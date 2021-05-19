Wohnkomplex PRISTINE PARK III

Investitionsmöglichkeit! Gemütliche Apartments in der malerischen Gegend von Jomtien!
Installation!
Entfernung zum Strand: 1700 m!
Die Wohnungen sind mit Veredelung, Strom, Vollmöbel und Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Küchenset, Sanitär gemietet.
PRISTINE PARK III bietet die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort für Wohnen und Investitionen im Herzen von Jomtien.
Ausstattung: Lobby, Poollagune, Kinderbecken, Jacuzzi, Sauna, Dampfraum, Fitnessraum, Coworking, Bibliothek, Spielzimmer, Kinderspielraum, Golfsimulator, Landschaftsgarten, Erholungsraum, Rund-um-die-Uhr Sicherheit und Videoüberwachung, Parkplatz.
Ort:
- Strand, 1700 m;
- Pattai Wasserpark;
- Big Buddha Tempel.
Rufen Sie uns an und wir helfen Ihnen gerne beim Kauf von Luxusimmobilien in Thailand zu einem günstigen Preis!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren