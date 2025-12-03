  1. Realting.com
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Pattaya, Thailand
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Der neue Harmonia-Komplex ist ein idealer Ort für ein ruhiges, ruhiges Leben im Zentrum von Pattayas städtischem Leben. Das Hotel liegt im Zentrum von Pattaya, in der Nähe der Strände. 100 Meter von der komplexen Bushaltestelle, den nahe gelegenen Einkaufszentren, Supermärkten, Unterhaltungs…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,912
Das neueste Premium-Kondominium in Pattaya mit Panoramablick auf das Meer liegt zwischen Pratumnak und Jomtien, zwei der renommiertesten Gegenden der Stadt.Der Komplex umfasst mehr als 2 Hektar, und das Gebäude selbst steigt 67 Stockwerke - das ist der höchste Punkt in der Stadt. Insgesamt v…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$431,410
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
Immobilienagentur
TRANIO
OneOne
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Pattaya, Thailand
von
$214,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 18
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Wohnanlage RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya, Thailand
von
$66,511
Etagenzahl 43
Moderne Apartments mit Aussicht im Zentrum des Jomtien-Strands mit herrlichem Blick auf das Meer und die Natur! Investieren Sie in Luxusapartments Riviera Jomtien vom Entwickler Riviera Group und bieten Sie eine Mietrendite von 5 %! Strand auf 550m! Die Wohnungen sind komplett ausgesta…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$463,568
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer und Parkplätze.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, eine große Dachterrasse, einen Jacuzzi, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküch…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Wohnanlage Empire Tower
Pattaya, Thailand
von
$102,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 24
Elite-Komplex in der Gegend von Jomtien. Die Etage beginnt in der Höhe des dritten Stockwerks. Unter dem Gebäude befinden sich zwei Etagen der Tiefgarage. Im ersten Stock befinden sich eine Lobby mit zwei Geschäften und ein Restaurant, Im fünfzehnten und neunzehnten Stock des Gartens auf den…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thailand
von
$87,970
Etagenzahl 22
Wohnung in einem hochwertigen Beverly Mountain Bay-Komplex, umgeben von den Touristenattraktionen von Pattaya und 1,5 Autostunden von Bangkok entfernt! Investitionsimmobilie! Rendite aus der Investition in Immobilien beträgt ca. 10 % pro Jahr! Es ist möglich, Immobilien in Raten zu …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$98,679
Eine ausgezeichnete Option für ein gemütliches Kondominium für diejenigen, die gerne die Wintersaison unter der Sonne verbringen oder mit ihrer Familie reisen.Das Projekt, ein separater Wohnpark im Herzen von Pattaya, von einem Entwickler, der den Preis für "Best Boutique Developer an der Os…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$44,993
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–40 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Komplex befindet sich in der Gegend von Pratumnak auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier und die berühmte Walking Street sind leicht zu erreichen, aber mit all dem ist Pratumnak ein Wohngebiet und hier…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Studio
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$192,947
Eine luxuriöse Residenz auf der ersten Linie des Meeres mit Pools, Lagunen und Gärten für Erholung und Entspannung.Der Komplex besteht aus 4 achtgeschossigen Gebäuden mit 264 Einheiten. Die Innenräume sind von elegantem und anspruchsvollem Design, natürlichen Tönen und natürlichen Materialie…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$129,087
Die Residenz verfügt über einen Brunnen, einen Pool und einen Whirlpool, einen Wellnessbereich und eine Sauna, einen Konferenzraum, Restaurants, einen Kinderclub und einen Spielplatz, ein Spielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, einen angelegten Garten.Vorteile Garantiertes Einkommen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$235,116
Wohnungen in der größten und beliebtesten unter den Touristen abgeschlossen Komplex von Jomtien Beach. Das Gebäude verfügt über 59 Etagen mit 1644 Einheiten unterschiedlicher Layouts. Es gibt Apartments mit einem privaten Pool. Der Komplex verfügt über alles, was Sie für einen komfortablen A…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,039
Der Komplex bietet eine der prestigeträchtigsten Residenzen aufgrund seiner luxuriösen Aussehen, Premium-Services und unvergleichliche Atmosphäre.Das Projekt bietet Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Wohnung verfügt über einen überdachten Parkplatz.Eigenschaften:Geschäfte, Ca…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$112,033
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 60
Unglaubliche Investitionsmöglichkeiten in Immobilien an der Küste des Golfs von Thailand.Einkommen ab 7 %! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen oder Mieten!Frische Meeresluft und endlose Strandlage machen diese Immobilie einzigartig.Ratenzahlung möglich!Entfernung zum Strand: 200 Meter!Jede…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thailand
von
$73,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 51
Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt! Alle Arten von öffentliche…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,438
Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, einen Jacuzzi, eine Sauna und ein Dampfbad, Fitnesscenter, ein Café und ein Restaurant, einen Tiefgaragenplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete europäische Küchen, Kleiderschränke un…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$234,053
Verwöhnen Sie sich in einem Lebensstil der Eleganz in der Residenz, wo Luxus mit der Natur im Herzen des Projektes verbindet. Eingebettet in bezaubernden Grünflächen, diese 3 risikoarmen Residenzen neu definieren Multigeneration Leben. Weil wir die Bedeutung der Familie und jedes Familienmit…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thailand
von
$52,975
Etagenzahl 8
Investieren Sie in ein einzigartiges Apartment, nur 5 Gehminuten vom Jomtien Beach entfernt!Die Mietrendite beträgt 5 %.Ratenzahlung möglich: 60 % bei Vertragsunterzeichnung verbleibende 40 % für 4 Jahre.Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind möbliert! Einzugsbereit!Jada Beach Condo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thailand
von
$73,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$130,200
Luxus-Wolkenkratzer im Zentrum von PattayaDas Gebäude bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Alle 465 Eigentumswohnungszimmer sind durchdacht gestaltet. Neben einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst steht Ihnen ein 240 m² großer Pool zur Verfügung. …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$73,824
Die komplexe Infrastruktur:SportplatzSpaGolfsimulatorTagungsraumTiefgaragenLobbyLädenWasserfälleKinderbecken mit RutschenJogging-TrackWohnbereichGartenRestaurantFitnessstudio2-=meterlanges Schwimmbad mit WhirlpoolKinderspielplatzBaubeginn - November 2025.Abschluss - Dezember,2027.Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$515,733
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, einen Wohnbereich, einen Co-Working-Bereich, einen Pool, einen Whirlpool, einen Fitnessraum, einen Kinderspielraum.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$189,956
Die komplexe Infrastruktur:ParkplatzTagungsraumLobbySpaGolfsimulatorKinderclubzen gartenArbeitsbereichSchwimmbäderJacuzziWohnbereichFitnessstudioConcierge ServiceSicherheit und Videoüberwachung rund um die UhrBaubeginn - Januar 2026.Abschluss - Februar, 2029.Ausstattung und Ausstattung im Ha…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thailand
von
$74,379
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Etagenzahl 8
Fläche 56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Eigentumswohnung Siam Oriental Plaza ist das 9. Projekt des finnischen Entwicklers in der besten Gegend von Pattaya auf dem Pratumnak-Hügel. Die Eigentumswohnung besteht aus 8 Etagen und umfasst insgesamt 190 Wohnungen. Die gesamte Infrastruktur des Komplexes befindet sich auf dem Dach, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0
78,084 – 85,895
Bauherr
Siam Oriental Condos
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Wohnanlage EMBASSY
Pattaya, Thailand
von
$73,687
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$181,630
Ein hochwertiges Wohnprojekt in der angesehensten Gegend in der Nähe von Jomtien Beach in Pattaya.Der Komplex umfasst den größten Pool in der Stadt mit Innen- und Außenbereichen, viele Erholungsgebiete, einen Dachpool mit Panoramablick, Fitnessräume, Tiefgaragen, eine Lobby und Geschäfte, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Naklua, Thailand
von
$116,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Eine ideale Auswahl für Investitionen und mehrjährige Projekte! Mehr als 7 %! Рассрочка! Versuchen Sie das Spiel! Bei der Nutzung, beim Bau und bei der Wohnungseigentumsförderung wird die Investitionstätigkeit erheblich beeinträchtigt Es ist eine gute Zeit und ein Aufenthalt in der Welt. …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$690,595
"The Arowanyx" luxuriöse Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre mit P…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya, Thailand
von
$493,084
Der Komplex besteht aus 19 zweistöckigen Villen mit 3-4 Schlafzimmern. Jedes Haus verfügt über einen Pool, einen Parkplatz und einen Garten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in East Pattaya, einem ruhigen und sehr begehrten Viertel. Eine internationale Schule ist n…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Naklua, Thailand
von
$75,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$54,824
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 8 %! Perfekt geeignet für Dauerwohnsitz und Vermietung! Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Mindestanzahlung möglich! Luxus Apartment im prestigeträchtigen DREAM-Komplex in malerischer Lage auf dem Pratumnak-Hügel (Pattaya). …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$2,04M
Elysium Residences verschwimmt die Linie zwischen Service-Apartments und Premium Hotels. Elysium befindet sich in der Region Pratumnak von Pattaya, ist das Wahrzeichen der hochwertigen Wohn- und lukrativen Investitionsmöglichkeiten. Das Interieur verfügt über eine elegante Auswahl an hochwer…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Ban Na Chom Thian, Thailand
von
$62,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 24–102 m²
32 Immobilienobjekte 32
Ein Luxusapartmentkomplex in der prestigeträchtigen, gepflegten Gegend Jomtien in Pattaya mit eigener Infrastruktur und 300 m vom Sandstrand entfernt. Der Komplex ist im Stil der französischen Provence gestaltet und schafft die Atmosphäre eines modischen französischen Resorts an der Côte d'A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Wohnung 2 zimmer
52.1
128,197
Wohnung 3 zimmer
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Studio
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Wohnanlage The Cloud
Pattaya, Thailand
von
$55,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Das Cloud Condominium erhielt 2016 bei den Thailand Property Awards das beste erschwingliche Condominium an der Ostküste Thailands. Das Hotel liegt 80 m vom prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel mit einem gemütlichen Strand entfernt, nur 5 Gehminuten von der Wohnanlage entfernt und umfasst 161 …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$133,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$100,953
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 32–69 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der luxuriöse Premium-Komplex besteht aus 24 Etagen und befindet sich in der Gegend von Jomtien, 800 m vom besten Strand der Stadt entfernt - Jomtien Beach, Auf diese Weise können Sie einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen. Eine entwickelte Infrastruktur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
112,201
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thailand
von
$99,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 22
Beverly Mountain Bay liegt im Stadtzentrum und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Skyline. Luxus-Eigentumswohnung Beverly Mountain Bay in Pattaya – ein idealer Ort zum übernachten. Der Komplex ist aus hochwertigen Materialien gebaut, die für die Umwelt Pattayas nachhalti…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$232,239
Das luxuriöse Hochhaus ist einzigartig und bietet moderne, aber anspruchsvolle Features mit einer starken dynamischen Architektur, die das Projekt unter der Skyline von Pattaya hervorragend macht. Mehr als 77% der Einheiten verfügen über eine ungehinderte direkte Blick auf das Meer und sind …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Pattaya, Thailand
von
$87,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 24
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! 500m bis Jomtien Beach! Embassy Resort – eine einzigartige 8-stöckige Wohnanlage, gibt Ihnen die Möglichkeit, Teil der renommierten Welt zu wer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$495,126
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$374,004
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Gärten und einen Park, Lounge-Bereiche, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, Swimmingpools und ein Spa, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Linie von Jomtie…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Wohnanlage s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya, Thailand
von
$138,216
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 45
Das Arom Jomtien Pattaya ist eine hochwertige Boutique-Residenz im Kurort Pattaya in einer der beliebtesten Gegenden. Der Komplex liegt nur 50 Meter vom Meer entfernt und verfügt über einen Privatstrand! Die Residenzen bieten einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Siam. Jede Residen…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Wohnanlage Jomtien Sweet Condotel
Pattaya, Thailand
von
$36,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxusapartment im Wohnkomplex Jomtien Sweet Condotel in der Gegend von Jomtien. Die Wohnung ist in einem modernen Stil eingerichtet und verfügt über eine ausgestattete Küche und Küchenutensilien, eine Waschmaschine und einen Kühlschrank. Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Min…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Pattaya, Thailand
von
$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thailand
von
$54,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Wenn ein luxuriöses Leben in der schicken Wohnanlage – Ihr Traum ist, dann bieten wir Ihnen eine großartige und einzigartige Idee des Wohnens, Derzeit am begehrtesten Ort von Pattaya –, dem prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel in der Nähe von Kozi Beach, erhältlich. Stil, Komfort und Komfor…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$65,635
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 8 %! Angesichts der zahlreichen Annehmlichkeiten einer Wohnanlage und der ausgebauten Infrastruktur eignet sich diese Immobilie perfekt für die Langzeitmiete! Ratenzahlung mög…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,494
Neuer Luxus-Hochhauskomplex auf der ersten Linie - nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt. Diese Lage bietet einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort. Das Hauptkonzept ist eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Stadtleben in einem der besten Gegenden von Pattaya.Mehr als 30% der E…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$232,554
Business-Class-Wohnungen in Jomtien nur 10 Minuten zu Fuß zum Strand. Das Meer zu deinen Füßen. Das Gebäude verfügt über 55 Etagen mit 1800 Einheiten, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmer in verschiedenen Modifik…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$65,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Fläche 23–64 m²
18 Immobilienobjekte 18
Olympus ist eine ganz neue Art von Leben mit Restaurants, Cafés und Geschäften, die bequem in einem Wohnkomplex gelegen sind, sowie die Annehmlichkeiten, die Sie genießen und brauchen direkt vor der Haustür.Der Komplex ist ein Zentrum für einen gesunden Lebensstil, mit einer Sauna, einem Fit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Wohnung 2 zimmer
39.1 – 39.2
111,206
Studio
23.2
65,583
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Pattaya, Thailand
von
$111,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 67
Das Grand Solaire Pattaya befindet sich auf 67 Etagen und bietet den höchsten Höhenpunkt in Pattaya mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer von der überwiegenden Mehrheit der Apartments. Alle 2470 angebotenen Luxusresidenzen verfügen über modernste Innenarchitekturelemente, darunter d…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Wohnanlage Movenpick Hotel Residential
Pattaya, Thailand
von
$410,169
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Wohnanlage ONCE WONGAMAT
Naklua, Thailand
von
$202,664
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 56
Einzigartiges Angebot für Investoren: Luxus-Wohnungen im renommierten Wongamat-Bereich, die ein stabiles Einkommen und ein hohes Wachstumspotenzial bieten!Garantiertes Einkommen von 6 % für drei Jahre!Einmal ist ein Luxus-Kondominium, das die Bequemlichkeit und den Service eines Fünf-Sterne-…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thailand
von
$83,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 34
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,392
Inspiriert von den Wellen und Kurven des Wongamat Beach, ist das Gebäude ein architektonisches Meisterwerk, das die natürliche Schönheit der Wongamat Bay und der wachsenden urbanen Metropole der Gegend widerspiegelt. Städtische Geraden werden mit glatten eleganten Kurven kombiniert, wodurch …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$97,726
Etagenzahl 45
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 7 %! Ideal sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Der Komplex hat eine gute Lage und ist bei Mietern sehr gefragt! Die Wohnungen sind möbliert, verfügen über Sanitär- und Haushaltsgeräte! Ratenzahlung! Objekt mit Blick auf d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$83,260
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit abd Concierge Service, ein Fitnesscenter, drei Infinity-Pools, Jacuzzi, Saunen, ein Restaurant, eine große Dachterrasse, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das An…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,743
Die Residenz verfügt über einen 18 Meter langen Pool mit Whirlpool, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Fitnesscenter, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit und einen Garten, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheEinbauschränkeKlimaanlageLage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$92,511
37 Meter langes SchwimmbadKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraumüppiger tropischer GartenPavillonsgroße GrünflächenWasserrutschenLobbySicherheit rund um die Uhr25 Meter langes Infinity-PoolLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Wohnanlage Chastnaya postroyka
Pattaya, Thailand
von
$279,259
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$385,433
Der Komplex besteht aus japanischen Pool-Villen, in denen die Zen-Philosophie modernen Luxus trifft. Tauchen Sie ein in die ruhigen Gärten, entspannen Sie am einladenden Pool und genießen Sie Räume für stilvolles Wohnen.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenParkplatz für 2-4 Auto…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$737,005
Die Plantation Estates ist ein Komplex von hochwertigen modernen Villen im tropischen Stil. Die Häuser mit verschiedenen Layouts und Flächen von 185 m2 bis 224 m2. Die besondere Aufmerksamkeit wird auf den tropischen Garten rund um den großen luxuriösen Pool gelegt.Ausstattung und Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Naklua, Thailand
von
$77,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxuriöses 5-Sterne-Leben am Strand von Wongamat im tropischen Stil Diese luxuriöse Eigentumswohnung des erfahrenen Entwicklers der Global Top Group besteht aus 188 modernen Apartments in einer bezaubernden tropischen Gegend. Das exotische Thema wird bei der Gestaltung einer atemberaubenden…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thailand
von
$109,689
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
Eine Investitionsmöglichkeit in der Wohnanlage Copacabana Coral Reef Jomtien bietet einen einzigartigen Stil von Meer, Riff und Korallen. Ausbeuten von 7 %!Installation! Die Wohnung ist möbliert!Das Gebäude ist so konzipiert, dass viele Wohnungen Meerblick bieten, so dass Sie atemberaubende …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$120,265
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem und CCTV, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, einen Pool von 240 m2, einen Garten, ein Restaurant und ein Café.Ausstattung und Ausstattung im Haus WLAN…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Wohnanlage CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$104,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Stadtgarten Pattaya – Eigentumswohnung, die die beste Lage im Zentrum der Stadt hat, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Studios, Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern oder mehr sind bereit, in ihnen zu wohnen. Das Projekt war mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, dar…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$546,471
"Onyx Grand Village" kombiniert Luxus, Ruhe und Vorzüglichkeit. Schöne Ausstattung und hochwertige Möbel, privates Schwimmbad und üppige Gärten - alles bietet die perfekte Oase für Entspannung und Erfrischung.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenSaunaParkplatz für 2 AutosSicherh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$137,718
Das Projekt umfasst:ErdgeschossDesigner-Hotel-Stil Lobby mit einem großen überdachten Drop-off-BereichIn den Warenkorbgroßes Restaurant mit Showküche und BarDesigner Clubhausseparater Hundeparkgroßer PoolPoolbarseparater LiegeplatzWLAN in allen GemeinschaftsbereichenSicherheit und Videoüberw…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Naklua, Thailand
von
$690,295
Das Qualitätsprojekt von "Baan Mae Villa". Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Komplette Annehmlichkeiten an der großartigen Lage. Genießen Sie einen schönen Blick auf den Garten von großen Türen und Fenstern. Wohnbereich mit Hochbettdecke, großem Balkon und ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$41,516
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$126,542
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 29
Fläche 34–70 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der City Tower ist der erste Luxus-Wolkenkratzer im Herzen von Pattaya und hat die Stadtlandschaft dieses boomenden Resorts verändert. Der Bau des Projekts bietet einen Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Der Komplex befindet sich auf einem 4800 m² großen Grundstück. in…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Wohnung 2 zimmer
70.0
281,206
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$123,348
großer PoolKinderbeckenmehrstufige LiegeflächenWassereigenschaftenKinderclub und SpielplatzFitnessraum und ein Fitnessstudio im Freienüppiger tropischer GartenPavillons und LoungesWasserrutschen und StrandbäderLobbySicherheit rund um die UhrInfinity PoolEs gibt mehrere ausländische Quotenein…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Naklua, Thailand
von
$214,231
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 55
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$1,08M
Die luxuriösen Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Nähe zum Reservoir und der Lage unter üppigem Grün schaffen die Atmosphäre der Ruhe für jede Residenz.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatz für 4-5 AutosSicherheit rund um die UhrFitnessraumKinderbeckenLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$435,345
Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre m…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$146,541
Wir bieten Apartments mit Balkon und Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, einen Tiefgaragenplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$111,013
Ein einzigartiger Wohnkomplex mit einem japanischen Thema SPA und Wellness im Herzen von Pattaya, nur 1 km von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Strände.Es handelt sich um ein risikoarmes Projekt, das sich auf Wellness und einen harmonischen Lebensstil konzentriert, unter dessen Annehml…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$143,534
Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stell…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$86,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 46
Der Arcadia Millennium Tower — ist ein Eigentumswohnungs- und Wohnprojekt im zentralen Teil von Pattaya. Die Lage im zentralen Teil der Stadt gewährleistet die Nähe zu der beliebtesten städtischen Infrastruktur. Ebenfalls in der Nähe befinden sich die wichtigsten Einkaufszentren der Stadt. …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$57,310
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 24–51 m²
6 Immobilienobjekte 6
Der Harmonia Complex ist ein idealer Ort für ein ruhiges und ruhiges Leben im Zentrum von Pattaya. Der Komplex befindet sich in der Gegend von Central Pattaya, in der Nähe der Strände. Es gibt eine Bushaltestelle 100 Meter vom Komplex entfernt, Einkaufszentren, Supermärkte, Unterhaltungsmögl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Wohnung 2 zimmer
50.5
117,768
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Растояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерамиPRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни …