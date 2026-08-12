Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Thailand

;
Chon Buri
14
Pattaya
11
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
19 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
3-Storey Commercial Building for Sale – Prime Business Location auf Thappraya Road, PattayaE…
$263,247
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Na Chom Thian, Thailand
Fertiges Geschäft
Na Chom Thian, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxus 4 Schlafzimmer Pool Villa in Na Jomtien zum Verkauf – Diese atemberaubende 4-Schlafzim…
$1,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Hotel zum Verkauf In der Nähe von Walking Street South PattayaDieses Hotel befindet sich in …
$1,67M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
TekceTekce
Fertiges Geschäft in Khao Chi Chan, Thailand
Fertiges Geschäft
Khao Chi Chan, Thailand
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Resort Geschäft zum Verkauf in Bangsaray – Dieses 13-Zimmer-Resort läuft noch aktiv und biet…
$607,836
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 36
Anzahl der Badezimmer 36
Gewerbeimmobilien 36 Zimmer zum Verkauf In Central PattayaDiese Gastfreundschaft Geschäftsmö…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Gästehaus zum Verkauf Pratumnak Hill Pattaya Dieses Gästehaus zum Verkauf in Pratumna…
$288,722
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 63
Anzahl der Badezimmer 63
Modern Hotel zum Verkauf South Pattaya Investment Opportunity Dieses moderne Hotel zum Verka…
$4,25M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 195
Anzahl der Badezimmer 127
Hotel 195 Zimmer mit Grundstück zum Verkauf Pattaya Naklua AreaDieses Hotel 195 Zimmer mit G…
$10,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Luxus Pool Villa In der Nähe des Strandes zum Verkauf auf Pratumnak Hill, Pattaya (Nur 100 M…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Nong Prue, Thailand
Fertiges Geschäft
Nong Prue, Thailand
Seltene Chance!! Beliebte Central Pattaya Club zum Verkauf – Bereit zum Operieren Dieser vol…
$1,08M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 12
4 Etagen-Gebäude 7 Schlafzimmer in JomtienDieses 4-stöckige Geschäftsgebäude befindet sich i…
$495,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 13
Geräumige Pool Villa zum Verkauf in South Pattaya Ideal Rental InvestmentDiese große Pool-Vi…
$588,433
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Pattaya, Thailand
Fertiges Geschäft
Pattaya, Thailand
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gegründet Café Business Übernahme zum Verkauf in Khao Noi PattayaDiese Geschäftseinheit befi…
$26,325
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft in Bang Sare, Thailand
Fertiges Geschäft
Bang Sare, Thailand
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Pool Villa zum Verkauf 3 Storeys 4 Schlafzimmer in Bang SarayEigentümer Finanzen Verfügbar !…
$284,926
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
PLC Real Estate
Sprachen
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Fertiges Geschäft 1 800 m² in Choeng Mon, Thailand
Fertiges Geschäft 1 800 m²
Choeng Mon, Thailand
Zimmer 24
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 800 m²
Etagenzahl 2
6 Premium-Villen Samui Island, Thailand, Vermietung Geschäft Betriebliches Mietgeschäft mit…
$6,00M
Eine Anfrage stellen
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. in Bueng Yitho Subdistrict, Thailand
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Bueng Yitho Subdistrict, Thailand
Zimmer 46
Schulgeschäft zu verkaufen im Bereich Rangsit-Nakhon Nayok Road, Provinz Pathum Thani, in de…
$8,54M
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft 21 200 m² in Krabi, Thailand
Fertiges Geschäft 21 200 m²
Krabi, Thailand
Zimmer 100
Fläche 21 200 m²
Krankenhaus zu verkaufen, Größe 100 Betten, bietet komplette Dienstleistungen in den tourist…
$7,36M
Eine Anfrage stellen
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. in Phrae, Thailand
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Phrae, Thailand
Etagenzahl 1
Hühnerzuchtbetrieb zu verkaufen. Die Eierproduktionsmenge beträgt 105.600 Eier/Tag. Betreibe…
$4,12M
Eine Anfrage stellen
Fertiges Geschäft in Udon Thani City Municipality, Thailand
Fertiges Geschäft
Udon Thani City Municipality, Thailand
$197,23M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Thailand

gewerbeimmobilien
hotels
büros
laden
Realting.com
Gehen