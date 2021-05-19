  1. Realting.com
Wohnkomplex PRISTINE PARK III

Pattaya, Thailand
von
$59,388
;
21
ID: 33044
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Über den Komplex

Русский Русский

Investitionsmöglichkeit! Gemütliche Apartments in der malerischen Gegend von Jomtien!
Installation!
Entfernung zum Strand: 1700 m!
Die Wohnungen sind mit Veredelung, Strom, Vollmöbel und Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Küchenset, Sanitär gemietet.
PRISTINE PARK III bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort für Wohnen und Investitionen im Herzen von Jomtien.
Ausstattung: Lobby, Poollagune, Kinderbecken, Jacuzzi, Sauna, Dampfraum, Fitnessraum, Coworking, Bibliothek, Spielzimmer, Kinderspielraum, Golfsimulator, Landschaftsgarten, Erholungsraum, Rund-um-die-Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Parkplatz.
Ort:
- Strand, 1700 m;
- Pattai Wasserpark;
- Big Buddha Tempel.
Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Luxusimmobilien in Thailand zu einem günstigen Preis!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

