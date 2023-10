Ban Kata, Thailand

von €134,811

Der Komplex 300 Meter vom Kata Beach in Phuket entfernt. Die Hauptmerkmale des Projekts sind Öko-Freundlichkeit und Geräumigkeit. Ein großer Teil der Ausstattungen wird im Premium-Segment angegeben, und einige der Top-Einheiten haben ihre eigenen Schwimmbäder. Die festverzinsliche Option beträgt 7% pro Jahr für 5 Jahre (bei 100% Zahlung) für 3 Jahre (bei Ratenzahlung) für alle Arten von Wohnungen. Das Einkommen entsteht 30 Tage nach vollständiger Zahlung. Eigenbedarf: 15 Tage in der Hochsaison oder 30 Tage in der Nebensaison. Oder Mietpoolprogramm für diejenigen, die Investitionen mit ihrem eigenen Wohnsitz verbinden möchten: 40% des Einkommens für den Investor, 60% an die Verwaltungsgesellschaft (die Kosten gehen von der Beteiligung der Verwaltungsgesellschaft aus). Projizierte Ausbeute: 5-10% pro Jahr. Umsatz nach Fertigstellung des Komplexes. Installation bis zum Ende des Baus mit der ersten Zahlung von 50%. Kaution von 100.000 THB. Vorteile Umweltfreundliche Architektur Das Konzept eines Komplexes so nah wie möglich an der Natur, der die fließenden Linien eines klassischen eckigen Gebäudes in ein touristisches Gebiet integriert. Schwimmbäder mit Panoramablick Die begrenzte Höhe der angrenzenden Infrastruktur ermöglicht die Schaffung von Freiflächen auf den Dächern der Gebäude. Die dritte Projektphase umfasst auch beliebte Bars und Schwimmbäder mit Panoramablick. Premium-Dienstleistungen Cafés und Restaurants sind geräumige Räumlichkeiten mit hohen Decken und Panoramafenstern. Maximaler Service, ohne den Komplex verlassen zu müssen. Hotelmanagement Das Hotel wird von Hotels9 verwaltet. Das Hotel hat eine Bewertung von 4 Sternen, ist jedoch nur durch einen 5-minütigen Spaziergang zum Kata Beach von der höheren Kategorie getrennt. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Die Entfernung zum Kata Beach, die hochentwickelte touristische Infrastruktur und die Nähe zu anderen beliebten Gebieten von Phuket (Karon, Chalong) machen dieses Projekt in hohem Maße deutlich. Die vorherigen Phasen des Komplexes heißen bereits Touristen und Eigentümer willkommen.