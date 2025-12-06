  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Kathu
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kathu, Thailand

Patong
17
Pa Tong
15
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Alle anzeigen Wohnanlage Viva Patong
Wohnanlage Viva Patong
Pa Tong, Thailand
von
$93,274
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 7
Fläche 26–128 m²
13 Immobilienobjekte 13
530 Meter zum Meer, Einkommensgarantie, komplett möbliert Über den Komplex: Der Komplex umfasst 3 Gebäude mit insgesamt 246 Einheiten. Es stehen verschiedene Arten von Einheiten mit Größen von 37,3 bis 106 qm zur Verfügung. Einzigartige architektonische Lösungen integrieren einen modernen St…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0 – 46.0
103,108 – 159,978
Wohnung 2 zimmer
62.0 – 128.0
105,983 – 558,548
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Alle anzeigen Wohnanlage The Forest Patong Residence
Wohnanlage The Forest Patong Residence
Pa Tong, Thailand
von
$251,991
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 45–110 m²
15 Immobilienobjekte 15
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!* Für wen es geeignet ist: Dieses Projekt ist perfekt für Familien, die einen luxuriösen Lebensstil in Phuket suchen, sowie für Investoren, die in einem der beliebtesten Touristengebiete Thailands nach einem stabilen Mieteinkommen suchen. Zum…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
44.8 – 64.7
278,560 – 409,921
Wohnung 2 zimmer
109.8
669,150 – 686,308
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Alle anzeigen Wohnanlage DCONDO REEF
Wohnanlage DCONDO REEF
Kathu, Thailand
von
$53,150
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Gemütliche Wohnung in der beliebten Wohnanlage DCONDO REEF im zentralen Teil von Phuket. Attraktive Anlageimmobilie! Luxuswohnungen im Herzen der Stadt Phuket mit dem Potenzial für hohe Mietrenditen und Wertsteigerung. Die günstige Lage der Wohnanlage garantiert Ihnen eine hohe Nach…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Thailand
von
$172,711
Ein Projekt in idealer Lage, nur 100 m vom Strand Kamala entfernt.Der Komplex verfügt über 2 Blocks und 1-2 Schlafzimmer Wohnungen sowie Studios.Die Apartments sind in warmen Farben eingerichtet und in jedem Zimmer sind luxuriöse Bäder installiert.Das Hotel verfügt über eine einzigartige Sch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Alle anzeigen Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Wohnanlage Marin Phuket Kamala
Kamala, Thailand
von
$178,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
vom Chaos bis zur ruhigen Natur und der vollständigen Privatsphäre im Marin Phuket, dem luxuriösen modernen Eigentumswohnungsort von der Natur in Kamala, Phuket, wegkommen. Die Provinz, eines der besten Ziele des Projekts, ist als südliches Paradies für Thailänder und Ausländer bekannt. Die …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Wohnanlage D Condo Reef Phuket
Kathu, Thailand
von
$54,452
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 24–50 m²
6 Immobilienobjekte 6
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: D Condo Reef Phuket ist eine ausgezeichnete Wahl für Familien mit Kindern und Investoren. Das Projekt ist aufgrund seiner Lage und Annehmlichkeiten sowohl für langfristige Investitionen als auch für kurzfristige Vermietungen id…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
24.3 – 34.3
60,193 – 85,233
Wohnung 2 zimmer
50.0
125,140
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Kamala, Thailand
von
$277,533
Eine neue Linie von Anlagewohnungen in einem renommierten Komplex in der Region Kamala.Das Projekt ist ein moderner Komplex mit Pools, Restaurants und einem SPA. Der Komplex verfügt über 222 Einheiten mit verschiedenen Layouts (1, 2 und 3 Schlafzimmer + Duplex). Alle Apartments verfügen über…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Wohnanlage Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Thailand
von
$525,895
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2020
Etagenzahl 3
Fläche 130–453 m²
20 Immobilienobjekte 20
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es:Für Suchende einer luxuriösen Unterkunft mit atemberaubendem Meerblick, Liebhaber von Privatsphäre und Kenner gehobener Standards sowie für diejenigen, die nach lukrativen Investitionsmöglichkeiten in einem der beliebtesten Touriste…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.2 – 277.0
555,878 – 1,32M
Wohnung 3 zimmer
139.0 – 220.9
596,425 – 1,11M
Wohnung 5 zimmer
453.2
1,90M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Alle anzeigen Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Kamala, Thailand
von
$71,804
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 26–47 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: This project is ideal for those looking for peaceful and comfortable accommodation in Phuket with the opportunity for profitable investments. It is suitable for both family vacations and long-term living. About the location: Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
26.0 – 34.0
79,375 – 103,505
Wohnung 2 zimmer
47.0
143,080 – 156,539
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Wohnanlage The Exclusive Sky Phuket Condominium
Kamala, Thailand
von
$947,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 294 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Dieses Projekt ist perfekt für alle, die Exklusivität, Luxus und Privatsphäre schätzen. Ideal für Familien, Investoren und alle, die nach einzigartigen Möglichkeiten suchen, in einer der begehrtesten Gegenden Phukets zu leben und z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
293.5
1,05M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Wohnanlage Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Thailand
von
$231,764
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
2 Immobilienobjekte 2
Luxus-Kondominium mit Meerblick auf PatongWillkommen in Baan Xuan Kamnan, einem renommierten Luxus-Bereich auf den Hügeln von Patong Beach in Phuket. Der Korallenstrand mit Blick auf das Meer bietet eine exquisite Aussichtsplattform für atemberaubende Sonnenuntergänge und Blick auf Patong Ba…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Citygate
Wohnanlage Citygate
Wohnanlage Citygate
Wohnanlage Citygate
Wohnanlage Citygate
Alle anzeigen Wohnanlage Citygate
Wohnanlage Citygate
Kamala, Thailand
von
$109,984
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 8
Fläche 33–69 m²
12 Immobilienobjekte 12
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Top-Features: Das Projekt ist bereits fertiggestellt Das Projekt verfügt über eine eigene Klinik der Bangkok Hospital Group und ein SPA-Center, das sich um Ihre Gesundheit kümmert. Für wen ist es: Perfekt für Familien mit Kindern, Freiberufler…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.0 – 35.0
118,042 – 130,189
Wohnung 2 zimmer
69.0 – 69.5
254,863 – 270,627
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Element
Wohnanlage The Element
Wohnanlage The Element
Wohnanlage The Element
Wohnanlage The Element
Alle anzeigen Wohnanlage The Element
Wohnanlage The Element
Kamala, Thailand
von
$101,165
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 30–169 m²
201 Immobilienobjekt 201
ESCAPE TO QUIET ELEGANCE; BEACH, MOUNTAINS, GEMEINSCHAFTEntdecken Das Element, eingebettet in einer privilegierten und friedlichen Lage in Kamala Das Element bietet einige ausgewählte Möglichkeiten, Premium-Annehmlichkeiten in einer ruhigen, abgeschiedenen Umgebung zu genießen. Sie erleben P…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.9 – 92.6
123,427 – 594,033
Wohnung 2 zimmer
49.8 – 168.6
210,552 – 1,06M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Thailand
von
$354,624
Der Komplex besteht aus 233 Studio- und Ein-Zimmer-Einheiten. Die Größen reichen von 47 bis 70 m2. Einheiten sind um einen schönen See, bestehend aus Wasserfällen, Gehwegen und tropischen Landschaftsbau eingebettet. Es gibt ausgezeichnete Einrichtungen wie zwei Swimmingpools, ein Restaurant,…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$184,713
Die moderne Wohnanlage bietet eine Auswahl an bequemen Layouts von Studios bis Wohnungen mit 3 Schlafzimmern, sowie eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio, etc.Ausstattung und Ausstattung im Haus CCTV (Videoüberwachung)24H SicherheitEmpfang/Lobby-BereichCo-Working Space/…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MGallery Residences
Wohnanlage MGallery Residences
Wohnanlage MGallery Residences
Wohnanlage MGallery Residences
Wohnanlage MGallery Residences
Alle anzeigen Wohnanlage MGallery Residences
Wohnanlage MGallery Residences
Kamala, Thailand
von
$312,413
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Alle anzeigen Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Wohnanlage MONT AZURE LAKESIDE 5
Kamala, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
EIGENTUMSWOHNUNG AM SEE MIT VOLLEM EIGENTUM. MontAzure Lakeside liegt ideal am Fuße eines Hügels mit einem riesigen bewaldeten Hang, der kaskadenartig zum Strand hinabführt. Eine so günstige Lage bietet bequemen Zugang zur gesamten exklusiven MontAzure-Infrastruktur.  Das einzigartigste …
Immobilienagentur
Udomo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Thailand
von
$888,607
Das Projekt verfügt über Villen mit verschiedenen Layouts: 3-6 Schlafzimmer und 4-6 Badezimmer. Diese Villen sind perfekt für Familien und Expats auf der Suche nach einem abgeschiedenen, ruhigen Leben. Es ist eine 5-20-minütige Fahrt zu Restaurants, Stränden, Geschäften, HeadStart und Britis…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Element Kamala
Wohnanlage The Element Kamala
Wohnanlage The Element Kamala
Wohnanlage The Element Kamala
Wohnanlage The Element Kamala
Alle anzeigen Wohnanlage The Element Kamala
Wohnanlage The Element Kamala
Kamala, Thailand
von
$76,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
500 Meter zum Meer, zuverlässiger EntwicklerÜber den Komplex:Der Element Kamala-Komplex besteht aus 4 Wohnblöcken auf 7 Stockwerken mit insgesamt 278 luxuriösen Wohnungen. Die Wohnungsgrößen reichen von 29,87 m² bis 168,61 m² und umfassen die Typen A, B, C, D und E mit 1 bis 2 Schlafzimmern,…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thailand
von
$111,445
Der Komplex bietet die Möglichkeit, erstklassige Annehmlichkeiten in ruhiger, ruhiger Lage zu genießen. Nur 282 luxuriöse Apartments, in vier Wohnblöcken gelegen, können Sie Privatsphäre und exklusive Annehmlichkeiten im Gegensatz zu anderen genießen. Holen Sie sich die Gelegenheit, in diese…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Wohnanlage Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Thailand
von
$81,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 46 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Patong Bay Sea View Residence ist perfekt für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus und Anlagerendite im geschäftigen Patong suchen. Dieses Projekt richtet sich an anspruchsvolle Käufer und Investoren, die erstklassig…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
45.5
90,532 – 208,920
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Thailand
von
$1,09M
Der Komplex besteht aus 8 modernen Villen mit 4 Schlafzimmern.Eigenschaften:TerrasseGartenSchwimmbadParkplatzAußenbereichLage und Infrastruktur in der Nähe Eine der schönsten Gegenden von Phuket, Kamala bietet eine große Lebensqualität. Mit einer Menge Entwicklung in der Nachbarschaft in den…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Alle anzeigen Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Wohnanlage UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Utopia Central is located just 3 km from Central Festival, one of the largest shopping malls in Phuket. It is also in close proximity to other major stores and shops such as Tesco Lotus, Big C Supercenter and Siam Makro. Siriroj International Hospital is a 5-minute walk away and is located o…
Immobilienagentur
Udomo
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Thailand
von
$142,159
Ein ideales Angebot für diejenigen, die träumen, den Winter in Thailand mit ihrer Familie zu verbringen und eine ruhige und komfortable Gegend im Zentrum der Insel zu leben.Die Residenz verfügt über einen großen 35 Meter langen Pool mit einer Kinderzone, einen Club, einen Fitnessraum, einen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Sea View
Wohnanlage Patong Bay Sea View
Pa Tong, Thailand
von
$132,963
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Patong Bay Sea View ist ein moderner Komplex, der aus 3-stöckigen Gebäuden mit 454 Apartments auf 45,5 Quadratmetern besteht. Die Apartments mit geräumigem Design und modernem Interieur sind voll möbliert und bieten einen herrlichen Blick auf die Bucht von Patong! Jedes Apartment mit e…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Utopia Central
Wohnanlage Utopia Central
Wohnanlage Utopia Central
Wohnanlage Utopia Central
Wohnanlage Utopia Central
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Central
Wohnanlage Utopia Central
Tak Dad, Thailand
von
$75,787
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Utopia Central Urban Retreat in geschäftiger Stadt geplant und für wirtschaftliches, aber luxuriöses Leben konzipiert und wird für das moderne Leben im Herzen der Stadt konzipiert, umgeben von der Natur. Fahren Sie von Patong Beach, direkt neben der Prince of Songkla University mit einer …
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Alle anzeigen Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Wohnanlage The Origin Kathu Patong
Kathu, Thailand
von
$71,202
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 25–34 m²
3 Immobilienobjekte 3
Luxus-Apartments im Herzen von PhuketDieses risikoarme Kondominium, auf einer Fläche von 6 Paradies (ca. 9600 qm), besteht aus 3 Gebäuden, von denen jeder 6 Stockwerke hat.Der Komplex verfügt über 617 Apartments – Studios, Einzelapartments und Doppelapartments.Das Projekt soll im dritten Qua…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
25.0 – 28.0
75,753
Wohnung 2 zimmer
34.0
127,293
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Wohnanlage Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$407,049
Einzigartiges Investitionskreditprogramm bis zu 40% der Wohnkosten.Es ist ein Projekt, das die Umwelt und die gute Lebensqualität priorisiert. Unter dem modernen Design-Konzept, luxuriösen Rhythmus des Lebens mit der Natur durch das Design mit dem Konzept der Nachhaltigkeit, die den Einsatz …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Alle anzeigen Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Wohnanlage Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Thailand
von
$571,599
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Fläche 151–444 m²
8 Immobilienobjekte 8
Der Verkauf eines luxuriösen Projekts für Bang Tao zu einem einzigartigen Preis Die Eigentumswohnung befindet sich an der Westküste von Phuket, unter den Hügeln der Patong Bay, an einem abgelegenen und exotischen Ort. Unabhängig davon, ob Sie am Strand gehen, schöne lokale Restaurants besu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
151.3 – 273.2
603,462
Wohnung 3 zimmer
220.9 – 227.2
40,64M
Wohnung 5 zimmer
443.8
1,98M
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$702,776
Der Komplex umfasst 19 exklusive Apartments mit Meerblick.SchwimmbadGartenSicherheit rund um die UhrConcierge ServiceBlick auf das MeerAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageKüchenschrank und GeräteWarmwasserbereiterVorteile Die Nachfragen an Mieteinheiten sind hoch, mit Mietpreisen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Alle anzeigen Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Wohnanlage The Marin Phuket at Kamala beach
Kamala, Thailand
von
$181,794
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Fläche 37–72 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für diejenigen, die einen Strandurlaub mit rentablen Investitionen verbinden möchten. Das Projekt bietet hervorragende Bedingungen für einen ruhigen Aufenthalt und stabile Mieteinnahmen.Über den Standort: Das Marin Phuket lie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.0 – 53.0
168,223 – 293,553
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 72.0
244,865 – 378,866
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Wohnanlage Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Thailand
von
$188,309
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 55–142 m²
6 Immobilienobjekte 6
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die ein luxuriöses Leben mit Meerblick genießen möchten, Komfort und einen umweltfreundlichen Ansatz schätzen. Perfekt für Familien, Paare und Investoren.Über die Lage: Liegt im malerischen Kathu-Viertel, direkt neb…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0
208,163
Wohnung 2 zimmer
96.0 – 125.0
363,340 – 492,022
Wohnung 3 zimmer
142.0
580,435
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Wohnanlage New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Thailand
von
$132,537
Der moderne Wohnkomplex besteht aus 3 Blocks, in deren Mitte ein Swimmingpool und ein Grünbereich vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt der Komplex über einen Fitnessraum, Co-Working-Bereich, Lobby, Wäscherei, Dachgarten, Parkplatz. Alle Apartments verfügen über Balkone und sind komplett mö…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Alle anzeigen Wohnanlage OCEANA
Wohnanlage OCEANA
Pa Tong, Thailand
von
$109,060
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Die Investition in Apartments im Oceana Resort Kamala Phuket ist eine einzigartige Gelegenheit, Mieteinnahmen und jährliche Preissteigerungen zu erzielen. Rendite ab 7 %! Ratenzahlung möglich! Die Wohnungen sind möbliert! Oceana Resort Kamala Phuket – Dieses Apartment liegt etwa 700 m vom …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Alle anzeigen Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Wohnanlage The Origin Kathu – Patong
Kathu, Thailand
von
$59,437
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 34–45 379 m²
6 Immobilienobjekte 6
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Das Projekt ist ideal für Familienleben, Auswanderer und Langzeitmieten.Über den Standort: Der Komplex befindet sich im Herzen von Phuket, im Gebiet Kathu, und bietet einfachen Zugang zu städtischer Infrastruktur, international…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.6 – 45 379.0
65,704 – 90,229
Wohnung 2 zimmer
47.7
125,049
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage dcondo reef
Wohnanlage dcondo reef
Wohnanlage dcondo reef
Wohnanlage dcondo reef
Wohnanlage dcondo reef
Alle anzeigen Wohnanlage dcondo reef
Wohnanlage dcondo reef
Kathu, Thailand
von
$68,919
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
12 Immobilienobjekte 12
stilvolle Wohnung in der Mitte der Insel Willkommen bei Baan, Suan Kamanan, einer prestigeträchtigen Luxusklasse, die sich an den Hängen der Hügel des Patong -Strandes in Phuket befindet. Der Coral Beach mit Blick auf den Ozean bietet eine exquisite Überprüfungsplattform für atemberaubende…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Alle anzeigen Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Wohnanlage Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Thailand
von
$203,134
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Die Patong Bay Hill Apartments sind eine luxuriöse Wohnanlage, die aus 429 Apartments auf 2 Etagen besteht und von Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property entwickelt wurde. Die Wohnanlage bietet einen herrlichen Panoramablick auf die Stadt und die Andamanensee! Die Apartmen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Alle anzeigen Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Wohnanlage Fantasea Condo Kamala
Kamala, Thailand
von
$99,196
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 26–47 m²
2 Immobilienobjekte 2
stilvolle Wohnung zu einem heißen Preis in einem guten Bereich Die neue Eigentumswohnung für 164 Wohnungen wird im Kamal -Gebiet gebaut - eine der vielversprechendsten für Investitionen in den Bereich von Phuket Die Gegend ist in erster Linie für Familien bequem. Patong - nur eine 15 -min…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Alle anzeigen Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$73,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Alle anzeigen Wohnanlage The Element by Anocha
Wohnanlage The Element by Anocha
Kamala, Thailand
von
$123,277
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Flucht nach friedlicher Eleganz: Strand, Berge, Gemeinschaft
Bauherr
The Element by Anocha
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
The Element by Anocha
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Alle anzeigen Wohnanlage The Forest Patong
Wohnanlage The Forest Patong
Pa Tong, Thailand
von
$272,109
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 53–110 m²
4 Immobilienobjekte 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
53.2 – 60.0
320,589 – 408,594
Wohnung 2 zimmer
109.8
700,896
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen