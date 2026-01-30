  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Mueang Phuket
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Mueang Phuket, Thailand

Phuket
44
Rawai
84
Phuket
53
Karon
56
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Alle anzeigen Wohnanlage Sunny Moon
Wohnanlage Sunny Moon
Rawai, Thailand
von
$134,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Fläche 34–460 m²
137 Immobilienobjekte 137
Apartmentkomplex vom Entwickler Sunny Development Group mit einem Ertrag von 11% pro JahrWir sorgen für eine hohe Liquidität des Investitionsvorhabens durch:Einzigartige LageIconische ArchitekturPrivatwirtschaftUnsere bewährte Erfahrung in 7 LändernFüllung für die gefragtesten TouristenÄsthe…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Wohnung 2 zimmer
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Wohnung 3 zimmer
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Wohnung
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Alle anzeigen Wohnanlage Kata View
Wohnanlage Kata View
Karon, Thailand
von
$147,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 66 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Artenkomplex eines zuverlässigen Entwicklers Ein neues interessantes Projekt eines zuverlässigen Entwicklers befindet sich an einem seltenen Ort - einem Teil von Phuket, in der Fußgängergängigkeit von einem der schönsten Strände der Insel - Kata.  Kata Beach ist einer der schönst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
66.0
157,749
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wichit, Thailand
von
$91,984
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 31–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kurzes Projekt mit niedriger Infrastruktur im Zentrum Ost Die neue Eigentumswohnung wird an einem infrastrukturell-privaten Standort errichtet острова, im weitesten Sinne des Wortes, Central Festival Phuket. Die neuen Standorte sind einzigartig für den Versand von Transportmitteln und könne…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0
98,693
Wohnung 2 zimmer
65.0
211,256
Wohnung 3 zimmer
76.0
242,985
Verein
Phuket Property Association
TekceTekce
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$1,01M
Der Komplex besteht aus modernen Luxusvillen, gebaut mit hochwertigen Materialien und mit großer Aufmerksamkeit auf Details. Mit modernen Designsund funktionale Wohnräume, sie erfüllen alle Bedürfnisse.Das Projekt umfasst:EmpfangFitnesscenterTagungsraumWellnesscenterSaunaSicherheit und Video…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Alle anzeigen Wohnanlage The Petit Tycoon
Wohnanlage The Petit Tycoon
Phuket, Thailand
von
$331,865
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$129,765
Das neueste Business-Kondominium, wo Luxus auf Nachhaltigkeit und Öko-Freundschaft trifft. Dies ist nicht nur ein Ort zu leben, es ist Ihre persönliche Ecke von Harmonie und Komfort. Infrastruktur und Annehmlichkeiten in der Anlage:Smart homeTiefgarageGroßes Meerwasser-Pool mit BarLoungebere…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage Harmony Condominium
Wohnanlage Harmony Condominium
Rawai, Thailand
von
$128,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
Fläche 34 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
33.7
130,958
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$106,851
Der Luxus-Wohnungskomplex ist entworfen, um ruhiges Wohnerlebnis mit urbaner Bequemlichkeit zu bieten.Funktionell geplante Raum- und Innengestaltung sorgen für ein luftiges, spekulantes Gefühl, das die Erfahrung von Ruhe und Entspannung verbessert.Eigenschaften:Ferienwohnungen mit MeerblickS…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage Sirius Condominium
Wohnanlage Sirius Condominium
Rawai, Thailand
von
$139,923
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Eigentumswohnung Sirius ist ein aufregender neuer Wohnkomplex im lebhaften Bereich von Ravai, Phuket. Dieses moderne Projekt umfasst 3 Gebäude, insgesamt 282 Wohnungen auf 7 Etagen und bieten eine Vielzahl von modernen Wohnräumen, die verschiedene Lebensstile befriedigen. Von gemütlichen Stu…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Thailand
von
$1,55M
Eine private gated Community bestand aus 9 geräumigen und vollfunktionellen Villen, die sorgfältig für Familien mit Kindern entworfen wurden. Das Projekt befindet sich auf einem Hügel mit einem malerischen Blick in der Nähe von internationalen Schulen.Große Grundstücke von 670 m2 bis 1195 m2…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Dream U2
Wohnanlage Utopia Dream U2
Rawai, Thailand
von
$91,539
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Dream Builder hilft Ihnen, Ihre Träume über verschiedene Konzepte im U2-Projekt zu erfüllen. Realisieren Sie Ihre Träume unter vielen Stilen von einzigartig gestalteten Zimmern. Lassen Sie Ihren Traum in die Realität leuchten. Die Inspiration für den Bau liegt hinter den folgenden Punkten.Gr…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Alle anzeigen Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thailand
von
$112,929
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Attraktives Investitionsobjekt!Ein garantiertes Einkommen von 6 % für die ersten 3 Jahre.Installation!800 Meter vom Strand Rawai entfernt!VIP Space Odyssey ist gegen einen Hintergrund von bewaldeten Hügeln gesetzt.Ausstattung: Sporthalle, Infinity-Pool auf dem Dach, Kinderzimmer.Ort:- Strand…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$136,591
Komfortables Kondominium für das ganze Jahr über Leben, Miete und passive Einkommen. In der Nähe des Strandes von Kata, in einer gemütlichen und ruhigen Lage.Das Projekt verfügt über Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Die meisten Wohnungen haben Meerblick, Berg- und Dschungelblick.Gute Wahl f…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Alle anzeigen Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Rawai, Thailand
von
$134,887
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Fläche 43–147 m²
35 Immobilienobjekte 35
Babylon Sky Garden II – Neue Eigentumswohnung mit Meerblick in Rawai, Thailand. Ein einzigartiges Projekt, das sich durch italienisches Design und traditionelle thailändische Gastfreundschaft auszeichnet. Fünfstöckiges Gebäude mit 49 stilvollen Ein-/Zwei-Schlafzimmer-Einheiten und Suit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.5 – 59.7
256,607 – 304,388
Wohnung 2 zimmer
68.9 – 147.2
220,342 – 750,867
Wohnung
43.2 – 45.1
165,383 – 172,538
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$116,41M
Wir bieten Villen mit Pools, Parkplätzen, Panoramablick auf das Meer und den Garten.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Elektrische BlindsKlimaanlageDeckenventilatoren"Smart Home" SystemSolarmoduleLage und Infrastruktur in d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thailand
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Alle anzeigen Wohnanlage The One Nai Harn
Wohnanlage The One Nai Harn
Rawai, Thailand
von
$126,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Ein Premium-Kondominium im Herzen von Rawai: 5-Sterne-Service, atemberaubende Aussicht und die perfekte Kombination aus dem Komfort Ihres eigenen Hauses im Ausland mit dem Luxus eines Hotels.196 einzigartige Apartments und 15 Arten von Layouts von 27 bis 70 m2.Auf 900 Metern, Nai Harn Strand…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$1,90M
Das Projekt besteht aus 8 luxuriösen einstöckigen Villen mit Pools und Panoramablick.Die komplexen Merkmale:exklusives Clubhaus mit Meerblick DeckGrüner ParkSicherheitConcierge ServiceLage und Infrastruktur in der Nähe Kata, eingebettet in die Südwestküste von Phuket, besteht aus zwei schöne…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Laguna Oceanus
Wohnanlage Laguna Oceanus
Wohnanlage Laguna Oceanus
Wohnanlage Laguna Oceanus
Wohnanlage Laguna Oceanus
Alle anzeigen Wohnanlage Laguna Oceanus
Wohnanlage Laguna Oceanus
Phuket, Thailand
von
$4,76M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Laguna Phuket is Asia’;s premier integrated destination. Set against the stunning backdrop of the Andaman Sea, on a 3km stretch of pristine beach, Laguna Phuket is home to six world-class hotels, premium facilities and a branded residences and property division. Spanning over 1,000 acres of …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Alle anzeigen Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Wohnanlage Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Thailand
von
$317,578
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Neben einem See in der Nähe von Nai Harn Beach, wird die Wyndham Nai Harn Beach Condo Entwicklung von zwölf 4-stöckigen Gebäuden mit 353 Einheiten umfassen.Alle Einheiten sind ein Schlafzimmer, mit Größen von 40m2 bis 61m2. Alle verfügen über einen eigenen Balkon mit See, Pool oder Blick auf…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$1,11M
Das Projekt basiert auf der Tradition von feng shui, einer bekannten östlichen Philosophie, deren Ursprung in der Zeit verloren geht. Das erste Ziel war es, eine direkte Verbindung mit der Natur zu schaffen.Dank der großen Anzahl von Fenstern bläst der Wind buchstäblich durch die Wände des H…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,23M
Komplex kommt mit 13 zweistöckigen Luxus-Pool-Villen mit funktionalen Designs, Luxus-Finishs und modernster Technologie. Jede Villa mit voll funktionsfähigen, viel nutzbaren Platz für Lagerung, Wohnen und Flexibilität, verfügt über 3-5 Schlafzimmer mit großen begehbaren Schränken, en-suite B…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$487,082
Wir bieten luxuriöse Zwei- und Drei-Ebenen-Wohnungen.Die Residenz verfügt über Pools, einen Club, einen Parkplatz, Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der renommierten Gegend von Rawai, 800 Meter vom Strand entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Alle anzeigen Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Wohnanlage AURA CONDOMINIUM
Rawai, Thailand
von
$88,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 29–96 m²
171 Immobilienobjekt 171
Aura Condominium ist eine einzigartige Wohnanlage im Süden von Phuket. Es ist eine perfekte Kombination aus modernem Design, Funktionalität und Komfort, geschaffen für diejenigen, die einen hohen Standard von lebendigen und unvergleichlichen Blick auf tropische Landschaften und türkisfarbene…
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,25M
Eine gated Gemeinschaft von Premium-Villen besteht aus 37 Villen von 4 Arten, von 3 bis 5 + Schlafzimmer. Alle Villen verfügen über einen Pool mit Jacuzzi, private tropische Gärten, Terrassen und überdachte Parkplätze für 2-3 Autos. Das Projektkonzept ist ein Wohndorf mit 5-Sterne-Resortserv…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$704,749
Wir bieten Villen mit Pools, Gärten und Parkplätzen.Es ist möglich, voll möbliert zu kaufen.Die Residenz verfügt über einen Wohnbereich, einen Gemeinschaftspool, einen Konferenzraum, einen Fitnessraum.Abschluss - 3. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Hauptstraße - 1.4 km (4 Minu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Essence Residence
Wohnanlage Essence Residence
Rawai, Thailand
von
$137,948
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
4 Immobilienobjekte 4
Neues Deluxe-Klassenprojekt im Stadtteil RawaiEin neues Luxus-Clubhaus in der Nähe von Rawai Quay mit zwei Pools, ein Aussichtsdach und ein Restaurant auf dem Gelände hat begonnen, von einem der zuverlässigsten und etabliertesten Entwickler der Insel in der Vergangenheit gebaut werden.Die Wo…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$366,190
Dieses moderne Kondominium mit einem einzigartigen romantischen Stil besticht von der ersten Sekunde mit seiner gemütlichen Atmosphäre und einem Gefühl der absoluten Gelassenheit. Ein sensationeller Cocktail von Lichttönen, überraschend einfache Formen und charakteristische Innenräume schaff…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Wohnanlage Luxurious Next Point Condominium project in Rawai area.
Rawai, Thailand
von
$93,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Next Point Condominium ist ein modernes Investitionsprojekt der nächsten Generation im malerischen Rawai-Bereich im südlichen Phuket, 700 Meter vom Meer entfernt.Der Komplex vereint einzigartige Architektur, modernste Bautechnologien und geschäftsführende Infrastrukturen und schafft ein komf…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Alle anzeigen Wohnanlage Vip Karon
Wohnanlage Vip Karon
Karon, Thailand
von
$112,937
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
1 Immobilienobjekt 1
VIP Venus Karon ist ein luxuriöser Wohnkomplex in Phuket in der renommierten Gegend von Karon. Das Projekt umfasst 214 Wohnungen in drei modernen Gebäuden auf 7 Stockwerken. Die ideale Lage in der Nähe des berühmten Caron Beach ermöglicht es Ihnen, die natürliche Schönheit der Insel zu genie…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Wohnanlage Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Thailand
von
$112,999
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket ist ein luxuriöser Kondominiumkomplex, der die vierte Phase des Utopia Nai Harn Projekts bildet.Hier sind einige Gründe, warum Sie diesen Komplex wählen sollten:Vorzügliche Lage: Einer der beliebtesten Strände von Phuket, bekannt für Unterhaltung und Nachtleben…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$375,339
Die Residenz verfügt über Restaurants und Bars, ein Spa-Center, ein Spielzimmer, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum, einen Loungebereich, einen Pool, einen Konferenzraum, einen Bankettsaal, einen Club, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Vorteile Jahreseinkommen 6% innerhalb d…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage Next Point Condominium
Wohnanlage Next Point Condominium
Rawai, Thailand
von
$96,737
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Fläche 35–270 m²
8 Immobilienobjekte 8
Next Point Eigentumswohnung — Komfort & Smart Investment in Southern PhuketEin moderner Wohnkomplex im renommierten Rawai-Bereich, nur 7 Minuten vom Strand Nai Harn entfernt.Das Projekt verfügt über 4 Gebäude, 4 Swimmingpools (insgesamt 940 m2), ein Fitnesscenter, Apartments mit tropischem M…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.7 – 59.4
178,571 – 179,943
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.4
198,661 – 336,001
Wohnung 3 zimmer
132.2
483,514
Wohnung 4 zimmer
269.8
1,12M
Studio
35.0
100,446
Bauherr
Next Point Condominium
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 7…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$1,43M
Der Komplex besteht aus 15 Luxusvillen mit Panoramablick, privaten Pools, Terrassen und überdachten Parkplätzen.Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrGolf ClubFitnessstudioSpaKinderclubTennisplatzStrandclubsRestaurantsLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$147,288
Neues Kondominium im Süden von Phuket, wo tropischer Charme nahtlos mit modernen Annehmlichkeiten kombiniert wird. Nur wenige Schritte von Robinson Lifestyle Chalong und eine kurze Fahrt von den bezaubernden südlichen Stränden entfernt, verspricht diese exklusive Entwicklung ein unvergleichl…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Alle anzeigen Wohnanlage Rawayana
Wohnanlage Rawayana
Rawai, Thailand
von
$159,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Das einzigartige Konzept des Projekts macht es zu einem Anziehungspunkt für den gesamten Stadtteil Rawai. Die Unterkunft hier hat ein hohes Mietpotenzial unabhängig von der Saison. In einem Komplex von 35 Premium-Villen und 2 Eigentumswohnungen.RentalPool-Programm: 40% des Einkommens an den …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$1,54M
Die Anlage umfasst 28 Villen mit 4 Schlafzimmern und 5 Bädern.Eigenschaften:2 ParkplätzePool mit SalzwasserTerrasseAusstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschrankKücheLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 9 MinutenRobinson Lifestyle Chalong - 14 MinutenChalo…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Wohnanlage California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Thailand
von
$142,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Saturdays Residence
Wohnanlage Saturdays Residence
Rawai, Thailand
von
$196,189
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Fläche 57–80 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ready -hergestellte Wohnungen im Süden im Premium -Segment Diese Eigentumswohnung in der Region Ravai wurde im September 2016 fertiggestellt. Es besteht aus 119 Wohnungen auf 4 Stockwerken und wurde von einem Entwickler mit einem tadellosen Ruf und einer langen Geschichte erfolgreicher Pr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.0
215,242
Wohnung 2 zimmer
80.0
302,934
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Alle anzeigen Wohnanlage ENIGMA
Wohnanlage ENIGMA
Rawai, Thailand
von
$117,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Wohnungsbereich: von 35 bis 125 M2Enigma Residence ist ein einzigartiger Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden und Realität werden.Ort:Der Komplex Enigma ist aufgrund seiner Lage auf dem Land eine der attraktivsten Sehenswürdigkeiten de…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Mini 2
Wohnanlage Utopia Mini 2
Rawai, Thailand
von
$113,129
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Das Beste der Besten!  Utopia möchte nicht wie seine Konkurrenten sein und den Traum zum Leben erwecken, eine Multi-Themen-Immobilie zu schaffen. Die gewählte Lage befindet sich im Hinterland von Nai-Harn Beach und Rawai Beach, um sowohl die renommierten wunderschönen Strände als auch eine A…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$122,114
Die Residenz besteht aus drei siebenstöckigen Gebäuden mit Infrastruktur, die sich auf die Philosophie des langsamen Lebens konzentriert - einem ruhigen Lebensrhythmus im Einklang mit der Natur.Insgesamt hat der Komplex 285 Einheiten verschiedener Layouts von Studios bis zu Drei-Zimmer-Wohnu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wohnanlage The Base Rise
Wichit, Thailand
von
$79,764
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 8
The Base Rise – New condo resort style Mueang District, Phuket.The Base Rise – New condo resort style by Sansiri. ist ein imposanter 8-stöckiger neuer condo resort style bestehend aus 326 einheiten, im Herzen von Mueang District, Phuket, 2 min von Central Phuket entfernt. Verfügbare Einheite…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Wohnanlage The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Thailand
von
$116,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$613,657
Ein geräumiger Wohnkomplex von elegant gestalteten Villen mit einem privaten Pool, umgeben von Natur und Grün. Die Sammlung tropischer Häuser verbindet moderne Technologie mit exotischen Materialien, um ein reiches Design in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung zu schaffen.Jedes Haus verfü…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Alle anzeigen Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Wohnanlage Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Thailand
von
$132,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$399,340
Eine moderne Wohnanlage in Chalong, geschaffen für komfortables Leben. Durchdachte Architektur, hohe Bauqualität und komfortable Lage machen das Projekt attraktiv für Wohnen und Investitionen.Die komplexen Merkmale:Clubhaus mit Restaurantmodernes FitnesscenterSpaJoggen und WanderwegeKindersp…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Phenomenon Residence
Wohnanlage Phenomenon Residence
Karon, Thailand
von
$158,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Phänomen. Eigentumswohnung in der Region Kata390 FerienwohnungenGelegen auf einem steilen Hügel im Gebiet Kata mit üppiger Landschaft und Meerblick80% der Wohnungen mit diagonalem MeerblickÖffentliche Plätze und TiefgaragenEigene Verwaltungsgesellschaft des EntwicklersInstallation - 50% Anza…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Thailand
von
$549,515
Ein einzigartiges Projekt, das sich unter den malerischen Landschaften der Insel Phuket befindet, besteht aus 35 Villen mit Blick auf die Berge, den See und den Golfplatz. Das Innendesign des Projekts wird in einem modernen Stil mit neutralen Farben hergestellt.Der Komplex befindet sich 5 Mi…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Alle anzeigen Wohnanlage Aura Condominium
Wohnanlage Aura Condominium
Rawai, Thailand
von
$84,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Ferienwohnungen Aura Condominium in der Nähe von Nai HarnAURA Condominium ist ein modernes Kondominium-Projekt in Rawai, Provinz Phuket. Das Kondominium verfügt über 2 Gebäude, jedes Gebäude mit 7 Etagen, insgesamt 241 Einheiten. Eigentumswohnungen zum Verkauf reichen von 2,63 Millionen Baht…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Wohnanlage Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Thailand
von
$91,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Wohnanlage Andaman Bay View Residence
Chalong, Thailand
von
$195,209
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Alle anzeigen Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Wohnanlage Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Thailand
von
$141,853
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Babylon Sky Garden II befindet sich an der südlichen Spitze der Insel Phuket an einem prestigeträchtigen Ort neben dem Strand Ravai, wo eine erstaunliche Aussicht auf die Bucht Chalong und die Insel Lon im Hintergrund eröffnet wird Standortbereich: ca. 3,200 sq.m. 49 Apartments auf 5 St…
Verein
Phuket Property Association
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Alle anzeigen Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Aparthotel Hotelzimmer im Wyndham La Vita Phuket Komplex.
Rawai, Thailand
von
$147,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Hotelkomplex Wyndham La Vita Phuket, geführt von der weltbekannten Hotelmarke Wyndham, bietet Premium-Apartments in Rawai, nur 400 Meter vom Strand entfernt. Der Komplex erstreckt sich über 17.080 m² und besteht aus 8 Gebäuden mit insgesamt 516 Wohneinheiten. Es stehen Studios und Apa…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Wohnanlage Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket, Thailand
von
$93,063
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Utopia Naiharn ist ein Projekt, das aus Eigentumswohnungen und Villen im modernen Luxusstil besteht. Es liegt inmitten einer wunderschönen Berglandschaft und üppigem Grün neben dem Strand. Das Projekt umfasst drei Arten von 1-Zimmer-Apartments von 43 bis 53 m2 sowie Villen mit Pool und zwei …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$917,402
Der Komplex besteht aus 9 zweistöckigen Villen.EigenschaftenSchwimmbad von 30 m2 mit Liegestühlen und einer DuscheGrillplatz mit einer Außenküche, einem Loungebereich und einer TerrasseParkplatzGarten mit Palmen und dekorative tropischen Pflanzenatemberaubende Aussicht auf die BergeSicherhei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Wohnanlage Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$161,111
Palmetto architektonischen Stil ist die asiatische Mischung entworfen kombinieren mit den Linien und Farben der Natur; inspiriert von einer Idee des Lebens in einer grünen Oase. Die Architektur schafft ein harmonisches grünes Leben mit warmer und friedlicher Atmosphäre. Aufgrund des minimale…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Alle anzeigen Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Wohnanlage Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Thailand
von
$148,602
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Alle anzeigen Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Wohnanlage So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$116,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Alle anzeigen Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Karon, Thailand
von
$106,056
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 26–65 m²
3 Immobilienobjekte 3
Immobilien in Muang PhuketDer Komplex ist wirklich groß, besteht aus 2 Gebäuden für 686 Wohnungen.Im Komplex:- HauptlobbyHofPool- Fitnesscenter- Dampf- geheimer Garten- Coworking- Ruhegarten- Pavillon- TerrasseDer Entwickler bietet eine Auswahl an Layouts - von Studios bis zu Zweizimmerwohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0
155,612
Wohnung 2 zimmer
65.0
332,908
Studio
26.0
114,477
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$248,375
Neue Anlage am Sonnenuntergang Strand von Rawai von einem zuverlässigen Entwickler, dessen vorheriges Projekt in einer halben Stunde ausverkauft wurde! Die Architektur des Projekts wird im italienischen Stil durchgeführt. Einsatz hochwertiger Materialien und Bautechnologien. Geräumige Balkon…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Alle anzeigen Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Wohnanlage Etherhome Seaview Condo
Rawai, Thailand
von
$218,464
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 51–610 m²
5 Immobilienobjekte 5
Eigentumswohnung mit spektakulärem MeerblickDieses neue Luxus-Kondominium im Rawai Bereich von 40 Wohnungen zeichnet sich durch atemberaubende Meerblick und Privatsphäre aus.Hervorragendes zeitgenössisches Design hier, kombiniert mit modernen Gebäudetechnologien und dem Einsatz von hochwerti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
235,810
Wohnung 2 zimmer
102.0 – 128.5
530,166
Wohnung 3 zimmer
182.2 – 610.4
3,50M
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$199,867
Ein neues Premium-Projekt in Karon mit 449 Residenzen mit atemberaubendem Meer, Berg und Stadtblick. Mit moderner Ästhetik gestaltet, verbindet diese 8-stufige Residenz über 4 Gebäude nahtlos zeitgenössische Eleganz mit der Natur.Eigenschaften:Pool mit MeerblickMarkt und CaféSauna und Dampfb…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$89,735
Eine ausgezeichnete Möglichkeit zum Ausleihen und Entspannen in Ihrer eigenen Residenz für mehrere Wochen im Jahr.Der Komplex besteht aus 2 achtgeschossigen Gebäuden mit Co-Working-Raum, Wäscherei, Schwimmbad, Parkplatz, Fitnessbereich, Gärten mit Erholungsgebieten.Der Komplex wird von einem…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Wohnanlage Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Thailand
von
$247,504
Enigma Residence ist der einzigartige Wohnkomplex, in dem Komfort und Qualität mit fortschrittlichen Technologien kombiniert werden, die wahr werden.EigenschaftenFerienwohnungen mit Meerblickvernünftige Layouts"Smart Home" Systemmodernes Design und hochwertige MaterialienLobby und RezeptionT…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$156,718
Voraussichtliches Hochprofil Titelprojekt des geliebten Entwicklers Rhom Bho Property in Phuket.Das Projekt wird besonders auf den Komfort und die Zufriedenheit der Bedürfnisse der Bewohner achten: Design unter Berücksichtigung der Privatsphäre, Verwendung hochwertiger Materialien. Der visue…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage The Balance Phuket
Wohnanlage The Balance Phuket
Karon, Thailand
von
$217,873
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Projektname: Die Balance am StrandFirmenname : The Beach Resort Company LimitedSegment: LuxusklasseAnschrift: 98/88 - 98/89 Kata Straße, Karon, Muang, Phuket, ThailandFläche: 1-3-16.8 RaisAnzahl der Gebäude: 2 GebäudeAnzahl Einheiten : Gesamt 112 EinheitenParkplatz: 39 Autos + 11 MotorräderE…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Alle anzeigen Wohnanlage VIP VENUS KARON
Wohnanlage VIP VENUS KARON
Karon, Thailand
von
$115,627
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Investitionsattraktionen! Garantiertes Einkommen 6%!Ein beliebter Komplex mit einer günstigen Aussicht auf Preiswachstum. Perfekt für dauerhafte Residenz und Miete! Die günstige Lage des LCD garantiert Ihnen eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen!Die Wohnung ist komplett möbliert!Es gibt ein…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Thailand
von
$364,288
Das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort aufeinandertreffen. Stunning condos bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse, und alle Schlafzimmer sind mit eigenem Bad für ein wahrlich geniales Erlebnis. Die perfekte Mischung aus hochwertigem Wo…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Wohnanlage Palmetto Park Condominium
Karon, Thailand
von
$118,168
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Palmetto Park Condominium entwickelt seinen Lebensrhythmus perfekt in einem neuen Boutique-Kondominium auf der Insel Phuket von einem professionellen Entwickler namens Group House House. Das Projekt wurde kreativ geschaffen, um das Wohlbefinden, die Kulturen und die Traditionen der Bewohner …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Wohnanlage Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Thailand
von
$129,029
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Alle anzeigen Wohnanlage Dominion Rawai
Wohnanlage Dominion Rawai
Rawai, Thailand
von
$146,836
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
5 Immobilienobjekte 5
Beginn des Verkaufs der Wohnungsanlage im Herzen von RavaiDer neue Komplex wird im Süden von Phuket im Zentrum von Rawai gebaut, einer der beliebtesten Gegenden der Insel, zwei Gehminuten vom berühmten Meeresfrüchtemarkt und eine 5-minütige Fahrt von den Stränden von Yanui und Nine Harn entf…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$111,650
Wir bieten möblierte Apartments.Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich und einen Spielraum, einen 30 Meter langen Pool und einen Jacuzzi, einen Kinderpool, ein Fitnesscenter und einen Yoga-Bereich, ein Solarium, Gärten, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwac…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Alle anzeigen Wohnanlage Hennessy Karon
Wohnanlage Hennessy Karon
Karon, Thailand
von
$262,936
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Der luxuriöse Apartmentkomplex befindet sich nur 100 Meter vom Karon Beach im Süden der Insel Phuket entfernt. Hier wird eine komplette Reihe von Premium -Klassendiensten erbracht: Restaurants mit exquisiter Küche, 5 Pools im Gebiet, Lobby, Empfang, Bibliothek. Auf den Dächern der Gebäude be…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$300,198
Dieses zeitgenössische Kondominium mit einem einzigartigen Stil besticht von der ersten Sekunde mit seiner gemütlichen Atmosphäre und einem Gefühl der absoluten Gelassenheit. Das architektonische Konzept des Kondominiums kombiniert modernen Stil mit tropischen Elementen und betont die atembe…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Alle anzeigen Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Wohnanlage The Title Cielo Rawai
Rawai, Thailand
von
$114,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Der Titel Cielo Rawai bietet eine einzigartige Perspektive auf die zeitlose Schönheit der Küste von Phuket. Hier können Sie die Ruhe der örtlichen Fischerdörfer und atemberaubende Sonnenuntergänge am Kap Promthep genießen, das als einer der malerischsten Orte der Insel gilt. Rawai ist auch e…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$1,77M
Ein erstklassiges Luxus-Villa-Projekt im pulsierenden Herzen von Karon Beach, Phuket. Diese Entwicklung ist ein atemberaubendes Beispiel der modernen tropischen Architektur, die das zeitgenössische Design harmonisch mit der natürlichen Schönheit des Andaman Meeres verbindet.Die Villen sind i…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$924,355
Das Projekt besteht aus 8 luxuriösen einstöckigen Villen mit Pools und Panoramablick.Die komplexen Merkmale:exklusives Clubhaus mit Meerblick DeckGrüner ParkSicherheitConcierge ServiceAbschluss - 4. Quartal 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Kata, eingebettet in die Südwestküste von Phu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Alle anzeigen Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Wohnanlage La Belle De Rawai Residence
Rawai, Thailand
von
$133,968
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Fläche 36–73 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der neue Wohnkomplex in der Region Ravai la Belle luxuriöser Wohnkomplex von 226 Wohnungen, nur 80 Meter vom Ravai -Böschung entfernt! 10 Strände und Inseln in der Nähe. Ein Rabatt von 15% in der Vorverkaufsstufe! M Apartments mit zwei Schlafzimmern 45-120 Quadratmeter. M Penthouse 430-4…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0
17,09M
Wohnung 2 zimmer
73.0
19,21M
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$168,864
Der Komplex bietet eine Kombination aus Stil, die beste Qualität und profitable Investitionen. Dies ist ein Ort, wo Luxus auf Komfort trifft, und jeder Tag ist gefüllt mit fröhlichen Emotionen. Das Gebiet wird Wasser und Grünflächen haben, 2 große paking Lose. Darüber hinaus gibt es für Tier…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Über das Projekt:Standort: Muang Phuket, PhuketFläche Pribl. 4 ParadiesArt des Projekts Wohnhaus 3 Gebäude (8 et.), 1 ClubhausGesamtzahl der Einheiten 585 Einheiten / 2 EinzelhandelsgeschäfteArt der Einheiten Smart Living 26.50 - 27.80 m2 (Smart Living)Freizeit Leben 30.80 - 31.70 qm (Lager …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Alle anzeigen Wohnanlage VIP Venus Karon
Wohnanlage VIP Venus Karon
Karon, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
VIP Venus KaronDer VIP Venus Karon Wohnanlage ist ein Premium-Kondominium im Karon Resort auf Phuket Island, Thailand. Dieser Komplex kombiniert ein hohes Maß an Komfort, stilvolles Design und Annehmlichkeiten, die es zu einem idealen Ort zu leben oder zu investieren.Mit seiner einzigartigen…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$270,133
Wir bieten exklusive Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Residenz verfügt über ein Restaurant, einen Pool mit Blick auf das Meer, einen Parkplatz, Sicherheit, Spa und Fitness-Center, einen Kinderspielplatz, eine Bibliothek.Abschluss - 2026.Lage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Alle anzeigen Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Wohnanlage Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Phuket, Thailand
von
$128,000
Radisson Blu befindet sich unter exklusiven Luxus-Hotelkomplexen, an der Grenze zu Sirinat Nationalpark, und Layan Beach ist 350 Meter entfernt.Die Einkaufszentren Porto de Phuket und Boat Avenue sowie der Elite-Golfclub Laguna erreichen Sie bequem zu Fuß.Phase 1 (verkauft): Hotelkomplex Lay…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Alle anzeigen Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Rawai, Thailand
von
$120,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 27–69 m²
48 Immobilienobjekte 48
Dies ist ein erstklassiger Apartmentkomplex im Süden der Insel Phuket in Thailand.  8 Etagen, 209 einzigartige Apartments, 12 Grundrisstypen, Schwimmbäder, Fitnessraum, Kinderspielbereich und vieles mehr sind an einem Ort vereint.  900 Meter entfernt liegt Nai Harn Beach, laut Tripadvi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.9 – 69.0
193,607 – 520,647
Wohnung 2 zimmer
53.6
413,903
Wohnung
26.8 – 34.9
127,551 – 202,079
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$1,17M
Wir bieten tropische Villen mit großen Fenstern, schönen Gärten und Pools, Garagen. Das Design der Häuser basiert auf der Tradition von Feng Shui.Fertigstellung - 2024-2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 60 MinutenChalong Pier und Marina - 5 MinutenNai Harn Beach - 8 MinutenB…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Alle anzeigen Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Wohnanlage CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Thailand
von
$188,247
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Willkommen in Chalong Marina Bay View Condo, das ultimative Premium-Strand-Destination in Phuket, wo Luxus und Komfort treffen. Unsere atemberaubenden Eigentumswohnungen bieten einen atemberaubenden Meerblick, geräumige Grundrisse und alle Schlafzimmer verfügen über ein Badezimmer mit eigene…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$345,507
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Berge.Die Duplex-Wohnungen im Obergeschoss verfügen über private Terrassen.Die Wohnungen im Erdgeschoss haben private Gärten.Die Premium-Residenz verfügt über einen Pool auf dem Dach und eine Terrasse, ein zweistufiges Panorama-Res…
Immobilienagentur
TRANIO