  2. Thailand
  3. Huai Yai
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Huai Yai, Thailand

Wohnanlage EMBASSY LIFE
Pattaya, Thailand
von
$87,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 24
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! 500m bis Jomtien Beach! Embassy Resort – eine einzigartige 8-stöckige Wohnanlage, gibt Ihnen die Möglichkeit, Teil der renommierten Welt zu wer…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Wohnanlage SEASPIRE
Pattaya, Thailand
von
$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Wohnanlage High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$185,022
Das Elite-Hochhaus Kondominium ist das Ausführungsbeispiel des modernen Stils und Luxus in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak, nur 250 Meter vom malerischen Strand entfernt. Das Gebäude besteht aus 38 Etagen mit 342 Wohnungen, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer h…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
