiSchwimmbadWohnbereichGärten (einschließlich Dachgarten)Vorteile Möbel und Klimaanlage kostenlos.Lage und Infrastruktur in der Nähe Nächste Schule - 300 MeterBritische Internationale Schule - 6,1 kmNächstes Einkaufszentrum - 6,7 kmPorto de Phu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wichit, Thailand
von
$79,764
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
The Base Rise – New condo resort style Mueang District, Phuket.The Base Rise – New condo resort style by Sansiri. ist ein imposanter 8-stöckiger neuer condo resort style bestehend aus 326 einheiten, im Herzen von Mueang District, Phuket, 2 min von Central Phuket entfernt. Verfügbare Einheite…
Verein
Phuket Property Association
Wohngebäude THE BASE RISE
Wohngebäude THE BASE RISE
Wohngebäude THE BASE RISE
Wohngebäude THE BASE RISE
Wohngebäude THE BASE RISE
Wohngebäude THE BASE RISE
Wichit, Thailand
von
$74,661
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Ein einzigartiges Projekt! Die Dauer der Arbeiten am Objekt beträgt 7-12 % der Kosten!Reparatur!Möbelwohnungen!The Base Rise – Kurze Wohneigentumswohnung, verteilt auf die Stadt Phuketa, im Bezirk Victoria. пического Sada, aktuelles öffentliches Fitness-Zentrum, Lobby, коворкинг-Zone, простр…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$111,650
Wir bieten möblierte Apartments.Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich und einen Spielraum, einen 30 Meter langen Pool und einen Jacuzzi, einen Kinderpool, ein Fitnesscenter und einen Yoga-Bereich, ein Solarium, Gärten, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwac…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thailand
von
$81,075
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 27–49 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Für Kenner modernen Komforts und Ruhe. Perfekt für alle, die eine luxuriöse Unterkunft oder eine rentable Investition in Immobilien in Phuket suchen.Über die Lage: Liegt im Zentrum von Phuket Town, nur eine Minute von Central Phuke…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.7 – 48.8
89,511 – 159,064
Immobilienagentur
Tumanov Group
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wichit, Thailand
von
$105,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Fläche 39–90 m²
20 Immobilienobjekte 20
Bezugsfertig, das Haus wurde gerade fertiggestellt. Vollständig möbliert. Phuket Stadtzentrum.Kredit (Hypothek) zu 6 % für 15 Jahre. Die Wohnung kann bereits vermietet werden, Einnahmen erzielen und den Kredit abzahlen. Ein sehr seltenes Angebot auf der Insel Phuket!Über den Komplex:Der im z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.0 – 88.0
116,122 – 255,832
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 90.0
189,757 – 271,466
Wohnung 3 zimmer
79.0
233,001 – 266,658
Immobilienagentur
Tumanov Group
