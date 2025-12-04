  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Bang Sare
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Bang Sare, Thailand

häuser
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Alle anzeigen Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Wohnanlage BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Thailand
von
$63,260
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Alle anzeigen Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thailand
von
$63,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Das 5. Projekt von Sisaran aus Bang Saray ist eine ECO-freundliche Luxuswohnung mit 262 Einheiten. Mit über 15 Moderatoren für die Bewohner und einer Reihe von 5-Sterne-Serviecs wird diese Entwicklung einen neuen Maßstab für Bang Saray setzen.
Bauherr
Sisaran
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen