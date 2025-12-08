  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Chon Buri
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Chon Buri, Thailand

Pattaya
29
Pattaya
119
Na Chom Thian
39
Nong Pla Lai
12
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Alle anzeigen Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Pattaya, Thailand
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Der neue Harmonia-Komplex ist ein idealer Ort für ein ruhiges, ruhiges Leben im Zentrum von Pattayas städtischem Leben. Das Hotel liegt im Zentrum von Pattaya, in der Nähe der Strände. 100 Meter von der komplexen Bushaltestelle, den nahe gelegenen Einkaufszentren, Supermärkten, Unterhaltungs…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,438
Die Residenz verfügt über zwei Swimmingpools, einen Jacuzzi, eine Sauna und ein Dampfbad, Fitnesscenter, ein Café und ein Restaurant, einen Tiefgaragenplatz, eine rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete europäische Küchen, Kleiderschränke un…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Alle anzeigen Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Wohnanlage RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya, Thailand
von
$83,988
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 34
Eine einzigartige Investitionsmöglichkeit im Herzen von Jomtien ist ein Kondominium mit atemberaubendem Meerblick und erstklassiger Infrastruktur! Erwartete Renditen von bis zu 8% pro Jahr! Installationen verfügbar! Volle Ausstattung! Die Riviera Santa Monica ist ein modernes Kondominium, wo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Alle anzeigen Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya, Thailand
von
$98,360
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Olympus ist ein neuer Luxusapartmentkomplex in einer prestigeträchtigen Gegend im Zentrum von Pattaya mit Blick auf das Meer und die Stadt! Das Projekt besteht aus sechs 8-stöckigen Gebäuden, bietet Studios und Apartments, deren Innenräume mit professionellen Designern dekoriert sind. Es…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Alle anzeigen Wohnanlage City Garden Tower
Wohnanlage City Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$73,242
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 30
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$1,08M
Die luxuriösen Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Nähe zum Reservoir und der Lage unter üppigem Grün schaffen die Atmosphäre der Ruhe für jede Residenz.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatz für 4-5 AutosSicherheit rund um die UhrFitnessraumKinderbeckenLage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Wohnanlage First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$111,013
Ein einzigartiger Wohnkomplex mit einem japanischen Thema SPA und Wellness im Herzen von Pattaya, nur 1 km von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Strände.Es handelt sich um ein risikoarmes Projekt, das sich auf Wellness und einen harmonischen Lebensstil konzentriert, unter dessen Annehml…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Alle anzeigen Wohnanlage EDGE
Wohnanlage EDGE
Pattaya, Thailand
von
$137,365
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Eine ideale Immobilieninvestition für dauerhaftes Einkommen und Kapitalwachstum! EDGE Apartments im Zentrum von Pattaya. Rendite ab 7 %!Ratenzahlung! Das Haus ist vermietet!Alle Wohnungen werden komplett möbliert, mit Einbaugeräten und Sanitäranlagen verkauft. Der Strand ist zu Fuß erreichba…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$463,568
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer und Parkplätze.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, eine große Dachterrasse, einen Jacuzzi, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten, rund um die Uhr Sicherheit und CCTV.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküch…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$189,956
Die komplexe Infrastruktur:ParkplatzTagungsraumLobbySpaGolfsimulatorKinderclubzen gartenArbeitsbereichSchwimmbäderJacuzziWohnbereichFitnessstudioConcierge ServiceSicherheit und Videoüberwachung rund um die UhrBaubeginn - Januar 2026.Abschluss - Februar, 2029.Ausstattung und Ausstattung im Ha…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$73,824
Die komplexe Infrastruktur:SportplatzSpaGolfsimulatorTagungsraumTiefgaragenLobbyLädenWasserfälleKinderbecken mit RutschenJogging-TrackWohnbereichGartenRestaurantFitnessstudio2-=meterlanges Schwimmbad mit WhirlpoolKinderspielplatzBaubeginn - November 2025.Abschluss - Dezember,2027.Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$129,087
Die Residenz verfügt über einen Brunnen, einen Pool und einen Whirlpool, einen Wellnessbereich und eine Sauna, einen Konferenzraum, Restaurants, einen Kinderclub und einen Spielplatz, ein Spielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Parkplatz, einen angelegten Garten.Vorteile Garantiertes Einkommen…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Alle anzeigen Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Wohnanlage s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya, Thailand
von
$109,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 59
Copacabana Beach Jomtien - ein Wolkenkratzer mit 59 Stockwerken in Pattaya mit einer ausgezeichneten Lage in der Gegend von Jomtien. Der Komplex liegt in der Nähe des Meeres. Das Hauptmerkmal der Copacabana Pattaya – ist die Möglichkeit, eine Wohnung mit privatem Pool zu kaufen, in der Sie …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$181,630
Ein hochwertiges Wohnprojekt in der angesehensten Gegend in der Nähe von Jomtien Beach in Pattaya.Der Komplex umfasst den größten Pool in der Stadt mit Innen- und Außenbereichen, viele Erholungsgebiete, einen Dachpool mit Panoramablick, Fitnessräume, Tiefgaragen, eine Lobby und Geschäfte, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Alle anzeigen Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya, Thailand
von
$241,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 37
Ocean Portofino Jomtien ist eine Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Luxus Eigentumswohnung am Meer mit 268 Einheiten mit einzigartigem Blick auf Asiens größten Yachthafen. Der Komplex befindet sich an einem super prestigeträchtigen Ort an d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$435,345
Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre m…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Wohnanlage DREAM
Pattaya, Thailand
von
$54,824
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 8 %! Perfekt geeignet für Dauerwohnsitz und Vermietung! Sehr komfortable zinslose Ratenzahlung mit einer Mindestanzahlung möglich! Luxus Apartment im prestigeträchtigen DREAM-Komplex in malerischer Lage auf dem Pratumnak-Hügel (Pattaya). …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$146,541
Wir bieten Apartments mit Balkon und Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, einen Tiefgaragenplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$613,657
"Reservoir Town" luxuriös und stilvoll mit "Modern Tropical"Design. Qualität, gemütlich und sehr Privatsphäre durch begrenzte 16 privilegierte Villen. Eingebettet von der umliegenden Natur, schattig, geräumig, jedes Zimmer offen für schöne Landschaft. Einschließlich persönliches Schwimmbad u…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$479,516
Der Komplex, inspiriert von den historischen Villen von Bibury in England, kombiniert Vintage Englisch Charme und modernen Luxus. Die sorgfältig angelegten Gärten sind mit privaten Pools dekoriert und schaffen einen ruhigen Rückzug.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenParkplatz …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Alle anzeigen Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Wohnanlage AURORA PRATUMNAK
Pattaya, Thailand
von
$68,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Apartments in einem prestigeträchtigen Komplex auf dem Pratumnak-Hügel. Tolle Investitionsmöglichkeit! Geeignet sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 7 %!Das Haus ist in Betrieb genommen! Die Wohnungen sind möbliert und bezugsfertig!Aurora Pratumnak – Dieses Ap…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Alle anzeigen Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Wohnanlage JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya, Thailand
von
$52,975
Etagenzahl 8
Investieren Sie in ein einzigartiges Apartment, nur 5 Gehminuten vom Jomtien Beach entfernt!Die Mietrendite beträgt 5 %.Ratenzahlung möglich: 60 % bei Vertragsunterzeichnung verbleibende 40 % für 4 Jahre.Das Haus ist fertiggestellt! Die Wohnungen sind möbliert! Einzugsbereit!Jada Beach Condo…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$83,260
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit abd Concierge Service, ein Fitnesscenter, drei Infinity-Pools, Jacuzzi, Saunen, ein Restaurant, eine große Dachterrasse, einen Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus KüchenschrankKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das An…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Wohnanlage New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,912
Das neueste Premium-Kondominium in Pattaya mit Panoramablick auf das Meer liegt zwischen Pratumnak und Jomtien, zwei der renommiertesten Gegenden der Stadt.Der Komplex umfasst mehr als 2 Hektar, und das Gebäude selbst steigt 67 Stockwerke - das ist der höchste Punkt in der Stadt. Insgesamt v…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Alle anzeigen Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Wohnanlage ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Thailand
von
$63,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Das 5. Projekt von Sisaran aus Bang Saray ist eine ECO-freundliche Luxuswohnung mit 262 Einheiten. Mit über 15 Moderatoren für die Bewohner und einer Reihe von 5-Sterne-Serviecs wird diese Entwicklung einen neuen Maßstab für Bang Saray setzen.
Bauherr
Sisaran
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Alle anzeigen Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Wohnanlage ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya, Thailand
von
$57,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
STAR ist eine Eigentumswohnung in modernem Design der Firma Siam Oriental. Das Projekt befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt auf dem königlichen Hügel von Pratumnak in der Nähe der Residenz der königlichen Familie. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier, die berühmte Volk…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$385,433
Der Komplex besteht aus japanischen Pool-Villen, in denen die Zen-Philosophie modernen Luxus trifft. Tauchen Sie ein in die ruhigen Gärten, entspannen Sie am einladenden Pool und genießen Sie Räume für stilvolles Wohnen.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenParkplatz für 2-4 Auto…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$46,017
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 22–43 m²
29 Immobilienobjekte 29
Ein Wohnkomplex eines europäischen Entwicklers mit den notwendigsten Annehmlichkeiten in der prestigeträchtigen Gegend von Pratumnak Hill. Dies ist das elitärste Gebiet der Stadt Pattaya, ein idealer Ort für ein gemessenes Leben und einen gemütlichen Urlaub. Der Komplex liegt eine 5-minüt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Wohnung 2 zimmer
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Studio
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$495,126
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$143,534
Ein luxuriöses Hochhaus im Zentrum des Strandes Jomtien. Es gibt Käufer ultra-stylish Architektur, kombiniert mit sehr wünschenswerten Lifestyle-Funktionen, die Sie mit allem, was Sie brauchen, um das Beste dieser Strand Resort-Stil Entwicklung zu machen. Geniessen Sie von der höchsten Stell…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$120,449
Das moderne Luxusprojekt mit einer Fläche von 12,480 m2 ist ein 50-stöckiges Gebäude mit einem einzigartigen Unterhaltungskomplex auf dem Dach. Die Residenz verfügt über eine breite Palette von Apartments mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay oder …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage EMBASSY LIFE
Wohnanlage EMBASSY LIFE
Pattaya, Thailand
von
$87,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 24
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! 500m bis Jomtien Beach! Embassy Resort – eine einzigartige 8-stöckige Wohnanlage, gibt Ihnen die Möglichkeit, Teil der renommierten Welt zu wer…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Elysium Residences
Wohnanlage Elysium Residences
Pattaya, Thailand
von
$214,619
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 18
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Alle anzeigen Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Wohnanlage The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya, Thailand
von
$111,768
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 38
Der Panora Condominium-Komplex ist ein 38-stöckiger Wolkenkratzer in einer der besten Gegenden von Pattaya ( Holm Pratumnak ). Der Komplex bietet einen Panoramablick auf das Meer. Die Panora Pattaya liegt nur 250 m vom Strand entfernt. Pratamnak Hill – ist ein prestigeträchtiges Gebiet und …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$133,505
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einzigartige Gelegenheit für Investoren: Luxus-Wohnungen im Herzen von Jomtien mit hohem Ertrag!Mietertrag: bis zu 8%Installationen verfügbar!Volle Ausstattung!Entfernung zum Strand: nur 500 Meter!AQUAROUS ist entworfen, um die Bedürfnisse aller Familien zu erfüllen. Es bietet Komfort für al…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Alle anzeigen Wohnanlage Laguna Bay 1
Wohnanlage Laguna Bay 1
Pattaya, Thailand
von
$34,170
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,392
Inspiriert von den Wellen und Kurven des Wongamat Beach, ist das Gebäude ein architektonisches Meisterwerk, das die natürliche Schönheit der Wongamat Bay und der wachsenden urbanen Metropole der Gegend widerspiegelt. Städtische Geraden werden mit glatten eleganten Kurven kombiniert, wodurch …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Alle anzeigen Wohnanlage Riviera Monaco
Wohnanlage Riviera Monaco
Na Chom Thian, Thailand
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 40
Riviera Monaco ist eine moderne Elite-Eigentumswohnung in Na Chom Thian im Süden von Pattaya, in einer beliebten Gegend an der ersten Linie des Meeres, direkt am Jomtien Beach! Die Gegend ist grün, ruhig, gut entwickelt. Der 40-stöckige Wolkenkratzer umfasst 412 Apartments mit einer Fläche …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Alle anzeigen Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Wohnanlage RIVIERA JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$107,455
Etagenzahl 46
Luxusapartment im Herzen von Jomtien, Pattaya mit einzigartigem Design und erstklassigen Annehmlichkeiten! Investieren Sie in Luxusapartments in Riviera Jomtien vom Entwickler Riviera Group und bieten Sie Mietrenditen ab 5 %! Strand 500 m entfernt! Die Wohnungen sind komplett möblie…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Alle anzeigen Wohnanlage SEASPIRE
Wohnanlage SEASPIRE
Pattaya, Thailand
von
$153,182
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 49
Der Beginn des Verkaufs eines neuen Projekts im Herzen von Jomtien - SEASPIRE, das Ihnen ein stabiles Einkommen und komfortables Wohnen bieten wird! Installationen verfügbar! Erste Küste! Der Preis der Wohnung beinhaltet alle Ausrüstung, Sanitär, Dekor, komplette Möbel und Haushaltsgeräte! S…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$546,471
"Onyx Grand Village" kombiniert Luxus, Ruhe und Vorzüglichkeit. Schöne Ausstattung und hochwertige Möbel, privates Schwimmbad und üppige Gärten - alles bietet die perfekte Oase für Entspannung und Erfrischung.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziPrivatgartenSaunaParkplatz für 2 AutosSicherh…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Alle anzeigen Wohnanlage Sity Garden Tower
Wohnanlage Sity Garden Tower
Pattaya, Thailand
von
$130,200
Luxus-Wolkenkratzer im Zentrum von PattayaDas Gebäude bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Alle 465 Eigentumswohnungszimmer sind durchdacht gestaltet. Neben einem 24-Stunden-Sicherheitsdienst steht Ihnen ein 240 m² großer Pool zur Verfügung. …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$169,743
Die Residenz verfügt über einen 18 Meter langen Pool mit Whirlpool, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Fitnesscenter, eine rund um die Uhr geöffnete Sicherheit und einen Garten, einen überdachten Parkplatz.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheEinbauschränkeKlimaanlageLage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Alle anzeigen Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Wohnanlage CITY GARDEN TROPICANA
Naklua, Thailand
von
$77,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Luxuriöses 5-Sterne-Leben am Strand von Wongamat im tropischen Stil Diese luxuriöse Eigentumswohnung des erfahrenen Entwicklers der Global Top Group besteht aus 188 modernen Apartments in einer bezaubernden tropischen Gegend. Das exotische Thema wird bei der Gestaltung einer atemberaubenden…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Alle anzeigen Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Wohnanlage Dusit Grand Park 2
Pattaya, Thailand
von
$73,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$431,410
Der Qualitätskomplex wurde mit Blick auf jedes Detail gebaut. Geräumige Wohnzimmer mit hohen Decken. Große Fenster für viel natürliches Licht mit Blick auf den malerischen Garten.Eigenschaftenprivater Pool mit JacuzziParkplatzSicherheit rund um die UhrAusstattung und Ausstattung im Haus Eing…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Alle anzeigen Wohngebäude PRISTINE PARK III
Wohngebäude PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Инвестиционая возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !Рассрочка!Растояние до пляжа: 1700 м!Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техиой, кондиционерамиPRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$690,595
"The Arowanyx" luxuriöse Poolvillen mit "Modern Luxury" Stil. Klassische Eleganz mit Design, denken an jedes Detail des Lebens. Entwickelt, um den Bedürfnissen der Nutzung in allen Funktionen zu dienen, um Glück und Familienverlobung zu verbinden. Qualität Gesellschaft und Privatsphäre mit P…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,494
Neuer Luxus-Hochhauskomplex auf der ersten Linie - nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt. Diese Lage bietet einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort. Das Hauptkonzept ist eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Stadtleben in einem der besten Gegenden von Pattaya.Mehr als 30% der E…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$9,66M
Der Komplex besteht aus 61 exklusiven 2-stöckigen Villen (2-4 Schlafzimmer) mit Panoramablick auf den Golf von Thailand. Diese tropischen Villen sind eine harmonische Verschmelzung von charmanten traditionellen thailändischen Ästhetik und zeitgenössischer Architektur. Jedes Haus verfügt über…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Alle anzeigen Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Wohnanlage SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya, Thailand
von
$112,033
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 60
Unglaubliche Investitionsmöglichkeiten in Immobilien an der Küste des Golfs von Thailand.Einkommen ab 7 %! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen oder Mieten!Frische Meeresluft und endlose Strandlage machen diese Immobilie einzigartig.Ratenzahlung möglich!Entfernung zum Strand: 200 Meter!Jede…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Alle anzeigen Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
von
$63,339
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Seven Seas Cote d Azur ist ein Großprojekt im Stil der weltberühmten französischen Riviera. Die 180 m vom Strand entfernte Seven Seas Cote d Azur erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 24,8 Hektar. Ausrüstung für die Wohnung: - Saubere Innenausstattung, - Deckenbeleuchtung, - Kombini…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$192,947
Eine luxuriöse Residenz auf der ersten Linie des Meeres mit Pools, Lagunen und Gärten für Erholung und Entspannung.Der Komplex besteht aus 4 achtgeschossigen Gebäuden mit 264 Einheiten. Die Innenräume sind von elegantem und anspruchsvollem Design, natürlichen Tönen und natürlichen Materialie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Alle anzeigen Wohngebäude SECRET GARDEN
Wohngebäude SECRET GARDEN
Naklua, Thailand
von
$116,866
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Eine ideale Auswahl für Investitionen und mehrjährige Projekte! Mehr als 7 %! Рассрочка! Versuchen Sie das Spiel! Bei der Nutzung, beim Bau und bei der Wohnungseigentumsförderung wird die Investitionstätigkeit erheblich beeinträchtigt Es ist eine gute Zeit und ein Aufenthalt in der Welt. …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Alle anzeigen Wohngebäude RIVIERA MONACO
Wohngebäude RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 40
Eine einzigartige Gelegenheit zur Investition in russische Wohnungen! Mehr als 7 %! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!Zum Stadtzentrum - 15 Minuten Zeit!Pervajah liniya morja, pruemo y prue ьен!Mehr erfahren !Riviera Monaco – diese Elite-Eigentumswohnung, verteilt …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Alle anzeigen Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Wohnanlage COPACABANA CORAL REEF
Pattaya, Thailand
von
$109,689
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 55
Eine Investitionsmöglichkeit in der Wohnanlage Copacabana Coral Reef Jomtien bietet einen einzigartigen Stil von Meer, Riff und Korallen. Ausbeuten von 7 %!Installation! Die Wohnung ist möbliert!Das Gebäude ist so konzipiert, dass viele Wohnungen Meerblick bieten, so dass Sie atemberaubende …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$203,247
Aquarous Jomtien Pattaya ist ein hochwertiger Wohnkomplex in Jomtien, Pattaya. Der Komplex besteht aus zwei Hochhäusern (44 und 47 Etagen) die miteinander verbunden sind. Insgesamt gibt es 606 Einheiten, von denen die meisten einen Blick auf den Golf von Thailand haben, und 5 Gewerberäume. E…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Alle anzeigen Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Wohngebäude Siam Oriental Plaza
Pattaya, Thailand
von
$74,379
Jahr der Inbetriebnahme 2017
Etagenzahl 8
Fläche 56 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Eigentumswohnung Siam Oriental Plaza ist das 9. Projekt des finnischen Entwicklers in der besten Gegend von Pattaya auf dem Pratumnak-Hügel. Die Eigentumswohnung besteht aus 8 Etagen und umfasst insgesamt 190 Wohnungen. Die gesamte Infrastruktur des Komplexes befindet sich auf dem Dach, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0
78,511 – 86,365
Bauherr
Siam Oriental Condos
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Wohnanlage Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$82,431
Die Residenz verfügt über Pools und Brunnen, Wanderwege und Gärten, einen Tiefgaragen, Restaurants, Geschäfte, Cafés und eine Dachbar, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Jacuzzi, ein Yoga-Studio, ein Fitnessstudio, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem mit CCTV.Die Residenz besteht aus…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Naklua, Thailand
von
$690,295
Das Qualitätsprojekt von "Baan Mae Villa". Luxuriöse und stilvolle Villen mit "Modern Luxury Nordic" Design. Komplette Annehmlichkeiten an der großartigen Lage. Genießen Sie einen schönen Blick auf den Garten von großen Türen und Fenstern. Wohnbereich mit Hochbettdecke, großem Balkon und ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$190,881
Gefangen von einem Champagner-Gold-Dach-Top-Infinity-Pool und expansive Golf von Thailand erstreckt sich über den Horizont, jeden Tag im Edge Central Pattaya wird mit prachtvollen, sonnigen Vistas, ob vom Schwimmbad oder Ihrer eigenen privaten Terrasse.EigenschaftenLobby-LoungesSozialraumFit…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Paradise Ocean View
Wohnanlage Paradise Ocean View
Wohnanlage Paradise Ocean View
Wohnanlage Paradise Ocean View
Wohnanlage Paradise Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Paradise Ocean View
Wohnanlage Paradise Ocean View
Bang Lamung, Thailand
von
$238,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Ein Stück Paradies in Pattaya  Paradise Ocean View ist ein fertiges Luxus 5 Sterne Eigentumswohnung welche erhielt die Auszeichnung « Bester Entwickler von Boutique-Projekten » beim Wettbewerb « Thailand Real Estate 2016 ». Paradise Ocean View ist ein Flachhaus Eigentumswohnung mit Meerblic…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Wohnanlage Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya, Thailand
von
$99,014
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 22
Beverly Mountain Bay liegt im Stadtzentrum und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Skyline. Luxus-Eigentumswohnung Beverly Mountain Bay in Pattaya – ein idealer Ort zum übernachten. Der Komplex ist aus hochwertigen Materialien gebaut, die für die Umwelt Pattayas nachhalti…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Alle anzeigen Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Wohnanlage Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Thailand
von
$62,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$232,554
Business-Class-Wohnungen in Jomtien nur 10 Minuten zu Fuß zum Strand. Das Meer zu deinen Füßen. Das Gebäude verfügt über 55 Etagen mit 1800 Einheiten, von denen die meisten einen Panoramablick auf das Meer haben. Es gibt Optionen mit einem, zwei und drei Schlafzimmer in verschiedenen Modifik…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas verkörpern das Wunder des Luxus leben in East Pattaya. Der Komplex besteht aus 6 maßgeschneiderten Villen und verbindet moderne Eleganz mit unvergleichlicher Privatsphäre, alles in der Nähe der lebendigen Lifestyle-Annehmlichkeiten von Pattaya. Jede Einheit is…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Alle anzeigen Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Wohnanlage Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thailand
von
$97,726
Etagenzahl 45
Tolle Investitionsmöglichkeit! Rendite ab 7 %! Ideal sowohl für Dauerwohnsitz als auch zur Vermietung! Der Komplex hat eine gute Lage und ist bei Mietern sehr gefragt! Die Wohnungen sind möbliert, verfügen über Sanitär- und Haushaltsgeräte! Ratenzahlung! Objekt mit Blick auf d…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Wohnanlage Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$374,004
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Gärten und einen Park, Lounge-Bereiche, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, Swimmingpools und ein Spa, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich auf der ersten Linie von Jomtie…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Alle anzeigen Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Wohnanlage Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya, Thailand
von
$83,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Seven Seas Le Carnival ist ein Projekt des berühmten Entwicklers Universal Group Thailand. Die Eigentumswohnung besteht aus 4 Gebäuden, von denen zwei 30-stöckige Wolkenkratzer sind. Das Projekt befindet sich im Zentrum von Pattaya und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, nur …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$126,542
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 29
Fläche 34–70 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der City Tower ist der erste Luxus-Wolkenkratzer im Herzen von Pattaya und hat die Stadtlandschaft dieses boomenden Resorts verändert. Der Bau des Projekts bietet einen Panoramablick auf die Umgebung und den Golf von Thailand. Der Komplex befindet sich auf einem 4800 m² großen Grundstück. in…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Wohnung 2 zimmer
70.0
281,206
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Alle anzeigen Wohnanlage Grand Solaire
Wohnanlage Grand Solaire
Pattaya, Thailand
von
$111,000
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 67
Das Grand Solaire Pattaya befindet sich auf 67 Etagen und bietet den höchsten Höhenpunkt in Pattaya mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer von der überwiegenden Mehrheit der Apartments. Alle 2470 angebotenen Luxusresidenzen verfügen über modernste Innenarchitekturelemente, darunter d…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Alle anzeigen Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Wohnanlage ORIGIN PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$65,635
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Rendite ab 8 %! Angesichts der zahlreichen Annehmlichkeiten einer Wohnanlage und der ausgebauten Infrastruktur eignet sich diese Immobilie perfekt für die Langzeitmiete! Ratenzahlung mög…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$235,116
Wohnungen in der größten und beliebtesten unter den Touristen abgeschlossen Komplex von Jomtien Beach. Das Gebäude verfügt über 59 Etagen mit 1644 Einheiten unterschiedlicher Layouts. Es gibt Apartments mit einem privaten Pool. Der Komplex verfügt über alles, was Sie für einen komfortablen A…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Alle anzeigen Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Wohnanlage Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya, Thailand
von
$73,051
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 51
Marina Golden Bay ist ein Komplex bestehend aus 3 Hochhäusern ( Victoria, Genf & Elya ), von denen jeder 51 Stockwerke hat. Das Hotel liegt an der Hauptstraße Tepprazit zwischen den Stadtteilen Jomtien und der Hauptstraße Sukhumvit, 5 Minuten vom Strand entfernt! Alle Arten von öffentliche…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Alle anzeigen Wohnanlage D-ECO
Wohnanlage D-ECO
Naklua, Thailand
von
$75,545
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Alle anzeigen Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Wohnanlage Sity Garden Pratumnak
Pattaya, Thailand
von
$54,850
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
Wenn ein luxuriöses Leben in der schicken Wohnanlage – Ihr Traum ist, dann bieten wir Ihnen eine großartige und einzigartige Idee des Wohnens, Derzeit am begehrtesten Ort von Pattaya –, dem prestigeträchtigen Pratumnak-Hügel in der Nähe von Kozi Beach, erhältlich. Stil, Komfort und Komfor…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya, Thailand
von
$1,23M
Der Komplex besteht aus 16 ein- und zweistöckigen Villen. Jedes Haus verfügt über einen Pool, einen Parkplatz und einen Garten.Abschluss - Dezember, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in East Pattaya, einer ruhigen und sehr begehrten Nachbarschaft, nur wenige G…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Pattaya, Thailand
von
$100,953
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 24
Fläche 32–69 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der luxuriöse Premium-Komplex besteht aus 24 Etagen und befindet sich in der Gegend von Jomtien, 800 m vom besten Strand der Stadt entfernt - Jomtien Beach, Auf diese Weise können Sie einen atemberaubenden Blick auf den Golf von Thailand und die Stadt genießen. Eine entwickelte Infrastruktur…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
32.0
112,201
Wohnung 2 zimmer
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Alle anzeigen Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Wohnanlage BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya, Thailand
von
$87,970
Etagenzahl 22
Wohnung in einem hochwertigen Beverly Mountain Bay-Komplex, umgeben von den Touristenattraktionen von Pattaya und 1,5 Autostunden von Bangkok entfernt! Investitionsimmobilie! Rendite aus der Investition in Immobilien beträgt ca. 10 % pro Jahr! Es ist möglich, Immobilien in Raten zu …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com