Wohnkomplex Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Stilvolle Wohnanlage im Talang-Bereich von einem thailändischen Entwickler mit 15 Jahren Bauerfahrung.

Das Projekt bietet stilvolle und komfortable Apartments mit einem gut ausgedachten Layout, in einer ruhigen und grünen Gegend. Die Bewohner haben Zugang zu einem Schwimmbad, einem Fitnessbereich und gemütlichen Gemeinschaftsräumen und schaffen eine komfortable und angenehme Atmosphäre zum Leben.

Die erste Phase umfasst 3 Gebäude und ein Clubhaus mit insgesamt 411 Wohnungen - Studios, Wohnungen mit ein, zwei und drei Schlafzimmern, von 26 m2 bis 78 m2.

Abschlussdatum: Q4 2026.

Infrastruktur:

Shuttle nach Bang Tao Beach (8.8 km)

Schwimmbäder 60 Meter

Fitnessstudios

Coworking

Kinderzimmer

Sauna

Whirlpool

Yoga Studio

Parkplatz

Ladestationen

Einkaufszentrum für Einwohner

Laufband

Garten- und Ruhebereich

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.