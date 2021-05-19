Wohnung in einem Neubau PRISTINE PARK III

Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !
Рассрочка!
Растояние до пляжа: 1700 м!
Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерами
PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни инвестиций в самом сердце не Джаматомие наматомие н нобстваулобдиканасейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажей зали
Расположение: - пляж, 1700 м; - аквапарк Паттай; - храм 'Большой Будда'. Позвоните нам и мы с огромнымудовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может менятьсв зависимости отукурса