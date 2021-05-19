Wohnkomplex PHUVISTA 3 NAIYANG

Investieren Sie in eine einzigartige Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Design in einem der attraktivsten Gegenden von Phuket!
Installationen verfügbar!
Phuvista 3 NaiYang ist ein Wohnkomplex in der Gegend von Nai Yang Beach in Phuket. Dieses Projekt kombiniert bequeme Lage, hohen Komfort und stilvolles Design, so dass es eine ideale Wahl für das Leben und Entspannen. Der Komplex ist geeignet für diejenigen, die in Abgeschiedenheit, umgeben von der Natur und in der Nähe des Meeres nach Wohnungen suchen.
Ausstattung: private Pools, grüne Gärten, rund um die Uhr Sicherheit.
Ort:
- 7 Minuten mit dem Auto zum Strand;
- 2 Minuten mit dem Auto zum Laden;
- 3 Minuten mit dem Auto zum Restaurant.
Schreiben oder rufen Sie an, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.