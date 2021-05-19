Wohnung in einem Neubau PRISTINE PARK III

Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !

Рассрочка!

Растояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерами

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни инвестиций в самом сердце не Джаматомие наматомие н нобстваулобдиканасейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажей зали

Расположение: - пляж, 1700 м; - аквапарк Паттай; - храм 'Большой Будда'. Позвоните нам и мы с огромнымудовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может менятьсв зависимости отукурса