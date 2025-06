Bang Lamung, Thailand

Paradise Ocean View — eine luxuriöse Wohnanlage in der malerischen Ecke von Pattaya. Der Komplex liegt direkt in der Bucht am Meer. Alle Wohnungen sind Arten, von deren Fenstern aus sich ein atemberaubender Blick auf das Meer öffnet. Jedes Apartment ist gut mit Möbeln und Geräten ausgestatte…