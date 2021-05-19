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Wohnung in einem Neubau PRISTINE PARK III

Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
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18
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ID: 19776
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.05.25

Standort

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  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Über den Komplex

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Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !

Рассрочка!

Растояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерами

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни инвестиций в самом сердце не Джаматомие наматомие н нобстваулобдиканасейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажей зали

Расположение: - пляж, 1700 м; - аквапарк Паттай; - храм 'Большой Будда'. Позвоните нам и мы с огромнымудовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может менятьсв зависимости отукурса

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

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Wohnung in einem Neubau PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
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Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
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